Mercedes-Benz ELF - 'Phòng thí nghiệm' điện hóa di động

Mercedes-Benz vừa giới thiệu chiếc ELF, một phương tiện thử nghiệm công nghệ sạc thế hệ mới. Đây không phải một mẫu xe thương mại hay trạm sạc thông thường, mà là một "phòng thí nghiệm di động" với nhiều ứng dụng trong tương lai.