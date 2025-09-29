Vì sao xe điện ngày càng giống nhau?

Để đáp ứng các quy chuẩn khí động học, pin và an toàn, xe điện dần có chung dáng vẻ, nhưng bản sắc thương hiệu vẫn tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Trong vài năm trở lại đây, các mẫu xe điện (EV) trên thị trường có hình dáng tương tự nhau. Từ Tesla Model 3, BYD Seal cho đến Polestar 2, tất cả đều theo phong cách fastback, tay nắm cửa ẩn, trục cơ sở dài. Liệu đây có phải là sự sao chép thiết kế, hay còn lý do nào khác?

Với con mắt của một người không chuyên, rất khó để chỉ ra sự khác biệt giữa 2 mẫu xe điện Porsche Taycan và Xiaomi SU7. Trên thực tế, thiết kế của nhiều mẫu EV hiện tại có sự tương đồng nhất định về ngoại thất.

Thực tế, đây không phải sự bắt chước, mà là kết quả tất yếu của khí động học, cách bố trí pin và những quy định toàn cầu. Để đạt quãng đường gần 500 km mà không sử dụng bộ pin quá lớn, xe điện gần như buộc phải có dáng mui kéo dài, phần đầu gọn gàng, đuôi vuốt gọn để giảm lực cản gió.

Bộ pin dạng "ván trượt" dưới sàn cố định tỷ lệ khung gầm: trục cơ sở dài, phần nhô ngắn, khoang lái cao hơn do pin nâng sàn. Quy định an toàn va chạm với người đi bộ cũng giới hạn chiều cao nắp capo và cản trước. Phía dưới, sàn kín và bộ khuếch tán gió giúp tối ưu luồng khí. Trên thân xe, các hãng đều áp dụng tay nắm cửa ẩn, mâm khí động học, dải đèn LED kéo dài để giảm chỉ số cản gió.

Để tạo sự khác biệt, thiết kế nội thất được nhiều hãng xe chú trọng nhằm mang đến cảm xúc đặc trưng cho khách hàng. Với Tesla, đó là sự tối giản, vốn được một số chủ xe đánh giá là mang đậm tính tương lai.

Các hãng vẫn có những đặc điểm thiết kế riêng để định hình trải nghiệm người dùng và bản sắc thương hiệu. Tesla chọn lối tối giản cực độ: thân xe ít đường gân, phần đầu gần như trống, nội thất chỉ xoay quanh một màn hình trung tâm. Điều này khiến xe vừa mang cảm giác tương lai, vừa có thể bị coi là lạnh lẽo tùy theo gu người dùng.

BYD lại thiên về sự kịch tính, với bề mặt cơ bắp, cụm đèn có hiệu ứng động, nhiều tùy chọn màu sắc nổi bật và đặc biệt là màn hình xoay - một trang bị rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Trong khi đó, Polestar giữ tinh thần Bắc Âu với những đường gân thẳng, thiết kế vuông vắn, đèn "búa Thor" đặc trưng, khoang lái kết hợp vải ấm cùng nút bấm cơ học xen lẫn màn hình, tạo cảm giác bền bỉ và tinh tế.

Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc chú trọng nhiều hơn đến các yếu tố tiện nghi và giải trí. Nội thất BYD Han nổi bật với thiết kế màn hình trung tâm cảm ứng 15.6 inch có thể xoay ngang và dọc. Ảnh: Phúc Hậu

Sự tương đồng thiết kế ở xe điện trên thực tế là có khi hình dáng vật lý, độ an toàn và chi phí đã đẩy các hãng vào cùng một khuôn mẫu. Nhưng sự khác biệt cũng rõ ràng: từ bề mặt, ánh sáng, triết lý nội thất cho đến vật liệu. Đây chính là "ngôn ngữ thương hiệu" mà khách hàng chọn lựa bằng cả lý trí lẫn cảm xúc. Những khác biệt này không làm tăng hay giảm nhiều quãng đường di chuyển, nhưng lại quyết định cảm xúc khi sống cùng chiếc xe mỗi ngày.