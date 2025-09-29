BYD tăng tốc xuất khẩu, hướng tới 20% thị phần từ ngoài Trung Quốc

Tập đoàn xe điện Trung Quốc BYD đang đẩy mạnh xuất khẩu với mục tiêu doanh số ngoài thị trường đại lục chiếm tới 20% tổng lượng bán ra trong năm nay, gấp đôi so với năm 2024.

Theo ông Li Yunfei (Lý Vân Phi), Tổng giám đốc phụ trách thương hiệu và quan hệ công chúng của BYD, hãng xe điện lớn nhất thế giới dự báo sẽ giao từ 800.000 đến 1 triệu xe tại các thị trường quốc tế trong năm 2025, trên tổng doanh số dự kiến 4,6 triệu chiếc. Tại một buổi họp báo, ông cho biết: "Năm nay, chúng tôi ước tính doanh số xuất khẩu sẽ đạt khoảng 20% tổng lượng bán hàng toàn cầu. Trong tương lai, tỷ trọng này chắc chắn còn tăng mạnh".

Xuất khẩu vượt mốc chiến lược "Made in China 2025"

Trong năm 2024, tỷ trọng bán hàng ngoài Trung Quốc đại lục chỉ chiếm chưa đến 10% trong tổng số 4,26 triệu xe bán ra. Nhưng bước sang quý II/2025, lượng giao hàng quốc tế đã tăng 145% so với cùng kỳ năm trước với 258.182 xe, tương đương 22,5% doanh số quý.

Với mục tiêu 20% doanh số đến từ các thị trường quốc tế, BYD đã vượt mục tiêu "Made in China 2025" mà chính phủ Trung Quốc đặt ra từ năm 2015.

Kết quả này đồng nghĩa BYD đã vượt mục tiêu mà chính phủ Trung Quốc đặt ra từ năm 2015 trong chiến lược "Made in China 2025", theo đó 2 hãng xe điện hàng đầu có ít nhất 10% doanh số đến từ nước ngoài.

Hậu thuẫn từ đội tàu vận tải riêng và mạng lưới toàn cầu

Theo ông Li, đội tàu vận tải biển do BYD sở hữu là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu. Hiện hãng có 8 tàu chở ôtô chuyên dụng, trong đó chiếc lớn nhất có thể vận chuyển tới 9.200 xe, khai thác các tuyến hàng hải kết nối Trung Quốc với châu Âu và Đông Nam Á. Hãng cũng lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm toàn cầu, đưa toàn bộ các mẫu xe phát triển tại Trung Quốc ra thị trường quốc tế.

BYD là một trong những hãng xe hiếm hoi có đội tàu vận tải cỡ lớn, giúp thương hiệu chủ động việc vận chuyển các mẫu xe lắp ráp trong nước đến các thị trường như Đông Nam Á hay châu Âu.

BYD cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại châu Âu. Bà Stella Li, Phó chủ tịch điều hành BYD, cho biết công ty sẽ tăng gấp đôi số lượng showroom tại khu vực này lên 2.000 vào năm 2026, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh phục vụ sản xuất địa phương. Nhà máy lắp ráp tại Hungary, với công suất 150.000 xe/năm, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2026. BYD còn vận hành nhà máy tại Thái Lan và Brazil.

Áp lực trong nước, kỳ vọng quốc tế

Giới phân tích nhận định, các hãng xe điện Trung Quốc, trong đó có BYD, đang dẫn đầu thế giới nhờ lợi thế công nghệ pin, hệ thống giải trí tiên tiến, phần mềm hỗ trợ lái tự động và mức giá cạnh tranh. Điều này khiến xe điện "Made in China" ngày càng được ưa chuộng tại nhiều thị trường.

BYD là một trong những thương hiệu quen thuộc tại nhiều quốc gia, bao gồm những thị trường cách "nửa vòng trái đất" như Mexico nhờ vào mức giá và chính sách hậu mãi tốt hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Trong khi đó tại Trung Quốc, thị trường xe điện đã bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với khoảng 50 thương hiệu, phần lớn chưa có lợi nhuận. Chính phủ Trung Quốc đã buộc phải can thiệp, yêu cầu các hãng chấm dứt cuộc chiến giảm giá kéo dài gây ảnh hưởng tới toàn ngành. Ông Li cho biết: "Ngành EV trong nước sau nhiều năm phát triển nhanh đã bước vào giai đoạn cần siết chặt quản lý. Theo tôi, chính phủ nên đưa ra định hướng mới cho tương lai ngành công nghiệp này".

Đầu tư trải nghiệm để quảng bá xe điện

Không chỉ tập trung vào sản xuất và xuất khẩu, BYD còn thúc đẩy văn hóa xe điện. Tháng 8/2025, hãng khai trương đường đua địa hình tại Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam), với nhiều khu trải nghiệm như công viên off-road, bãi cát trong nhà hay khu vượt nước nhằm phô diễn khả năng vận hành của xe.

Ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh các mẫu xe phổ thông, BYD còn đưa vào sản xuất các mẫu xe điện hiệu năng cao với nhiều kỷ lục. Ngoài ra, hãng còn xây dựng các trung tâm trải nghiệm độc quyền để quảng bá sản phẩm.

Ông Li Yunfei nhấn mạnh: "Là doanh nghiệp đầu ngành, chúng tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa để quảng bá xe điện. Đua xe và văn hóa đua xe có thể giúp khách hàng thấy rõ hiệu suất và độ bền bỉ của sản phẩm". Mới đây, siêu xe điện YangWang U9 Xtreme của BYD đã đạt mốc tốc độ tối đa 496,22 km/h, vượt qua con số 490,48 km/h được thiết lập bởi chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ vào năm 2019, đánh dấu tên tuổi của thương hiệu này trong phân khúc xe hiệu năng cao.