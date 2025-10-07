Tesla tụt dốc ở Đức, kỳ vọng lội ngược dòng với xe điện giá rẻ

Doanh số Tesla tại Đức giảm mạnh dù thị trường xe điện tăng trưởng, buộc hãng chuẩn bị ra mắt mẫu xe giá rẻ nhằm giành lại thị phần.

Doanh số của Tesla tại Đức tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, trái ngược hoàn toàn với đà tăng trưởng của toàn thị trường xe điện. Theo số liệu mới công bố từ Cơ quan Giao thông Liên bang Đức (KBA), số xe Tesla đăng ký mới trong tháng 9 chỉ đạt 3.404 chiếc, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng doanh số xe điện tại Đức lại tăng 31,9% lên 45.495 chiếc.

Từng là thương hiệu xe điện hàng đầu tại châu Âu, Tesla đang trải qua "cơn ác mộng" tại thị trường này khi doanh số ngày càng tụt dốc, mất thị phần vào tay các đối thủ Trung Quốc như BYD.

Đến hết tháng 9/2025, lượng xe Tesla mới đăng ký tại Đức đạt 14.845 chiếc, giảm tới 50,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh Tesla từng là thương hiệu dẫn đầu về doanh số xe điện tại châu Âu. Trái ngược với Tesla, BYD lại ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục, gấp hơn 20 lần trong tháng 9, đạt 3.255 xe, nâng tổng số bán ra từ đầu năm lên 11.810 xe.

Ở một số thị trường châu Âu khác, Tesla vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng 9 nhờ sự xuất hiện của bản cập nhật Model Y mới. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ đang đối mặt với hàng loạt áp lực: cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, phản ứng tiêu cực đối với CEO Elon Musk và đặc biệt là danh mục sản phẩm đã "già nua" sau nhiều năm không có mẫu xe đại trà mới.

Phiên bản "giá rẻ" Tesla Model Y Standard đã được bắt gặp tại khu vực nhà máy Gigafactory Texas (Mỹ). Tesla kỳ vọng mẫu xe này sẽ giúp tái chiếm thị phần tại nhiều thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Để lấy lại đà tăng trưởng, Tesla sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt vào ngày 7/10, với trọng tâm là chiến lược xe điện giá rẻ. Đoạn teaser dài 9 giây đăng trên mạng xã hội X cho thấy một chiếc xe bí ẩn với đèn pha bật sáng trong bóng tối. Sự kiện này ngay lập tức khiến cổ phiếu Tesla tăng 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Theo nguồn tin của Reuters, mẫu xe sắp ra mắt được cho là phiên bản giá rẻ của Model Y, có chi phí sản xuất thấp hơn khoảng 20% so với bản hiện tại. Tesla cho biết mẫu này đã bắt đầu "sản xuất những chiếc đầu tiên" từ tháng 6 và sẽ bán ra trong quý IV năm nay, sau đó tăng sản lượng dần tới mức 250.000 xe/năm vào năm 2026 tại Mỹ.

Ông Elon Musk trong buổi lễ khánh thành nhà máy Gigafactory Berlin-Brandenburg tại Đức, và cũng là nhà máy Tesla đầu tiên ở châu Âu. Tuy nhiên, hãng xe đến từ Mỹ đang trên đà lao dốc tại "lục địa già".

Động thái này diễn ra sau khi Tesla ghi nhận kỷ lục giao hàng quý III, nhờ nhu cầu tăng mạnh trước thời điểm kết thúc ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện tại Mỹ vào ngày 30/9. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo doanh số có thể chững lại trong quý cuối năm khi ưu đãi hết hiệu lực.

Dự báo của Visible Alpha cho thấy Tesla có thể giao 1,85 triệu xe trong năm 2026, trong đó dòng xe giá rẻ mới sẽ đóng góp 155.610 xe. Dù vậy, giới phân tích cho rằng hãng cần nhanh chóng làm mới sản phẩm nếu muốn duy trì sức hút - nhất là khi Cybertruck, mẫu xe mới nhất ra mắt từ cuối 2023, vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Mặc dù được kỳ vọng sẽ mang động lực mới cho thương hiệu, Tesla Cybertruck vẫn sở hữu doanh số "lẹt đẹt", khiến hãng phải giảm giá hàng nghìn USD để tăng cường sức mua.

Từ khi bắt đầu sản xuất đến đầu năm nay, Tesla đã xuất xưởng 46.096 chiếc Cybertruck, nhưng nhu cầu thực tế thấp hơn dự kiến, buộc hãng phải giảm giá hàng nghìn USD để xả hàng tồn. Trong bối cảnh đó, chiếc xe điện giá rẻ sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ trở thành "cứu tinh doanh số" mới, giúp Tesla củng cố vị thế trong thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt.