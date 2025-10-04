BMW khai tử X4, Z4 và 8 Series

BMW đang tiến hành một cuộc đại tu danh mục sản phẩm khi hàng loạt mẫu xe như X4, Z4 và 8 Series không có phiên bản kế nhiệm trong chiến lược Neue Klasse.

BMW đang tiến hành một đợt tinh gọn quy mô lớn trong danh mục sản phẩm của hãng, khi nhiều mẫu xe và biến thể bị ngừng sản xuất mà không có thế hệ kế nhiệm. Một số mẫu thậm chí đã biến mất hoàn toàn khỏi trang cấu hình trực tuyến.

Ra mắt lần đầu tại New York International Auto Show 2014, BMW X4 có thể được xem là phiên bản coupe của chiếc X3. Thế hệ thứ hai của mẫu SUV này được giới thiệu vào năm 2018.

Khi người dùng truy cập vào trang cấu hình trực tuyến của BMW để chọn một chiếc X4 động cơ xăng, hệ thống hiện thông báo: "Mẫu xe này không còn khả dụng trong dòng sản phẩm được chọn. Bạn đã được chuyển đến một mẫu xe tương tự". Điều đó có nghĩa là phiên bản X4 dùng động cơ xăng đã bị loại bỏ khỏi danh mục.

BMW xác nhận với trang auto-motor-und-sport.de rằng, X4 hiện chỉ còn các bản 20d, 30d và M40d. Việc sản xuất các biến thể xăng đã kết thúc vào ngày 30/9/2025, trong khi các phiên bản diesel cũng sẽ ngừng sản xuất vào cuối tháng 11/2025.

Tương tự Mercedes-Benz GLC Coupe, X4 này dẫn lép vế trước các dòng SUV khác của BMW. Nhằm tập trung cho chiến lược điện hóa, hãng xe đến từ Đức đã quyết định khai tử dòng xe này trong năm nay.

Ra mắt năm 2018, X4 là mẫu SUV Coupe thể thao dựa trên nền tảng X3 (G01), và vẫn sử dụng công nghệ từ thế hệ cũ. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về thế hệ kế tiếp dựa trên X3 (G45), và BMW cũng từ chối bình luận về kế hoạch tương lai.

Sau X4, đến lượt BMW Z4, mẫu roadster mang tính biểu tượng, cũng đang đối mặt với dấu chấm hết. Dù hiện vẫn còn đủ 3 phiên bản sDrive20i, sDrive30i và M40i, nhưng triển vọng tương lai của dòng xe này không mấy sáng sủa.

Trong khi đó, BMW Z4 thế hệ thứ 3 cũng dần đi vào giai đoạn cuối vòng đời. Toyota cho biết sẽ không tiếp tục hợp tác cùng BMW trong thế hệ Supra tiếp theo, khiến tương lai của BMW Z4 cũng sẽ khép lại trong chiến lược "Neue Klasse".

Nguyên nhân là mối hợp tác giữa BMW và Toyota - nền tảng của việc sản xuất chung Z4 và Toyota GR Supra tại nhà máy Magna Steyr (Áo) - sẽ kết thúc vào quý I/2026. Khi Toyota GR Supra ngừng sản xuất, nhiều khả năng Z4 cũng sẽ dừng lại sau 7 năm có mặt trên thị trường.

Không ồn ào như 2 mẫu xe trên, BMW 8 Series cũng đã lặng lẽ biến mất khỏi trang tạo cấu hình. Người dùng giờ đây chỉ có thể tìm thấy một vài chiếc 840i Gran Coupe và M850i xDrive Gran Coupe có sẵn tại các đại lý. Nếu chọn dòng M8, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng người dùng sang dòng 2 Series Gran Coupe - dấu hiệu rõ ràng cho thấy 8 Series đã kết thúc vòng đời.

Vào tháng 8/2025, BMW cũng ra mắt phiên bản đặc biệt BMW M850i Edition M Heritage tại Mỹ, trước khi dòng xe thể thao này dừng phân phối tại thị trường này.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, BMW chỉ bán được 1.916 chiếc X4, 659 chiếc 8 Series và 2.613 chiếc Z4 tại Đức. Con số này rất nhỏ nếu so với hơn 160.000 xe BMW được đăng ký mới trong cùng kỳ, cho thấy đây không phải là những "con gà đẻ trứng vàng" của hãng.

Ngoài doanh số khiêm tốn, chiến lược chuyển đổi sang nền tảng Neue Klasse, với thế hệ xe điện và hybrid mới của BMW, cũng là nguyên nhân chính khiến các dòng xe truyền thống bị loại bỏ. Giới phân tích cho rằng, BMW iX4 bản thuần điện có thể sẽ thay thế X4 trong tương lai, dựa trên nền tảng của mẫu iX3 thế hệ mới vừa ra mắt.

Với Neue Klasse, BMW kỳ vọng sẽ tinh giản lại dải sản phẩm, tập trung vào các mẫu xe hybrid và xe thuần điện. Mẫu xe đầu tiên của thế hệ này vừa ra mắt là chiếc BMW iX3 hoàn toàn mới.

Việc ngừng sản xuất một số mẫu xe là điều bình thường trong chu kỳ sản phẩm của các hãng ôtô, nhưng đợt cắt giảm lần này của BMW lại đặc biệt đáng chú ý. X4, Z4 và 8 Series - những mẫu xe mang tính biểu tượng trong danh mục của thương hiệu - đều là sản phẩm ra mắt năm 2018 và đang đi đến cuối vòng đời.

Dù không phải là những mẫu xe bán chạy nhất, nhưng sự ra đi của chúng đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ của BMW – từ danh mục đa dạng về động cơ và phong cách, sang một kỷ nguyên thuần điện và tinh gọn hơn, mở đường cho thế hệ "Neue Klasse" sắp tới.

BMW 840i Gran Coupe từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 6,899 tỷ đồng . Tương tự đối thủ Mercedes-Benz S-Class Coupe, mẫu xe này khá kén khách và phải giảm giá mạnh xuống còn khoảng 6,2 tỷ đồng . Ảnh: Vĩnh Phúc

Tại Việt Nam, BMW X4 và Z4 vẫn còn xuất hiện trên trang web của nhà phân phối chính hãng với giá từ 2,999 tỷ đồng và 3,139 tỷ đồng . Trước đó, hãng xe đến từ Đức từng giới thiệu chiếc 840i Gran Coupe M Sport với mức giá từ 6,899 tỷ đồng , tuy nhiên phải giảm giá còn 6,209 tỷ đồng .