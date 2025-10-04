Tổng thống Trump cân nhắc miễn giảm thuế lớn cho ôtô sản xuất tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét gói miễn giảm thuế quan cho ngành sản xuất ôtô trong nước, một động thái có thể xóa bỏ phần lớn chi phí mà các hãng xe đang phải gánh chịu.

Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno và một số quan chức ngành ôtô, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kéo dài và mở rộng chương trình ưu đãi thuế cho các hãng xe có công đoạn lắp ráp cuối cùng tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi công bố thỏa thuận với Pfizer để đưa giá thuốc dễ tiếp cận hơn cho người dân Mỹ vào ngày 30/9. Theo một số nguồn tin, ông Trump cũng đang có kế hoạch giảm thuế mạnh cho các mẫu xe lắp ráp tại Mỹ.

Ông Moreno nhấn mạnh: "Thông điệp gửi đến các hãng xe toàn cầu là: nếu bạn đặt nhà máy lắp ráp cuối cùng ở Mỹ, bạn sẽ được tưởng thưởng. Đối với Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM – gần như top 5 hãng có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất – họ sẽ được miễn thuế".

Bernie Moreno, một cựu doanh nhân trong lĩnh vực ôtô và hiện là thành viên Ủy ban Thương mại Thượng viện, khẳng định biện pháp này sẽ thúc đẩy các hãng chuyển sản xuất về Mỹ, đồng thời phù hợp với chính sách then chốt của ông Trump: tạo thêm việc làm cho người dân.

Thông tin này được một số quan chức Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Bernie Moreno - thành viên Ủy ban Thương mại Thượng viện, tiết lộ. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán đã có phản ứng tích cực trước kế hoạch này.

Tin tức do Reuters công bố ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán: cổ phiếu Ford tăng 3,7%, Stellantis (công ty mẹ của Chrysler, Dodge, Jeep và Ram) tăng 3,2% và GM tăng 1,3%.

Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 6 cho biết sẽ áp dụng mức "bù trừ nhập khẩu" tương đương 3,75% giá bán lẻ đề xuất cho các xe lắp ráp tại Mỹ đến tháng 4/2026, sau đó giảm còn 2,5% trong năm tiếp theo để bù đắp thuế nhập khẩu linh kiện. Theo một số nguồn tin, ông Trump đang cân nhắc giữ mức 3,75% trong suốt 5 năm và mở rộng ưu đãi này sang cả mảng sản xuất động cơ.

Từ khi ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ lần thứ hai, nhiều hãng xe đã công bố kế hoạch mở rộng và đầu tư nhà máy lắp ráp và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ, đúng như ông Trump đã cam kết trong quá trình tranh cử.

Ông Moreno nói thêm: "Rõ ràng quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống, nhưng tôi rất phấn khởi vì chúng ta đang tạo ra một cơ chế khuyến khích tách biệt giữa những hãng chỉ nhập khẩu với các hãng thực sự sản xuất tại Mỹ. Họ đang làm đúng điều chúng ta mong muốn: trả lương cho người lao động Mỹ và hoàn tất khâu lắp ráp tại đây".

Một quan chức Nhà Trắng trả lời Reuters rằng chính quyền Trump "cam kết tiếp cận một cách linh hoạt và đa chiều nhằm bảo đảm sản xuất ôtô và linh kiện trong nước". Người này nhấn mạnh cho đến khi Tổng thống ký ban hành, mọi thảo luận chỉ dừng ở mức giả định.

Trước đó không lâu, ông Trump đã công bố mức giảm thuế quan mới dành cho các mẫu xe lắp ráp tại Nhật Bản, Anh và Liên minh châu Âu. Mức thuế 25% áp lên xe tải hạng nặng cũng đang được cân nhắc lại.

Vào tháng 5/2025, ông Trump đã áp thuế 25% lên hơn 460 tỷ USD nhập khẩu ôtô và linh kiện hàng năm, song đã đạt thỏa thuận giảm thuế với một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Anh và Liên minh châu Âu. Đến tháng 8, Bộ Thương mại tiếp tục tăng thuế thép và nhôm với hơn 400 mặt hàng, tổng trị giá 240 tỷ USD nhập khẩu, bao gồm cả hệ thống ống xả ôtô, thép điện từ cho xe điện và linh kiện xe buýt.

Các hãng xe hiện chưa đưa ra bình luận về kế hoạch miễn giảm thuế. Một điểm chưa rõ là liệu ưu đãi này có áp dụng cho tác động từ thuế thép và nhôm hay không. Ngoài ra, chính quyền Trump cũng vừa hoãn quyết định áp thuế 25% lên xe tải hạng nặng, vốn dự kiến có hiệu lực trong tuần này, để xem xét thêm.

Nếu được thông qua, gói miễn giảm thuế này sẽ tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô tại Mỹ, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khác mở thêm nhà máy lắp ráp tại quốc gia này.

Trước đó, GM cảnh báo chi phí liên quan đến thuế quan năm nay có thể lên tới 5 tỷ USD , trong khi Ford dự báo con số này khoảng 3 tỷ USD . Nếu được thông qua, gói miễn giảm thuế này sẽ tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô tại Mỹ, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khác mở thêm nhà máy lắp ráp tại đây.