Giám đốc Thiết kế BMW hé lộ tương lai của lưới tản nhiệt kép

Dù vấp phải nhiều chỉ trích trong nhiều năm qua, BMW khẳng định thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn gây tranh cãi không hề ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số, thậm chí còn giúp bán được nhiều xe hơn.

Trong buổi thảo luận tại sự kiện ra mắt mẫu Neue Klasse đầu tiên – chiếc iX3 2026, Giám đốc Thiết kế Adrian van Hooydonk cho biết BMW chưa bao giờ hối hận với ngôn ngữ thiết kế trước đây vốn gắn liền với lưới tản nhiệt đôi ngày càng to.

Ông Adrian van Hooydonk nắm giữ vị trí Giám đốc Thiết kế của BMW kể từ năm 2009. Sau gần 2 thập kỷ nắm giữ vị trí này, ông đã tạo ra một ngôn ngữ thiết kế mới cho thương hiệu, được nhiều người ưa chuộng nhưng cũng gây không ít tranh cãi.

Ông nhấn mạnh rằng phản ứng tiêu cực chủ yếu đến từ mạng xã hội, chứ không phải từ khách hàng thực sự. Ông cho biết: "Không hề có sự quay lưng từ phía khách hàng. Trái lại, doanh số lại tăng. Vì vậy chúng tôi không thấy cần phải thay đổi chỉ vì những lời phàn nàn".

Ông Van Hooydonk cũng phủ nhận ý kiến cho rằng BMW đã đi "quá xa" khi đẩy mạnh thiết kế táo bạo. Theo ông, thị hiếu khác nhau ở từng thị trường toàn cầu, chẳng hạn tại Trung Quốc, khách hàng vẫn yêu cầu xe có lưới tản nhiệt lớn. Đây chính là thách thức của một thương hiệu toàn cầu: phải vừa duy trì bản sắc vừa đáp ứng nhu cầu địa phương.

Lưới tản nhiệt Kidney Grille (lưới tản nhiệt quả thận) là một đặc điểm nhận dạng của BMW, tương tự như cụm đèn pha mắt kép hay cửa sổ phụ Hofmeister kink...

Lưới tản nhiệt kép vẫn được coi là dấu ấn nhận diện cốt lõi của BMW, cùng với cụm đèn trước. Đồng thời, thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có vai trò kỹ thuật. Trên mẫu iX3 mới, phần đầu xe tích hợp nhiều cảm biến hỗ trợ lái tự động hơn bao giờ hết, và lưới tản nhiệt trở thành giải pháp che giấu cũng như bố trí chúng hợp lý.

Trước câu hỏi liệu sự thay đổi trong xu hướng thiết kế tại Trung Quốc, khi nhiều hãng nội địa chuyển sang phong cách tối giản, mặt trước đóng kín, có ảnh hưởng đến BMW hay không, Giám đốc Thiết kế khẳng định hãng sẽ không chạy theo trào lưu. BMW vẫn trung thành với định hướng riêng, được phát triển bởi một đội ngũ thiết kế quốc tế tại Munich, Los Angeles, Goodwood và cả Thượng Hải.

Với các dòng Neue Klasse, lưới tản nhiệt kép không còn phục vụ mục đích khí động học, mà là nơi lắp đặt các cảm biến, radar...của các hệ thống hỗ trợ lái cao cấp ADAS của BMW.

Ông Van Hooydonk còn tiết lộ nhiều mẫu xe Trung Quốc hiện tại thực chất cũng do các studio châu Âu thực hiện, trong đó có không ít nhà thiết kế từng làm việc cho BMW. Theo ông, thời điểm hiện tại là lúc BMW cần mạnh dạn tạo ra bước ngoặt thay vì quay về vùng an toàn.

Ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse cho thấy BMW đang giảm dần sự phô trương của lưới tản nhiệt khổng lồ, nhưng điều đó không đồng nghĩa đặc trưng này sẽ biến mất hoàn toàn. Ở một số mẫu xe tương lai, BMW vẫn sẽ duy trì phong cách đầu xe ấn tượng, vừa để khẳng định bản sắc thương hiệu, vừa để đáp ứng yêu cầu tích hợp công nghệ mới.

Mẫu sedan thuần điện BMW i3 cũng sở hữu lưới tản nhiệt kép kích thước tương đồng với iX3. Các dòng sản phẩm khác như X1 hoàn toàn mới, 7 Series... cũng cho thấy sự thay đổi trong thiết kế của thương hiệu này.

Trước đó, cuốn sách BMW By Design đã hé lộ ý tưởng lưới tản nhiệt cỡ lớn xuất phát từ concept BMW 3.0 CSL Hommage và BMW 3.0 CSL Hommage R. Ông Ian Robertson, khi đó là thành viên hội đồng quản trị phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị, đã nhìn thấy tiềm năng từ thiết kế lưới tản nhiệt độc đáo. Ông bắt đầu thúc đẩy ý tưởng đưa chi tiết này lên xe thương mại với dòng 4 Series.