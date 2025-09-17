Hơn 1.300 xe Volvo tại Mỹ bị triệu hồi do lỗi dây an toàn

Volvo, hãng xe phát minh dây an toàn 3 điểm, vừa thông báo triệu hồi các mẫu xe đời 2026 do lỗi liên quan đến bộ phận này.

Dây an toàn ngày nay đã trở thành trang bị mặc định trên mọi chiếc xe, nhưng ít ai biết rằng chính Volvo là hãng đầu tiên giới thiệu thiết kế 3 điểm – công nghệ được ghi nhận đã cứu sống hàng triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngay cả một biểu tượng an toàn như Volvo cũng không tránh khỏi những trục trặc kỹ thuật.

Theo Volvo, phụ kiện thanh xoắn trong cơ cấu bộ cuộn dây đai an toàn của bên thứ ba gặp lỗi, do đó có thể bị gãy trong trường hợp va chạm, làm mất khả năng giữ chặt người ngồi và tăng nguy cơ chấn thương.

Mới đây, hãng đã ra thông báo triệu hồi hơn 1.300 xe tại Mỹ do lỗi bộ cuộn dây an toàn. Theo giải thích của Volvo, một số mẫu xe được trang bị bộ cuộn dây có thanh xoắn không đạt chuẩn. Nếu chi tiết này gãy trong trường hợp xảy ra va chạm, dây an toàn ở vai có thể bị tuột ra ngoài không kiểm soát, làm giảm khả năng giữ chặt người ngồi và tăng nguy cơ chấn thương.

Nguyên nhân được Volvo truy vết đến một nhà cung cấp linh kiện. Trong quá trình sản xuất, sự cố kẹt chi tiết đã làm ảnh hưởng đến độ bền của thanh xoắn, dẫn tới nguy cơ lỗi kỹ thuật. Hãng nhấn mạnh rằng vấn đề xuất phát từ quy trình chế tạo của nhà cung cấp, không liên quan đến khâu lắp ráp tại nhà máy Volvo.

Đợt triệu hồi tại Mỹ của Volvo bao gồm các dòng sản phẩm XC90, XC60, V90 Cross Country và V60 Cross Country. Hiện tại, Volvo chưa ghi nhận trường hợp thương tích nào liên quan đến lỗi này.

Tổng cộng có 1.355 xe nằm trong diện triệu hồi, bao gồm 407 chiếc Volvo XC90 đời 2026 sản xuất từ ngày 18/6/2025 đến 2/7/2025, 914 chiếc XC60 đời 2026 sản xuất từ 23/6/2025 đến 9/7/2025, 16 chiếc V90 Cross Country từ 19/6/2025 đến 10/7/2025 và 18 chiếc V60 Cross Country từ 2/7/2025 đến 4/7/2025.

Chủ xe sẽ bắt đầu nhận thông báo triệu hồi từ ngày 30/10 tới, và các đại lý đã được chỉ đạo thay thế dây an toàn hàng ghế trước bên trái và bên phải trên các xe có khả năng bị ảnh hưởng.

Volvo XC60 và XC90 là các dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu tại thị trường Việt Nam, vốn được nhập khẩu nguyên chiếc lần lượt từ Malaysia và Thụy Điển.

Tại Việt Nam, Volvo là thương hiệu xe cao cấp tiên phong trong phân khúc MHEV, PHEV và BEV. Nhờ vào việc nhập khẩu từ Malaysia, các mẫu xe của thương hiệu này có mức giá cạnh tranh hơn trong phân khúc. Theo ghi nhận của Znews - Tri Thức, tính từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Volvo XC60 là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu, vốn được phân phối với 2 phiên bản MHEV và PHEV.