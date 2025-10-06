Thương hiệu ôtô nào có tỷ lệ khách hàng trung thành cao nhất tại Mỹ?

Thuế quan khiến lòng trung thành với thương hiệu ôtô tại Mỹ giảm xuống dưới 50%, nhưng các tên tuổi lớn như Toyota, Honda, Ford, Lexus và Porsche vẫn giữ vững vị thế.

Thuế quan đang làm thay đổi hành vi mua xe của người tiêu dùng Mỹ, khiến mức độ trung thành với thương hiệu ôtô suy yếu sau nhiều năm duy trì ổn định. Theo nghiên cứu J.D. Power 2025 U.S. Automotive Brand Loyalty Study vừa công bố, các thương hiệu có uy tín lâu năm như Toyota và Honda vẫn giữ được lượng khách hàng trung thành.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, những hãng xe liên tục tung ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng thay đổi của người tiêu dùng là những cái tên có khả năng duy trì, thậm chí mở rộng tệp khách hàng trung thành. Ông Tyson Jominy, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dữ liệu và phân tích của J.D. Power, nhận định: "Sự trung thành thương hiệu rất quan trọng vì nó thường gắn liền với giá trị bán lại cao hơn, khiến xe của các thương hiệu uy tín trở thành lựa chọn tài chính hợp lý hơn theo thời gian".

Tuy nhiên, mức độ trung thành đang suy yếu khi người tiêu dùng chuyển sang các phân khúc xe khác, cùng với sự thay đổi của thị trường như số lượng mẫu xe tăng, độ tuổi sản phẩm khác nhau và các chương trình ưu đãi mạnh tay hơn. Sau khi đạt mức 51% năm ngoái, tỷ lệ trung thành thương hiệu trung bình năm nay đã giảm xuống còn 49% trên toàn bộ các nhãn hiệu và phân khúc.

Trong số các thương hiệu được xếp hạng, Porsche tiếp tục đứng đầu ở phân khúc xe sang 4 năm liên tiếp với tỷ lệ trung thành 58,2%, vượt qua Mercedes-Benz (49,7%). Ở nhóm SUV hạng sang, Lexus giữ vững ngôi đầu năm thứ 2 liên tiếp với 57,4%, theo sau là BMW (54,0%).

Ở phân khúc phổ thông, Toyota là thương hiệu được khách hàng gắn bó nhất trong nhóm xe du lịch, đạt 62%, trong khi Honda đứng thứ hai với 55,5%. Ở nhóm SUV phổ thông, Honda tiếp tục dẫn đầu với 62%, nhỉnh hơn Subaru (60,6%). Đáng chú ý, Ford giữ vững vị thế số một trong phân khúc xe bán tải năm thứ 4 liên tiếp với tỷ lệ trung thành cao nhất toàn thị trường: 66,6%, vượt Toyota (61,2%).

Nghiên cứu về mức độ trung thành thương hiệu ôtô tại Mỹ do J.D. Power thực hiện nay đã bước sang năm thứ 7. Dữ liệu được thu thập thông qua Power Information Network (PIN), tính toán dựa trên hành vi mua xe mới tại các đại lý chính hãng, xem xét liệu khách hàng có quay lại mua cùng thương hiệu sau khi đổi xe hay không. Nghiên cứu năm 2025 sử dụng dữ liệu giao dịch từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, bao gồm tất cả các mẫu xe được đổi để lấy xe mới.