Dây đai an toàn của Volvo vận hành bằng trí tuệ nhân tạo

Dây đai an toàn "đa thích ứng" của Volvo sẽ sử dụng các cảm biến và trí tuệ nhân tạo để tối ưu khả năng bảo vệ với nhiều thể trạng khác nhau.

Volvo – thương hiệu xe hơi Thụy Điển nổi tiếng với các phát minh về an toàn – vừa công bố một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực bảo vệ hành khách: dây đai an toàn đa thích ứng đầu tiên trên thế giới. Công nghệ tiên phong này sẽ được ra mắt lần đầu trên mẫu SUV thuần điện Volvo EX60, dự kiến ra mắt trong năm tới.

Đã từ lâu, Volvo là thương hiệu đi đầu trong các công nghệ an toàn dành cho người lái và hành khách.

Hệ thống dây đai mới có khả năng tự điều chỉnh trong thời gian thực, dựa trên dữ liệu từ hệ thống cảm biến cả bên trong và bên ngoài xe. Dây đai sẽ "hiểu" người sử dụng thông qua các thông số như chiều cao, cân nặng, hình dáng cơ thể và tư thế ngồi, kết hợp với tốc độ và hướng di chuyển của xe để đưa ra mức độ siết dây phù hợp.

Ví dụ, nếu hành khách có thân hình lớn hơn, hệ thống sẽ áp dụng lực siết cao hơn nhằm giảm nguy cơ chấn thương đầu trong các vụ va chạm nghiêm trọng. Ngược lại, với các va chạm nhẹ, người có vóc dáng nhỏ sẽ được giảm lực siết nhằm tránh chấn thương ở xương sườn.

Cơ cấu dây đai an toàn mới sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu lực siết với nhiều thể trạng khác nhau.

Thông thường, dây đai an toàn chỉ có 3 cấu hình giới hạn lực siết. Với hệ thống mới, Volvo mở rộng lên tới 11 cấu hình, cho phép tối ưu hóa bảo vệ với độ chính xác cao hơn nhiều cho từng hành khách. Dù hãng chưa khẳng định liệu công nghệ này có đặc biệt cải thiện khả năng bảo vệ phụ nữ, đối tượng mà dây đai truyền thống thường không vừa vặn ở vùng ngực, nhưng việc tăng số lượng cấu hình chắc chắn sẽ cải thiện độ phù hợp và an toàn cho nhiều đối tượng người dùng hơn.

Công nghệ dây đai an toàn đa thích ứng của Volvo là kết quả từ hơn năm thập kỷ nghiên cứu an toàn và một cơ sở dữ liệu khổng lồ với hơn 80.000 trường hợp tai nạn giao thông thực tế. Đặc biệt, hệ thống còn được thiết kế để liên tục cập nhật qua phần mềm từ xa (OTA - over the air), giúp cải thiện hiệu suất bảo vệ theo thời gian nhờ các dữ liệu và hiểu biết mới.

Chưa rõ công nghệ mới này có được Volvo chia sẻ cho các thương hiệu khác hay sử dụng độc quyền.

Bà Åsa Haglund, Giám đốc Trung tâm An toàn Volvo Cars, cho biết: "Dây đai an toàn đa thích ứng đầu tiên trên thế giới là một cột mốc mới trong hành trình phát triển an toàn ôtô, và là minh chứng rõ ràng cho cách Volvo tận dụng dữ liệu thời gian thực để hướng tới mục tiêu cứu thêm hàng triệu sinh mạng".

Công nghệ này tiếp tục nối dài truyền thống tiên phong của Volvo, bắt đầu từ phát minh dây đai an toàn ba điểm của kỹ sư Nils Bohlin vào năm 1959 – một phát minh đã cứu sống hơn một triệu người và được Volvo chia sẻ miễn phí cho toàn ngành ôtô.

Dây đai an toàn "đa thích ứng" của Volvo sẽ được ra mắt cùng với mẫu SUV thuần điện EX60 vào năm sau.

Dù chưa rõ Volvo có tiếp tục chia sẻ công nghệ dây đai đa thích ứng với các hãng xe khác như từng làm với dây đai ba điểm hay không, nhưng một điều chắc chắn là: Volvo EX60 sẽ là mẫu xe đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ dây đai tối tân này, mở ra một kỷ nguyên mới cho an toàn hành khách.