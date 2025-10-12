Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực

Aston Martin DB12 S sẽ được phân phối với 2 biến thể Coupe và Volante (mui trần) bắt đầu từ quý I/2026 với mức giá chưa được tiết lộ. Phiên bản này sẽ được phân phối song song với DB12 và DB12 Volante, vốn có giá từ 250.000 USD .