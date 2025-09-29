Loạt xe Lamborghini, Porsche và Audi bị triệu hồi vì nguy cơ hỏa hoạn

Một vụ cháy xe Lamborghini Urus đã buộc tập đoàn Volkswagen phải tiến hành đợt triệu hồi khẩn cấp liên quan đến lỗi bơm nhiên liệu, ảnh hưởng tới 3 thương hiệu Lamborghini, Audi và Porsche.

Một vụ cháy liên quan đến siêu xe Lamborghini Urus đã buộc tập đoàn Volkswagen phải phát động đợt triệu hồi khẩn cấp đối với các mẫu xe thuộc thương hiệu Lamborghini, Audi và Porsche, do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu từ bơm cao áp có thể dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn có liên quan đến một chiếc Lamborghini Urus SE đời 2025 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng của các mẫu xe sang đến từ tập đoàn Volkswagen trong thời gian gần đây.

Hồi đầu tháng, một chiếc Lamborghini Urus SE đã bốc cháy sau khi xuất hiện mùi xăng và đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. May mắn không có thương vong, nhưng ngay sau đó lại xảy ra thêm một sự cố khác khi một chiếc Urus gặp tình trạng 16 L xăng tràn vào cacte dầu.

Dù số lượng xe bị ảnh hưởng không lớn, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rò rỉ nhiên liệu có thể dẫn đến hỏa hoạn. Trong đó, Porsche chịu tác động nặng nề nhất khi phải triệu hồi 107 chiếc Panamera, Panamera E-Hybrid và Cayenne thuộc các đời 2024 - 2026. Nguyên nhân được cho là do bu-lông cố định bơm nhiên liệu cao áp không được siết đúng tiêu chuẩn, dễ gây rò rỉ xăng.

Đợt triệu hồi này bao gồm 107 chiếc Porsche Cayenne và Panamera, 14 chiếc Lamborghini Urus và 1 chiếc Audi SQ7. Nguyên nhân được cho là bu-lông cố định bơm nhiên liệu cao áp không được siết đúng tiêu chuẩn, dễ gây rò rỉ xăng.

Cơ quan chức năng cho biết lỗi này xuất phát từ quy trình sản xuất: công đoạn siết đầu tiên không được thực hiện bằng dụng cụ chuẩn do máy quét gặp trục trặc, trong khi bước siết cuối cùng lại không đạt yêu cầu kỹ thuật. Điều này khiến mối nối giữa đường ống nhiên liệu và bơm không đủ chặt, làm tăng nguy cơ rò rỉ.

Bên cạnh 107 xe Porsche, đợt triệu hồi còn ảnh hưởng đến 14 chiếc Lamborghini Urus đời 2025 và 1 chiếc Audi SQ7 cùng năm sản xuất. Dù quy mô nhỏ, vụ việc vẫn là cú sốc với khách hàng khi một mẫu SUV hiệu suất cao trị giá hàng trăm nghìn USD bỗng dưng bốc cháy.

Cùng thuộc sở hữu của tập đoàn mẹ Volkswagen, các hãng xe như Lamborghini, Porsche hay Audi chia sẻ một số phụ tùng kỹ thuật tương đương nhau, do đó có thể gặp các trục trặc kỹ thuật theo hệ thống.

Để khắc phục, các đại lý sẽ kiểm tra và siết chặt lại toàn bộ mối nối. Trường hợp cần thiết, kỹ thuật viên sẽ thay thế cả bơm nhiên liệu cao áp lẫn đường ống dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại Việt Nam, Porsche Cayenne và Panamera được phân phối chính hãng với số tiền từ 5,56 tỷ đồng và 6,42 tỷ đồng , trong khi Lamborghini Urus SE có giá khởi điểm từ 16,5 tỷ đồng .