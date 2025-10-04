Chú chó may mắn 'sở hữu' Rolls-Royce Spectre Bailey độc bản

|
Không chỉ là một phương tiện, mỗi chiếc Rolls-Royce còn là kỷ vật mang đậm yếu tố cá nhân, đánh dấu bất kỳ sự kiện nào quan trọng đối với chủ sở hữu như ngày cưới, ngày sinh của thành viên gia đình hay thậm chí là thú cưng.
|
Với triết lý đó, Rolls-Royce Spectre Bailey được chế tác với cảm hứng lấy từ chú chó cưng Labrador lai Golden Retriever của một cặp đôi người Mỹ. Chiếc xe được thiết kế và xây dựng cấu hình thông qua bộ phận Private Office New York của hãng.
|
Thân xe nổi bật với màu sơn hàng thửa Beautiful Bailey, vốn được mô phỏng từ bộ lông mềm mại trên tai Bailey, kết hợp cùng tông màu sậm hơn ở nắp capo, mui xe và nắp khoang hành lý. Tất cả được phủ lớp Crystal Fusion đặc biệt.
|
Đường Coachline trên thân xe được chế tác thủ công bằng màu sơn Rose Gold. Đặc biệt, chi tiết này được trang trí bởi chính dấu chân của Bailey.
|
Nội thất của Rolls-Royce Spectre Bailey được bọc da Moccasin và Crème Light, kết hợp với các điểm nhấn màu Dark Spice và Casden Tan, gợi nhớ đến màu lông của Bailey.
|
Họa tiết dấu chân của Bailey cũng xuất hiện trên bảng taplo ốp gỗ Royal Walnut và bệ bước Bespoke Rose Gold, mang đến khoảnh khắc yên bình khi cánh cửa được mở ra.
|
Điểm nổi bật nhất trên dự án này là bức chân dung khảm sống động của Bailey được đặt giữa hai ghế sau. Tác phẩm tinh xảo này mất hơn 4 tháng để hoàn thiện, bao gồm hơn 180 miếng veneer không nhuộm màu hay xử lý nhân tạo.
|
Riêng phần lưỡi của Bailey được chế tác bằng 4 loại veneer chưa từng được Rolls-Royce sử dụng trước đây: Purple Heart, Tulipwood, Louro Faia và Pear. Tổng cộng, 9 loại veneer đã được sử dụng, đại diện cho 22 sắc thái tự nhiên, để tạo nên một bức chân dung ấm áp và chân thực đến khó tin.
|
Rolls-Royce Spectre được trang bị 2 động cơ điện với tổng công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Trong khi đó, bản hiệu năng cao Black Badge Spectre có công suất tối đa lên đến 660 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.075 Nm.
|
Rolls-Royce không công bố giá bán của phiên bản đặc biệt Spectre Bailey, trong khi bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 420.000 USD tại Mỹ. Tại Việt Nam, mẫu xe siêu sang thuần điện này hiện được phân phối với giá từ 17,9 tỷ đồng.
