Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực

Song song với việc ra mắt chiếc Vantage S và DBX S trong năm nay, Aston Martin tiếp tục mở rộng dải sản phẩm hiệu năng cao cùng chiếc DB12 S hoàn toàn mới.
Siêu xe này vẫn được phát triển dựa trên DB12 bản tiêu chuẩn, nhưng có thông số vận hành tối ưu hơn, động lực học tốt hơn và nhiều nâng cấp nội thất và ngoại thất.
Aston Martin DB12 S có diện mạo mạnh mẽ hơn so với thời điểm ra mắt vào năm 2023, và được giới thiệu với màu sơn xanh Ion Blue đến từ bộ phận Q by Aston Martin.
Cụm đèn trước LED vẫn giữ nguyên thiết kế đèn viền ban ngày phân tầng với 6 khối độc lập, hỗ trợ các chức năng thông minh và hiệu ứng thị giác mỗi khi khóa/mở khóa xe.
Cản trước được thiết kế mới với bộ chia gió hai tầng giúp hạ thấp và mở rộng dáng xe, tăng lực ép xuống mặt đường và ổn định luồng khí quanh hốc bánh trước.
Như Vantage S hay DBX S, khe thoát khí trên nắp capo giúp làm mát và tăng thẩm mỹ cho chiếc xe. Chi tiết này có 2 tùy chọn hoàn thiện sơn đen bóng hoặc sợi carbon 2x2 Twill.
Phiên bản hiệu năng cao có kích thước 4.725 x 1.980 x 1.290 mm, trục cơ sở dài 2.805 mm. Các thông số này tương đồng với DB12, ngoại trừ chiều cao đã hạ thấp 5 mm.
Người mua có thể lựa chọn 3 kiểu thiết kế mâm 21 inch cùng nhiều phong cách hoàn thiện bề mặt. Huy hiệu "S" được chế tác thủ công, hoàn thiện bằng chrome sáng hoặc tối màu, kèm theo lớp phủ tráng men màu đỏ đặc trưng.
Aston Martin DB12 S sở hữu thiết kế khuếch tán gió sau được tinh chỉnh lại nhằm tăng tính khí động học, tích hợp trực tiếp với cụm ống xả 2 tầng dạng đứng hoàn toàn mới.
So với DB12 tiêu chuẩn, biến thể này còn được phân biệt bởi cánh gió cố định cỡ nhỏ trên nắp khoang hành lý, giúp tăng độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao.
Nội thất của Aston Martin DB12 S vẫn giữ nguyên phong cách hiện tại với bảng đồng hồ taplo 10.25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch được phát triển nội bộ.
Hãng mang đến các phong cách nội thất gồm Accelerate (da/Alcantara) và Inspire S (da Semi-aniline/Alcantara hoặc toàn bộ bọc da Semi-aniline).
Ghế trước của xe được trang bị cơ cấu chỉnh điện 16 hướng Sport Plus tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp lên ghế hiệu năng Carbon Fibre Performance Seat tùy chọn, giúp giảm trọng lượng và tăng cảm giác thể thao.
Đối với tùy chọn Inspire S, bề mặt ghế được tô điểm với họa tiết may "S Herringbone", đi kèm bề mặt da đục lỗ micro-perforation và trần xe bọc Alcantara.
Tương tự ngoại thất, nội thất của Aston Martin DB12 S cũng có những đặc điểm phân biệt như núm xoay chế độ lái bằng kim loại được anod màu đỏ ánh kim.
Xe cũng được trang bị nhiều tiện nghi như hệ thống âm thanh Aston Martin 11 loa công suất 390 W, hoặc hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa công suất 1.170 W, kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto, sạc không dây...
Trái tim của Aston Martin DB12 S vẫn là khối động cơ V8 twin-turbo 4.0L được lắp ráp thủ công, mang đến công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, cao hơn 20 mã lực so với DB12 tiêu chuẩn.
Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp ZF giúp truyền tải sức mạnh đến cầu sau cùng 4 chế độ lái GT, Sport, Sport + và Wet. Chức năng Launch Control được các kỹ sư hiệu chỉnh lại, giúp giảm hơn 50% thời gian sang số.
Mẫu Super Tourer đến từ Anh Quốc có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,5 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với DB12. Tốc độ tối đa vẫn giữ nguyên ở mức 325 km/h.
Khách hàng có thể nâng cấp hệ thống ống xả thể thao titanium nhẹ hơn 11,7 kg so với cấu hình chuẩn, cải thiện âm trầm, trung, cao rõ rệt hơn và tăng âm lượng thêm 1,5 dB.
DB12 S được trang bị đĩa phanh carbon ceramic, đường kính 410 mm ở cầu trước và 360 mm ở cầu sau. Chi tiết này giúp giảm 27 kg trọng lượng không tải so với phanh thép.
Hệ thống giảm xóc Bilstein DTX được cập nhật phần mềm, giúp giảm lắc ngang và dọc. Hệ thống lái và vi sai điện tử (E-diff) được tinh chỉnh lại giúp tăng độ phản hồi.
Aston Martin DB12 S sẽ được phân phối với 2 biến thể Coupe và Volante (mui trần) bắt đầu từ quý I/2026 với mức giá chưa được tiết lộ. Phiên bản này sẽ được phân phối song song với DB12 và DB12 Volante, vốn có giá từ 250.000 USD.
