Chú chó may mắn 'sở hữu' Rolls-Royce Spectre Bailey độc bản

Không chỉ là một phương tiện, mỗi chiếc Rolls-Royce còn là kỷ vật mang đậm yếu tố cá nhân, đánh dấu bất kỳ sự kiện nào quan trọng đối với chủ sở hữu như ngày cưới, ngày sinh của thành viên gia đình hay thậm chí là thú cưng.