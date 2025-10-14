Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mercedes-Benz ELF - 'Phòng thí nghiệm' điện hóa di động

  • Thứ ba, 14/10/2025 15:26 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Mercedes-Benz ELF là một "phòng thí nghiệm di động" để hãng thử nghiệm các công nghệ sạc tiên tiến, từ sạc siêu nhanh, sạc không dây, sạc hai chiều cho đến robot sạc tự động.

Mercedes-Benz vừa giới thiệu chiếc ELF, một phương tiện thử nghiệm công nghệ sạc thế hệ mới. Đây không phải một mẫu xe thương mại hay trạm sạc thông thường, mà là một "phòng thí nghiệm di động" với nhiều ứng dụng trong tương lai.
Được phát triển từ chiếc V-Class, ELF là viết tắt của Experimental-Lade-Fahrzeug (phương tiện sạc thử nghiệm). Mercedes-Benz sử dụng nó như một nền tảng để thử nghiệm các giải pháp sạc điện thông minh, nhanh và thân thiện với môi trường.
Mercedes-Benz ELF được trang bị hệ thống sạc MCS (Megawatt Charging System) cho công suất ở mức megawatt, vốn được thiết kế cho xe tải hạng nặng.
Xe cũng hỗ trợ cổng sạc CCS (Combined Charging System) với công suất sạc lên tới 900 kW. Trong thử nghiệm, lượng điện năng 100 kWh có thể sạc trong khoảng 10 phút.
Công nghệ từ ELF được ứng dụng trực tiếp trên chiếc Mercedes-Benz Concept AMG GT XX. Mẫu siêu xe thuần điện này đạt công suất sạc đỉnh 1.041 kW trong thử nghiệm, đủ để di chuyển khoảng 400 km sau 5 phút sạc.
Để đạt được điều này, Mercedes-Benz đã hợp tác với Alpitronic, phát triển trạm sạc có thể truyền dòng điện tới cường độ 1.000 A qua cáp CCS, gấp đôi giới hạn thông thường.
Mercedes-Benz ELF còn thử nghiệm công nghệ sạc hai chiều, cho phép xe không chỉ nhận mà còn phát điện trở lại cho nhà (V2H), lưới điện (V2G) hoặc thiết bị điện (V2L).
Một bộ pin dung lượng 70 – 100 kWh có thể cấp điện cho một ngôi nhà từ 2 đến 4 ngày. Đây được xem là "quân bài chiến lược" trong quá trình chuyển dịch năng lượng tái tạo.
Xe còn được trang bị công nghệ sạc không dây cảm ứng công suất hiện tại đạt 11 kW AC, tương đương một wallbox thông thường. Công nghệ này hứa hẹn mang lại trải nghiệm "sạc ẩn", tiện lợi cho xe cá nhân lẫn đội xe vận hành tự động.
Mercedes-Benz cũng phát triển robot hỗ trợ kết nối sạc nhanh, giúp tự động hóa quá trình sạc công suất cao mà không cần can thiệp thủ công của con người.
Những công nghệ từ ELF sẽ được tích hợp vào mạng lưới Mercedes-Benz Charging Network, với mục tiêu mang lại trải nghiệm sạc tiện lợi gần như đổ xăng truyền thống.
Với ELF, Mercedes-Benz đang mở ra một chương mới trong hành trình phổ cập xe điện - nơi việc sạc điện trở nên nhanh, gọn và thông minh hơn bao giờ hết.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

