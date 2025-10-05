Porsche Cayman và Boxster vẫn tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong

Hãng xe thể thao Đức Porsche sẽ tiếp tục trang bị cho Boxster và Cayman động cơ xăng, đồng thời tái cấu trúc chiến lược điện hóa sau khi hủy dự án SUV điện đầu bảng K1.

Porsche đang chuẩn bị tung ra các phiên bản hiệu năng cao mới cho dòng Boxster và Cayman và có khả năng sẽ được trang bị khối động cơ boxer 6 xy-lanh từ dòng xe thể thao Porsche 911.

Mẫu xe thể thao nhập môn Cayman và Boxster của Porsche sẽ tiếp tục được phát triển với động cơ đốt trong, song song với phiên bản thuần điện chuẩn bị ra mắt trong tương lai gần.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược điện hóa của thương hiệu, vốn vừa được CEO Oliver Blume công bố như một "tái định hướng chiến lược" quan trọng.

Theo đó, Porsche không chỉ kéo dài vòng đời của các mẫu xe động cơ đốt trong như Cayenne và Panamera "tới tận những năm 2030", mà còn hủy kế hoạch ra mắt mẫu SUV điện cỡ lớn K1 – từng được xem là sản phẩm đầu bảng trong dải xe điện của hãng.

Thay vì sử dụng nền tảng SSP Sport dành cho cơ cấu thuần điện, mẫu SUV đầu bảng Porsche "K1" sẽ được trang bị động cơ đốt trong và động cơ PHEV. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến lược này có thể gây thiệt hại cho hãng lên đến 2,11 tỷ USD .

Việc dừng phát triển nền tảng SSP Sport của Tập đoàn Volkswagen, vốn dành cho K1 và thế hệ mới của Taycan, khiến Porsche chịu khoản thiệt hại lên tới 1,8 tỷ Euro (khoảng 2,11 tỷ USD ).

Ông Blume cho biết nguyên nhân chính là "sự sụt giảm rõ rệt về nhu cầu đối với các mẫu xe thuần điện cao cấp", buộc hãng phải điều chỉnh chiến lược. Đối với dòng 718, các phiên bản flagship nhiều khả năng sẽ là sự tiếp nối của 718 Spyder RS và GT4 RS, phân khúc nằm trên các biến thể 718 thuần điện.

Porsche từng có kế hoạch loại bỏ động cơ đốt trong trên Cayman và Boxster. Sau khi nhận thấy thị trường không mấy mặn mà với xe điện hiệu năng cao, hãng đã quyết định sử dụng động cơ boxer từ chiếc 911 trên các mẫu xe này.

Để tiết kiệm chi phí, nhất là sau màn "quay xe" tiêu tốn khoảng 3,1 tỷ Euro (khoảng 3,64 tỷ USD ), Porsche dự kiến đưa 718 và 911 tới gần nhau hơn về mặt kỹ thuật. Hai dòng xe này vốn đã dùng chung nền tảng MMB, và việc chia sẻ thêm động cơ, hệ truyền động sẽ giúp đơn giản hóa sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế.

Điều đó đồng nghĩa với việc kỷ nguyên động cơ 4 xy-lanh của 718 sẽ kết thúc, khi cơ cấu tăng áp 2.0L hiện tại không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 7 có hiệu lực từ 2026. Thay vào đó, các phiên bản mới của 718 nhiều khả năng sẽ dùng hệ thống T-Hybrid tương tự 911 Carrera GTS.

Dự kiến các phiên bản flagship của Porsche Boxster và Cayman sẽ được trang bị công nghệ T-Hybrid, vốn đang được ứng dụng trên các dòng 911 Carrera GTS phiên bản mới. Ảnh: Phong Vân

Cấu hình này đặc biệt phù hợp vì khối động cơ 6 xy-lanh mới ngắn hơn 110 mm so với bản twin-turbo tiêu chuẩn, giúp vừa vặn hơn với kết cấu đặt giữa của 718. Theo giới phân tích, đây chính là sự hồi sinh của công thức thành công nguyên bản của Boxster: động cơ 911 được tinh chỉnh, đặt trong khung gầm mid-engine gọn gàng và dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là làm sao Porsche có thể hợp chuẩn một mẫu xe thể thao dùng động cơ đốt trong trong thập niên 2030, khi quy định an toàn GSR2 của EU gần như loại bỏ hoàn toàn các dòng xe 718 Cayman và 718 Boxster sử dụng động cơ đốt trong.

Nhiều khả năng, động cơ xăng mới của Boxster và Cayman sẽ được Porsche nâng cấp toàn diện để đáp ứng các quy định về khí thải khắc khe tại châu Âu.

Mặc dù luật cho phép sản xuất tối đa 1.500 xe/năm trong diện "nhỏ lẻ", con số này vẫn quá thấp so với sản lượng thực tế của Porsche. Do đó, hãng có thể sẽ đầu tư nâng cấp toàn diện động cơ xăng để đáp ứng GSR2, đồng thời cắt giảm chi phí ở các khâu khác nhằm bù đắp.

Bên cạnh đó, mẫu SUV đầu bảng K1 sẽ được tái sinh với các tùy chọn động cơ xăng và plug-in hybrid, thay thế hoàn toàn cấu hình điện thuần trước đây. Thời điểm ra mắt chưa được công bố, nhưng K1 sẽ đi cùng với dự án "M1" – mẫu SUV kế nhiệm Macan động cơ đốt trong – phát triển song song với Audi Q5 thế hệ mới.

Porsche tin rằng biên lợi nhuận sẽ phục hồi trên 10% trong trung hạn khi loạt sản phẩm mới ra mắt. Trong năm nay, hãng có thể giới thiệu phiên bản thuần điện đầu tiên của chiếc Porsche Cayenne.

Dù điều chỉnh mạnh tay, ông Blume khẳng định Porsche vẫn duy trì cam kết điện hóa. Hãng chuẩn bị ra mắt Cayenne Electric dựa trên nền tảng PPE 800 V và tiếp tục bán các mẫu Macan Electric và Taycan. Tuy lợi nhuận ròng dự kiến giảm xuống còn khoảng 2% năm nay, Porsche tin rằng biên lợi nhuận sẽ phục hồi trên 10% trong trung hạn khi loạt sản phẩm mới ra mắt.

Ông Blume nhấn mạnh: "Sự linh hoạt này mang lại cho chúng tôi vị thế vững chắc, với danh mục sản phẩm hấp dẫn gồm xe động cơ đốt trong, plug-in hybrid và thuần điện – một tổ hợp mà khách hàng của Porsche đang ngày càng đánh giá cao".