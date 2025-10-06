Vittori Turbio - siêu xe do AI 'hỗ trợ' thiết kế, giá 2,5 triệu USD

|
Vittori Motors là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ, hướng đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phát triển các mẫu xe. Mới đây, hãng đã ra mắt sản phẩm đầu tiên là mẫu hypercar Vittori Turbio tại Miami (Mỹ).
|
Theo người phát ngôn của thương hiệu, Vittori Turbio là thành quả của sự hợp tác giữa công ty Pininfarina cùng với quá trình sử dụng AI trong quá trình thiết kế chiếc xe.
|
|
Các chi tiết cắt xẻ khí động học được biến tấu một cách tinh tế. CEO của Vittori Motors Carlos Cruz cho biết Turbio "tôn vinh và tái hiện vẻ đẹp, chuyển động, âm thanh và năng lượng của những chiếc xe cổ điển mang tính biểu tượng trong lịch sử".
|
Ở phần đuôi, Vittori Turbio nổi bật với cụm ống xả trung tâm 4 ống độc lập, đi kèm bộ khuếch tán gió cỡ lớn kết nối trực tiếp với cụm đèn hậu của siêu xe này.
|
Trong khi đó, thiết kế đồ họa cụm đèn hậu LED gợi nhớ đến hình ảnh đôi cánh của con ngựa trong thần thoại Hy Lạp Pegasus, vốn cũng là linh vật của thương hiệu.
|
Với cấu hình động cơ đặt giữa, mẫu siêu xe này bổ sung lớp kính tại khoang động cơ như Lamborghini, đồng thời trang bị thêm cánh gió khí động học điều khiển điện.
|
|
Các chi tiết trang trí tương phản màu đồng nổi bật trên nền sơn xanh. Có thể Vittori Motors sẽ cho phép chủ nhân của chiếc xe cá nhân hóa ngoại thất và nội thất theo ý thích.
|
Nội thất của Vittori Turbio mang đậm phong cách tương lai nhưng vẫn giữ nét tinh tế đặc trưng. Xe được trang bị vô lăng thể thao vát đáy kép và bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại.
|
Chiếc xe gần như loại bỏ hoàn toàn các nút bấm cơ học, thay vào đó là màn hình cảm ứng đặt dọc lấy cảm hứng từ thiết kế của McLaren. Những phím vật lý còn lại chỉ phục vụ cho các chức năng thiết yếu như khởi động, chuyển số và đèn khẩn cấp.
|
Bảng taplo, tapi cửa... đều được bọc chất liệu da cao cấp, đi kèm với cửa gió điều hòa hình lục giác đặc trưng và hệ thống đèn viền trang trí nội thất tinh xảo.
|
Mang đến sức mạnh cho siêu xe Vittori Turbio là khối động cơ V12 dung tích 6.8L, được phát triển độc quyền bởi Italtecnica, kết hợp một động cơ điện tại cầu trước.
|
Công suất tổng hợp từ cơ cấu này tạo ra đạt mức 1.100 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây, và tốc độ tối đa được khẳng định "tầm hypercar".
|
Vittori Turbio sẽ được sản xuất tại Italy vào năm 2026 với số lượng giới hạn 50 chiếc. Mức giá của mẫu hypercar này vào khoảng 2,5 triệu USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.