Tesla Model Y bản 'giá rẻ' bất ngờ lộ diện

Phiên bản mới của Tesla Model Y xuất hiện với mức giá "mềm" hơn nhưng bị lược bỏ nhiều trang bị, khiến giá trị thực tế gây tranh cãi.

Những hình ảnh đầu tiên về phiên bản Tesla Model Y Standard đã bất ngờ rò rỉ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng xe điện xôn xao bàn tán. Mẫu xe này được cho là bản "tối giản" của Model Y, mang đến mức giá rẻ hơn khoảng 5.000 USD so với bản tiêu chuẩn hiện tại. Tuy nhiên, đi kèm với mức giá dễ tiếp cận hơn là hàng loạt chi tiết, trang bị và tính năng cao cấp đã bị lược bỏ.

Chiếc Tesla Model Y Standard được một người đi đường bắt gặp khi đang thử nghiệm trong khu vực gần nhà máy Gigafactory Texas (Mỹ). Đến nay, vẫn chưa rõ thời điểm hãng quyết định ra mắt phiên bản này.

Tesla Model Y Standard đã loại bỏ dải đèn LED phía trước cùng cụm cản trước khí động học đặc trưng. Ở phần đuôi, dải đèn nối liền và huy hiệu "TESLA" tách rời cũng biến mất, khiến tổng thể trở nên đơn giản, ít tương lai hơn. Một số nguồn tin còn cho biết, cửa sổ trời toàn cảnh có thể được thay bằng mui xe liền khối, trong khi bộ mâm xe chỉ còn kích thước 18 inch, nhỏ hơn 1 inch so với các phiên bản hiện hành.

Nguồn tin từ tài khoản TheTeslaNewswire trên X cho biết hình ảnh này từng xuất hiện ngắn ngủi trên website Tesla trước khi bị gỡ bỏ. Hình ảnh cho thấy cụm đèn pha gọn hơn, gợi nhớ đến thiết kế mới của Tesla Model 3 facelift. Cản trước cũng được giản lược, chỉ còn một khe hút gió đen nhỏ bên dưới, càng củng cố nhận định rằng đây là mẫu xe hướng đến tối ưu chi phí.

Các hình ảnh thực tế cho thấy chiếc xe đã được "cắt bớt" nhiều chi tiết ngoại thất quen thuộc của phiên bản Model Y Juniper ra mắt vào đầu năm nay như dải đèn LED phía, cản trước khí động học, dải đèn hậu nối liền và huy hiệu "TESLA"...

Nội thất Model Y Standard cũng bị "cắt" mạnh tay. Xe được cho là loại bỏ màn hình điều khiển hàng ghế sau, thay bằng cửa gió chỉnh cơ. Vô lăng chỉ còn chỉnh cơ thay vì chỉnh điện. Hệ thống lọc không khí HEPA cũng bị loại bỏ, và một số mã nguồn trang web Tesla gợi ý rằng xe sẽ dùng nhiều vật liệu nỉ thay vì da hoặc sợi tổng hợp cao cấp.

Dù vậy, Tesla vẫn quảng bá Model Y Standard trên website với những mỹ từ như "siêu hiệu quả" và "gần như không cần bảo dưỡng". Theo hãng, chủ xe sẽ không phải thay dầu, không cần kiểm tra khí thải hay các dịch vụ bảo dưỡng phức tạp, mà chỉ cần bổ sung dung dịch rửa kính và đảo lốp định kỳ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những lời lẽ này khó có thể che giấu thực tế: đây là một phiên bản rút gọn, tập trung tối đa vào việc giảm chi phí sản xuất.

Dựa vào mã nguồn trên website của Tesla, thông tin về thiết kế, trang bị nội thất hay mức giá của mẫu crossover thuần điện "giá rẻ" này đã bị rò rỉ. Để đối phó với việc tín dụng thuế EV đã chấm dứt, Tesla đề xuất mức giá của phiên bản này từ 39.990 USD .

Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở giá bán. Model Y Standard được cho là sẽ khởi điểm từ 39.990 USD tại Mỹ, rẻ hơn 5.000 USD so với Model Y Long Range Rear-Wheel Drive ( 44.990 USD ). Nhưng mức chênh lệch này không thực sự hấp dẫn, đặc biệt nếu so với vài ngày trước khi ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD bị hủy bỏ, khi khách hàng vẫn có thể mua bản Long Range với giá thực tế chỉ 37.490 USD .

Đáng chú ý, kể từ khi ra mắt bản facelift Model Y Juniper hồi đầu năm nay, Tesla liên tục cải tiến dòng SUV bán chạy nhất của mình. Ở Trung Quốc, hãng tung ra bản Model Y L với trục cơ sở kéo dài và cấu hình 6 chỗ ngồi nhằm đáp ứng thị hiếu gia đình. Song song đó, phiên bản hiệu năng cao Model Y Performance sở hữu công suất 517 mã lực cũng đã trình làng, trở thành lựa chọn hấp dẫn với người dùng yêu thích tốc độ. Model Y còn đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại Mỹ, minh chứng cho tham vọng lâu dài của Tesla.

Liệu chiến lược ra mắt phiên bản giá rẻ của Tesla Model Y có thể mở rộng tập khách hàng từ các đối thủ, hay sẽ khiến hình ảnh cao cấp của mẫu xe bán chạy nhất của hãng bị ảnh hưởng?

Điều này dẫn đến câu hỏi: liệu Model Y Standard có thực sự giúp Tesla mở rộng doanh số tại các thị trường lớn, hay khó thu hút khách hàng? Với việc Tesla đang đồng thời đẩy mạnh các biến thể cao cấp như Model Y Performance, bản kéo dài Model Y L và thử nghiệm robotaxi, sự xuất hiện của Model Y Standard có thể trở thành con dao hai lưỡi, vừa mở thêm lựa chọn mới nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hạ thấp hình ảnh cao cấp vốn có của Tesla Model Y.