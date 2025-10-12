BMW và Toyota đã đúng

Khi nhiều hãng xe vội vã khai tử động cơ đốt trong, BMW và Toyota lại giữ vững lập trường. Và giờ đây, chiến lược đó đang mang lại lợi thế rõ rệt.

Đầu thập kỷ này, hàng loạt nhà sản xuất ôtô lớn ào ạt công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn xe động cơ đốt trong. Những cái tên như Volvo hay Bentley cam kết chuyển sang bán xe điện 100% vào năm 2030, trong khi Ford of Europe tuyên bố chỉ bán xe điện chở khách.

Với "ảo tưởng" thị trường ôtô toàn cầu có thể nhanh chóng chuyển đổi sang xe thuần điện, nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đã phải trả giá đắt, và những kế hoạch "đẹp như mơ" cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Các hãng khác cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng: Porsche kỳ vọng 80% doanh số năm 2030 sẽ là xe điện, còn Audi thậm chí lên kế hoạch dừng bán xe động cơ xăng hoàn toàn vào năm 2032. Thế nhưng, nhiều kế hoạch đó đã bị hoãn lại - một số chỉ vài năm, số khác thì vô thời hạn. Mẫu số chung là: các hãng đã đánh cược rằng nhu cầu xe điện sẽ tăng vọt, nhưng thực tế không diễn ra như kỳ vọng.

BMW và Toyota: Đi ngược với số đông

Trong khi phần lớn ngành công nghiệp lao vào "cuộc cách mạng EV", BMW và Toyota lại chọn con đường riêng. Thay vì tuyên bố "chỉ sản xuất xe điện", BMW giữ triết lý "Power of Choice" - cung cấp đủ lựa chọn cho khách hàng: xăng, diesel, PHEV, EV và sắp tới là pin nhiên liệu hydrogen. Năm 2028, hãng sẽ ra mắt chiếc iX5 Hydrogen mới, dùng hệ thống pin nhiên liệu đồng phát triển với Toyota.

Bắt đầu từ năm 2028, BMW iX5 Hydrogen thế hệ mới, vốn được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, sẽ là dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của hãng xe đến từ Đức được trang bị công nghệ pin nhiên liệu hydrogen.

Giữa làn sóng siết chặt chính sách khí thải, CEO BMW Oliver Zipse nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong vào 2035 của Liên minh châu Âu. Ông cho rằng chính sách này "hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng" và có thể khiến hàng chục nghìn việc làm biến mất.

"Chúng tôi không tin vào những quy định thiên lệch kỹ thuật. Nếu chỉ dựa vào xe điện, ngành công nghiệp ôtô sẽ đi vào ngõ cụt. Ngay cả ở châu Âu, sự khác biệt giữa các khu vực vẫn còn quá lớn. Châu Âu cần một ngành công nghiệp ôtô và chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó."

Không "chống EV", nhưng không "đặt tất cả trứng vào một giỏ"

Dù phản đối việc áp đặt “EV 100%”, BMW không hề bỏ qua mục tiêu trung hòa carbon. Hãng đã đầu tư hơn 10 tỷ Euro vào dự án Neue Klasse, khoản đầu tư lớn nhất lịch sử công ty. Mẫu iX3 mới sẽ mở màn cho loạt xe điện tiếp theo, bao gồm dòng sedan BMW i3 ra mắt năm sau và iX5 thuần điện.

Dự án Neue Klasse là khoản đầu tư lớn nhất lịch sử của BMW nhằm tạo ra một nền tảng có thể sử dụng cho cả xe thuần điện, xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Đồng thời, BMW vẫn giữ chỗ cho các động cơ xăng dung tích lớn. Khối động cơ I6 và V8 của bộ phận hiệu năng cao BMW M đang được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7, trong khi động cơ diesel cũng sẽ xuất hiện trên thế hệ X5 mới vào 2026.

Về phía Toyota, hãng cũng có chiến lược tương tự. Phó Chủ tịch Toyota châu Âu, Andrea Carlucci, khẳng định động cơ xăng mới của hãng sẽ được tối ưu cho mọi loại hệ truyền động, từ hybrid, thuần điện và pin hydrogen. Chủ tịch Akio Toyoda thậm chí từng dự đoán xe điện sẽ không bao giờ vượt quá 30% thị phần toàn cầu.

Toyota tham gia dự án TOKYO H2 do Chính quyền Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khởi xướng, đưa mẫu Crown FCEV vào đội xe taxi. Theo kế hoạch, hãng sẽ triển khai khoảng 600 taxi chạy pin nhiên liệu vào năm tài khóa 2030.

Bên cạnh đó, Toyota đầu tư mạnh vào các giải pháp giảm phát thải thay thế: phát triển nhiên liệu tổng hợp, nhiên liệu sinh học, cũng như thử nghiệm động cơ đốt trong sử dụng pin nhiên liệu hydrogen với các mẫu GR Yaris và GR Corolla.

Lợi thế chiến lược: Khi đối thủ phải "quay xe"

Chính vì không đặt cược một chiều, BMW và Toyota không cần thực hiện những cú "quay xe" tốn kém như nhiều đối thủ. Porsche hiện buộc phải tái đầu tư vào phiên bản động cơ đốt trong cho thế hệ tiếp theo của Macan, vốn ban đầu chỉ được lên kế hoạch chạy điện.

Thay vì sử dụng nền tảng SSP Sport dành cho cơ cấu thuần điện, mẫu SUV đầu bảng Porsche "K1" sẽ được trang bị động cơ đốt trong và động cơ PHEV. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến lược này có thể gây thiệt hại cho hãng lên đến 2,11 tỷ USD .

Dòng xe thể thao nhập môn Boxster và Cayman cũng phải trở lại với động cơ đốt trong truyền thống, trong khi mẫu SUV đầu bảng 3 hàng ghế mới sẽ ra mắt với bản xăng thay vì EV. Những điều chỉnh ngoài kế hoạch này tiêu tốn hàng tỷ USD của Porsche và tập đoàn Volkswagen.

EV tăng trưởng nhưng không bùng nổ

Không thể phủ nhận xe điện vẫn tăng trưởng mạnh. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu (ACEA), xe điện chiếm 17,7% tổng doanh số ôtô mới tại châu Âu trong 8 tháng đầu năm, tăng từ 14,1%. Còn theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hơn 20% xe mới bán ra toàn cầu trong năm 2024 là EV - tương đương 17 triệu xe, tăng hơn 25% so với năm trước. Năm 2025, con số này dự kiến vượt 20 triệu xe.

Việc "biết người biết ta", đánh giá đúng thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng đã giúp Toyota và BMW lựa chọn đúng chiến lược, thay vì nhắm mắt chạy theo xu hướng điện hóa như nhiều hãng xe khác.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch điện hóa lại không đồng đều giữa các khu vực. Tại Na Uy, EV chiếm tới 89% doanh số xe mới, trong khi tại Mỹ, theo Experian Automotive, con số này chỉ đạt 9,2%. Những khác biệt lớn về hạ tầng, chính sách và khả năng chi trả khiến tương lai ngành công nghiệp ôtô không thể được quyết định bằng một chiến lược "EV toàn phần" duy nhất. Nhờ kiên định với lộ trình đa năng lượng từ sớm, BMW và Toyota đang có vị thế thuận lợi để thích ứng với mọi kịch bản, dù quá trình điện hóa diễn ra nhanh hay chậm.