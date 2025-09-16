Chevrolet Corvette Z06 trị giá hơn 140.000 USD bốc cháy tại trạm xăng

Vào cuối tháng 8/2025, General Motors đã phát lệnh triệu hồi hơn 23.000 chiếc Corvette thế hệ thứ 8 vì nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Vào tháng 6/2025, một chiếc Chevrolet Corvette Z06 đời 2024 trị giá khoảng 140.000 USD đã bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay tại trạm xăng ở bang Florida (Mỹ), và đây không phải là trường hợp duy nhất.

Chiếc Chevrolet Corvette Z06 thế hệ thứ 8 của ông Shawn Conner bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tháng 6/2025. Nhưng phải đến tháng 8/2025, GM mới đưa ra thông báo triệu hồi hơn 23.000 chiếc Corvette.

Vụ việc khiến General Motors (GM) buộc phải ban hành lệnh dừng bán tạm thời và triệu hồi hàng chục nghìn xe thể thao Corvette do lỗi thiết kế có thể dẫn đến hỏa hoạn. Theo đoạn video từ camera an ninh, chiếc Corvette Z06 của ông Shawn Conner bốc cháy khi đang được tiếp nhiên liệu. Mẫu xe hiệu suất cao này nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt trọn chỉ trong vài phút.

Không chỉ riêng Conner, nhiều chủ xe khác cũng đăng tải hình ảnh chiếc Corvette C8 bị thiêu rụi trên mạng xã hội. Một báo cáo còn cho biết ngay cả một chiếc Corvette trong đội xe của GM cũng đã chịu chung số phận. Theo GM, vấn đề nằm ở vị trí quạt làm mát gần khu vực tiếp nhiên liệu. Khi xăng bị tràn hoặc hơi xăng thoát ra, chúng có thể bị hút vào khoang động cơ nóng bỏng và bùng cháy. Do đó, hãng đã phát lệnh dừng bán tạm thời một số dòng Corvette và triệu hồi hơn 23.000 xe sản xuất từ năm 2023 đến 2026, bao gồm các phiên bản Z06 và ZR1.

Nguyên nhân nằm ở vị trí quạt làm mát gần khu vực tiếp nhiên liệu. Khi xăng bị tràn hoặc hơi xăng thoát ra, chúng có thể bị hút vào khoang động cơ nóng bỏng và bùng cháy.

Chevrolet cho biết đang phát triển một tấm chắn nhằm ngăn nhiên liệu bắn vào động cơ, dự kiến sẽ sớm được phân phối sau khi hoàn tất khâu cung ứng. Người phát ngôn viên của GM khẳng định với Wall Street Journal: "An toàn của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất và chúng tôi đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất có thể".

Corvette Stingray phiên bản tiêu chuẩn và bản hybrid E-Ray không gặp nguy cơ này, vì sử dụng động cơ LT2 V8 với cơ cấu Pushrod, thay vì động cơ LT6 và LT7 DOHC hiệu suất cao trên Z06 và ZR1.

Thiết kế lỗi này khiến những phiên bản hiệu năng cao như Corvette Z06 và Corvette ZR1 dễ dàng bắt lửa khi đổ xăng. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Corvette Stingray hay Corvette E-Ray không gặp nguy cơ trên.

Trước đó, GM cũng đã khuyến cáo người dùng Corvette không nên bóp cò bơm xăng lần thứ hai sau khi vòi đã tự ngắt, và nên chờ 5 giây trước khi rút vòi ra để tránh nhỏ giọt. Một chủ xe cho biết trạm bơm mà anh sử dụng đã không tự ngắt, khiến chiếc xe của anh bốc cháy.

Đây không phải lần đầu một siêu xe thể thao đối mặt với vấn đề cháy nổ. Ferrari từng phải triệu hồi hơn 1.000 chiếc 458 Italia vào năm 2010 sau khi một số xe bắt lửa do keo dán chắn bùn quá nóng. Các mẫu California T và 488 GTB sau đó cũng bị triệu hồi hoặc dừng bán vì lo ngại nguy cơ hỏa hoạn.

Chưa rõ những chủ xe gặp sự cố kỹ thuật trên có được bồi thường thỏa đáng từ GM hay không. Khác với các thế hệ trước với cơ cấu động cơ đặt trước, chiếc Corvette C8 mang cấu hình động cơ đặt giữa.

Với trường hợp của Corvette, nhiều người hâm mộ xe thể thao cho rằng GM đã vô tình "sao chép" cả ưu và nhược điểm của chiếc Ferrari 458 khi dùng nó làm đối thủ tham chiếu để phát triển thế hệ C8. Và giờ đây, hãng xe Mỹ đang phải chạy đua để dập tắt cả "ngọn lửa" kỹ thuật lẫn khủng hoảng truyền thông. Tại Mỹ, Chevrolet Corvette Z06 thế hệ thứ 8 có giá khởi điểm từ 120.300 USD , và lên đến 183.400 USD với bản ZR1.