Các hãng xe đối phó thế nào khi ưu đãi thuế xe điện hết hạn tại Mỹ?

Tesla buộc phải tăng giá thuê xe sau khi tín dụng thuế chấm dứt, còn Ford và GM khéo léo tìm cách kéo dài hỗ trợ cho khách hàng.

Tesla vừa nâng giá thuê đối với toàn bộ dòng xe điện của hãng tại thị trường Mỹ, sau khi khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD – vốn giúp thúc đẩy doanh số xe điện – chính thức hết hạn vào 30/9.

Tesla cho biết mức giá bán của các mẫu xe trên website vẫn giữ nguyên, tuy nhiên số tiền thuê hàng tháng đã ghi nhận mức tăng từ 10% đến 20% tùy vào từng phiên bản.

Theo cập nhật trên website của Tesla, thay đổi này diễn ra sau khi các ưu đãi thuế thuộc gói luật mới của Quốc hội Mỹ chấm dứt. Bên cạnh khoản 7.500 USD áp dụng cho xe điện mới, mức hỗ trợ 4.000 USD cho xe điện đã qua sử dụng cũng đồng thời bị loại bỏ. Trong suốt thời gian áp dụng chính sách, Tesla và nhiều hãng xe đã tận dụng ưu đãi này để đưa ra các gói thuê xe cạnh tranh, giúp khách hàng hưởng lợi trực tiếp từ khoản giảm trừ thuế.

Theo thông tin mới nhất, mức thuê hàng tháng của mẫu xe bán chạy nhất – Tesla Model Y – đã tăng lên khoảng 529– 599 USD , so với mức trước đó là 479– 529 USD . Đối với Model 3, giá thuê hiện dao động từ 429– 759 USD /tháng, thay vì mức 349– 699 USD trước đây. Dù giá thuê tăng, Tesla cho biết giá bán trực tiếp các mẫu xe vẫn giữ nguyên.

Sử dụng "lỗ hổng" trong hướng dẫn từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), Ford và GM đã sử dụng các công ty tài chính đặt cọc cho các mẫu xe điện, giúp người mua sau này vẫn hưởng được mức tín dụng thuế mặc dù sau thời hạn 30/9.

Trong khi Tesla buộc phải điều chỉnh giá thuê, hai ông lớn khác của ngành ô tô Mỹ là Ford và General Motors (GM) đã tìm ra cách kéo dài hiệu lực ưu đãi. Theo tờ Detroit Free Press, cả hai hãng đã tận dụng lỗ hổng từ hướng dẫn mới của Sở Thuế vụ (IRS). Quy định này cho phép khoản tín dụng thuế vẫn được áp dụng với các hợp đồng được ký trước ngày 30/9, miễn là có "hợp đồng ràng buộc bằng văn bản" kèm theo một khoản thanh toán danh nghĩa.

Để tận dụng, Ford và GM đã dùng chính công ty tài chính của mình để đặt cọc cho các xe điện, qua đó "khóa" khoản ưu đãi thuế trước thời hạn chấm dứt. Nhờ đó, khách hàng vẫn có thể hưởng lợi khi ký hợp đồng thuê xe sau ngày 30/9.

Tuy vẫn có thể sử dụng khoản tín dụng EV sau thời hạn chót vào ngày 30/9, khách hàng có ít lựa chọn hơn, và chương trình của từng hãng sẽ kết thúc dựa theo số lượng xe có trong kho.

Một phát ngôn viên GM khẳng định: "Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường với khách hàng. Họ có thể bước vào đại lý vào ngày 1/10 hay thậm chí 31/10, thuê xe điện và nhận ưu đãi nếu đại lý tham gia chương trình và còn hàng tồn".

Nhu cầu với các mẫu xe thuần điện đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng hồi đầu thập kỷ. Các nhà phân tích cảnh báo, việc ưu đãi thuế biến mất có thể kéo doanh số giảm thêm trong những tháng tới.

Trước sức mua ngày càng giảm, việc Chính phủ Mỹ cắt tín dụng thuế dành cho xe điện sẽ khiến thị trường trở nên khốc liệt hơn, dễ dẫn đến "cuộc chiến giá" như trường hợp của Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Cox Automotive, thị phần Tesla tại Mỹ trong tháng 8 vừa qua đã tụt xuống mức thấp nhất trong gần 8 năm. Hãng hiện chỉ chiếm 38% tổng doanh số EV, trong khi từng nắm giữ hơn 80% thị trường nội địa. Việc ngày càng nhiều đối thủ tung ra xe điện mới đang khiến vị thế độc tôn của Tesla bị ảnh hưởng nặng nề.