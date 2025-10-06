Ford Everest bất ngờ xuất hiện tại Mỹ

Mẫu SUV hạng D Ford Everest vốn không được phân phối chính thức tại Mỹ, tuy nhiên vừa được bắt gặp tại Colorado khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hình ảnh một chiếc Ford Everest bất ngờ xuất hiện tại bang Colorado (Mỹ) đã khiến cộng đồng xe hơi sôi sục. Mẫu xe này vốn được xem là phiên bản SUV của Ford Ranger – một dòng xe bán tải toàn cầu – nhưng chưa từng chính thức phân phối tại thị trường Mỹ. Việc Everest mang biển số thử nghiệm của nhà sản xuất càng khiến giới quan sát đặt câu hỏi: liệu Ford có đang âm thầm chuẩn bị cho màn ra mắt tại quê hương của mình?

Chiếc Ford Everest Platinum đặc biệt này được bắt gặp tại bang Colorado (Mỹ). Mẫu SUV hạng D này khá phổ biến ở nhiều thị trường như Việt Nam, Thái Lan hay Australia, tuy nhiên không được phân phối chính hãng tại Mỹ.

Bức ảnh chụp chiếc SUV này được đăng tải trên Reddit bởi người dùng Ngfilla94, cho thấy chiếc Everest mang biển số thử nghiệm, đậu cùng hàng loạt xe đang trong giai đoạn phát triển của Ford. Nội thất xe còn xuất hiện các thiết bị điện tử và dock máy tính – dấu hiệu cho thấy đây có thể là một phương tiện thử nghiệm chứ không phải xe nhập khẩu cá nhân. Colorado vốn là nơi các hãng xe lớn thường tiến hành kiểm tra khí thải và độ bền, nên sự xuất hiện của Everest tại đây càng làm dấy lên nhiều suy đoán.

Chiếc Ford Everest này được trang bị cản trước kiểu off-road, mâm đen cùng lốp gai lớn tương tự Ranger Tremor. Bên trong nội thất, hàng ghế da với đường chỉ nổi bật và logo "Platinum" hé lộ đây là phiên bản cao cấp. Tất cả chi tiết này cho thấy xe không phải là bản thử sơ khai mà là cấu hình hoàn chỉnh của dòng SUV khung gầm rời.

Chiếc Ford Everest này được trang bị cản trước kiểu off-road, mâm đen cùng lốp gai lớn tương tự Ranger Tremor. Bên trong nội thất, hàng ghế da với đường chỉ nổi bật và logo "Platinum" hé lộ đây là phiên bản cao cấp.

Giới phân tích cho rằng việc Everest xuất hiện ở Mỹ có thể chỉ nằm trong chương trình thử nghiệm toàn cầu của Ford. Khí hậu khắc nghiệt và địa hình phức tạp của bang Colorado - từ đèo cao đến vùng sa mạc - là điều kiện lý tưởng để kiểm tra độ bền khung gầm, động cơ và hệ truyền động. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của Everest tại Michigan và trên cao tốc Interstate 70 khiến tin đồn về khả năng "đổ bộ" thị trường Mỹ càng thêm nóng.

Ford Everest, hay Endeavour tại Ấn Độ, là mẫu SUV phát triển dựa trên nền tảng Ranger. Xe có thiết kế đầu trước gần như giống hệt bán tải, nhưng phần thân ngắn hơn, tích hợp cấu trúc 3 hàng ghế hướng tới nhóm khách hàng gia đình yêu thích khám phá. Everest ra đời từ năm 2003, thế hệ thứ hai xuất hiện năm 2015, và thế hệ hiện tại ra mắt năm 2022, chủ yếu được sản xuất tại Thái Lan để phục vụ các thị trường châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.

Nội thất xe còn xuất hiện các thiết bị điện tử và dock máy tính – dấu hiệu cho thấy đây có thể là một phương tiện thử nghiệm chứ không phải xe nhập khẩu cá nhân.

Ford Everest được trang bị động cơ diesel hoặc xăng, hệ dẫn động RWD hoặc 4WD. Phiên bản cao cấp nhất hiện nay là Everest Tremor, vốn sử dụng động cơ diesel V6 tăng áp 3.0L, hệ thống treo nâng cấp, lốp địa hình 32 inch và các chi tiết ngoại thất off-road. Cấu hình này cho thấy Ford đã định vị Everest như một đối thủ của Toyota Land Cruiser Prado hay Mitsubishi Pajero Sport tại các thị trường đang phát triển.

Tại Mỹ, vị trí mà Everest có thể chiếm giữ đã được lấp đầy bởi Ford Bronco - mẫu SUV khung gầm rời với tinh thần phiêu lưu tương tự. Bronco cũng được phát triển từ nền tảng Ranger, sở hữu cấu trúc thân xe rắn chắc, khả năng off-road cao và mang đậm dấu ấn hoài cổ. Với Bronco, Ford đã có một sản phẩm đủ sức đối đầu Jeep Wrangler, đồng thời giữ cho danh mục xe SUV tại Mỹ không bị chồng chéo. Chính vì vậy, nếu Everest có mặt tại Mỹ, 2 dòng xe sẽ cạnh tranh trực tiếp trong cùng phân khúc, điều mà hãng khó chấp nhận.

Tại Mỹ, vị trí của Ford Everest đang được mẫu SUV mang phong cách hoài cổ Ford Bronco đảm nhận. Khó có khả năng Ford lên kế hoạch phân phối cả 2 dòng xe này cùng tại thị trường Mỹ trong tương lai gần.

Hơn nữa, Ford Everest được sản xuất tại Thái Lan, nên nếu nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế cao và cần tái thiết kế để đạt chuẩn an toàn, khí thải của thị trường này. Trong khi đó, Bronco được sản xuất ngay tại Michigan, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nội địa và mang lại lợi thế chi phí rõ ràng. Dù hình ảnh thử nghiệm tại Colorado khiến giới đam mê xe háo hức, khả năng Ford Everest chính thức bán tại Mỹ vẫn còn rất xa vời, ít nhất là trong tương lai gần.