Audi lên kế hoạch 'thách đấu' Mercedes-Benz G-Class và Defender

Mẫu SUV địa hình của Audi sẽ đối đầu trực diện với Mercedes-Benz G-Class và Land Rover Defender, mở ra kỷ nguyên mới cho thương hiệu xe sang đến từ Đức.

Audi đang có kế hoạch tung ra một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới, cạnh tranh trực tiếp phân khúc SUV off-road hạng sang do Mercedes-Benz G-Class và Land Rover Defender thống trị. Đây sẽ là mẫu xe đầu bảng trong kỷ nguyên sản phẩm mới của hãng, đồng thời đóng vai trò mẫu "halo car" giới thiệu những đột phá về thiết kế và công nghệ cho toàn bộ dải sản phẩm tương lai.

Audi đã nhiều lần ấp ủ ra mắt một mẫu SUV "off-road" đúng nghĩa, giúp mở rộng danh mục sản phẩm cũng như mang lại hình ảnh mới cho thương hiệu, vốn từng rất nổi tiếng với các mẫu rally Audi Sport Quattro.

Ý tưởng về một mẫu SUV 4x4 hạng sang của Audi đã được nhắc đến từ năm 2023, khi cựu Giám đốc Thiết kế Marc Lichte cho rằng hãng hoàn toàn có thể tận dụng di sản của các mẫu xe Sport Quattro địa hình để chen chân vào thị trường đầy tiềm năng này. "Chỉ có hai cái tên thực sự thống trị phân khúc này là Mercedes-Benz và Land Rover, và tôi tin rằng có chỗ cho một thương hiệu thứ ba."

Dù ông Lichte đã rời Audi không lâu sau đó, ngọn lửa ý tưởng này càng được củng cố khi vị trí thiết kế được chuyển cho Massimo Frascella, người từng góp phần định hình Defender tại Jaguar Land Rover. Việc này càng làm dấy lên suy đoán rằng Audi đang thực sự chuẩn bị cho một mẫu xe tương tự. Mới đây, CEO Gernot Döllner cũng úp mở về việc dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Doanh số thấp nhưng đóng vai trò chiến lược

Ông Döllner cho biết, dù Audi đang theo đuổi mục tiêu tinh giản danh mục sản phẩm, nhưng những mẫu xe đầu bảng như chiếc SUV địa hình này vẫn có vai trò chiến lược: không chỉ để xây dựng hình ảnh thương hiệu mà còn làm bệ phóng cho công nghệ và ý tưởng mới lan tỏa sang các dòng xe chủ lực.

Trước đó, hãng từng ra mắt các dòng sản phẩm giới hạn như chiếc Audi Q8 e-tron edition Dakar hay concept Audi Q6 e-tron Offroad mang đậm phong cách việt dã.

Vị CEO này nhấn mạnh: "Không có chuyện chúng tôi gắn nhãn 'niche' (thị trường ngách) và bỏ qua. Ngược lại, việc sở hữu một danh mục sản phẩm cốt lõi tinh gọn, cùng với một vài mẫu xe đặc biệt sẽ giúp xây dựng thương hiệu và chuyển giao ý tưởng mới. Đây là một phần trong chiến lược của chúng tôi".

Có thể được sản xuất tại Mỹ

Một trong những khả năng đang được cân nhắc là Audi sẽ phát triển mẫu SUV này dựa trên nền tảng của Scout Motors, thương hiệu xe điện mới của tập đoàn mẹ Volkswagen, cùng chia sẻ cấu hình nền tảng với các mẫu SUV Scout Traveler hay bán tải Scout Terra.

Mẫu SUV địa hình tương lai của Audi có thể chia sẻ chung nền tảng công nghệ với các dòng sản phẩm thuần điện như Scout Traveler hay Scout Terra, vốn cũng thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen.

Ông Döllner tiết lộ, với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu mới, Audi đang cân nhắc sản xuất xe tại Mỹ để tránh chi phí phát sinh và tận dụng sức tiêu thụ lớn của phân khúc SUV tại đây. Ông cho biết: "Chúng tôi đang bàn thảo ở cấp tập đoàn về việc có nên xây dựng nhà máy Audi tại Mỹ hay không. Quyết định sẽ phụ thuộc vào chính sách thuế ổn định và các điều kiện pháp lý liên quan".

Lời hứa hẹn cho một biểu tượng mới

Nếu kế hoạch thành hiện thực, mẫu SUV mới sẽ không chỉ giúp Audi mở rộng thị phần tại Mỹ mà còn đưa thương hiệu trở thành thế lực thứ ba thực sự trong phân khúc off-road hạng sang, bên cạnh những đối thủ sừng sỏ như Mercedes-Benz G-Class hay Defender. Đây có thể là cột mốc quan trọng trong hành trình định hình lại hình ảnh thương hiệu Audi trong thập kỷ mới.

Trong tương lai gần, phân khúc SUV địa hình hạng sang sẽ có thể nóng dần với sự góp mặt của Audi và BMW, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender hay Lexus GX.

Nhiều nguồn tin cũng khẳng định BMW đang phát triển một mẫu SUV thuộc phân khúc SUV off-road hạng sang, mang mã nội bộ G74. Theo kế hoạch, mẫu SUV này sẽ được sản xuất tại nhà máy Spartanburg, Nam Carolina (Mỹ) và có thể chính thức ra mắt vào năm 2029.