Vittori Turbio - siêu xe do AI 'hỗ trợ' thiết kế, giá 2,5 triệu USD

Vittori Motors là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ, hướng đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phát triển các mẫu xe. Mới đây, hãng đã ra mắt sản phẩm đầu tiên là mẫu hypercar Vittori Turbio tại Miami (Mỹ).