Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe McLaren 720S

Tại một sự kiện cộng đồng, nhiều người đã bất ngờ khi thấy siêu xe McLaren 720S mang "đồng phục" của lực lượng cảnh sát thành phố Casselberry tại bang Florida, Mỹ.
Chiếc xe được trang trí với bộ tem đen/xanh trên nền sơn trắng đặc trưng, logo "Police Casselberry" cỡ lớn cùng hệ thống đèn hiệu được tích hợp phía sau kính chắn gió.
Theo thông báo từ lực lượng này, đây là một món quà đến từ đại lý siêu xe McLaren Orlando, và chiếc xe chỉ phục vụ cho mục đích triển lãm và không sử dụng để tuần tra.
McLaren 720S được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp của Graziano.
Theo công bố từ nhà sản xuất, siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa đạt mức 341 km/h. Hiện tại, 720S đã được thay thế bằng phiên bản facelift McLaren 750S kể từ năm 2023.
Trước đó, nhiều mẫu siêu xe McLaren cũng được lực lượng hành pháp tại nhiều nước sử dụng như cảnh sát Anh với chiếc MP4-12C, cảnh sát Dubai với MP4-12C, 570S và Artura, cảnh sát New South Wales (Australia) với 650S...
