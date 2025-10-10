Cuộc đua cứu doanh số xe điện đang lao dốc tại Mỹ

Nhiều hãng xe tại Mỹ đang tung ưu đãi lớn, cắt giảm giá và tái cấu trúc sản phẩm để ngăn doanh số xe điện lao dốc sau khi ưu đãi thuế liên bang bị gỡ bỏ.

Doanh số xe điện (EV) tại Mỹ đang đối mặt nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng sau khi chính sách ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD chính thức chấm dứt vào ngày 30/9. Trong bối cảnh người mua xe phải trả mức giá cao hơn đáng kể, các hãng xe buộc phải tung ra hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn doanh số rơi tự do.

"Chiến dịch" ưu đãi khủng

Hyundai là một trong những hãng phản ứng nhanh nhất khi thông báo áp dụng gói ưu đãi tiền mặt lên tới 11.000 USD cho mẫu xe điện Ioniq 5 đời 2025. Đây được xem là một trong những chương trình giảm giá trực tiếp lớn nhất từng được đưa ra cho xe điện tại Mỹ.

Tesla Model Y Standard và Model 3 Standard là 2 dòng sản phẩm mới nhất đến từ hãng xe của ông Elon Musk, nhằm tiếp cận với những người đang chần chừ mua xe điện "giá phải chăng" nhưng không còn mức tín dụng thuế liên bang.

Không chỉ Hyundai, các hãng lớn khác như General Motors (GM) và Ford cũng đang nỗ lực tìm cách giữ chân khách hàng. GM từng lên kế hoạch để bộ phận tài chính của hãng mua lại xe EV tại đại lý, sau đó xin hoàn khoản tín dụng thuế 7.500 USD rồi tích hợp vào hợp đồng thuê để giảm chi phí cho khách. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Trong khi đó, Tesla cũng nhanh chóng giới thiệu các phiên bản "giá rẻ" của hai mẫu Tesla Model 3 và Tesla Model Y, với kỳ vọng có thể tiếp cận nhóm khách hàng đang bị đẩy ra khỏi thị trường vì giá tăng.

Mất ưu đãi thuế: "Cơn địa chấn" với thị trường EV

Theo giới phân tích, việc mất khoản ưu đãi thuế trị giá 7.500 USD đã khiến nhiều mẫu xe điện trở nên đắt đỏ hơn qua một đêm. Trước thời điểm ưu đãi kết thúc, thị trường từng chứng kiến một đợt "tăng tốc" doanh số ngắn hạn vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, từ quý IV/2025, các hãng xe dự báo doanh số sẽ giảm đáng kể khi người tiêu dùng trì hoãn hoặc chuyển hướng sang xe xăng truyền thống, xe hybrid hoặc các mẫu giá rẻ hơn.

Theo nhiều dự đoán, doanh số xe điện tại Mỹ trong quý IV/2025 sẽ khá ảm đạm, do bản thân mức giá của các mẫu xe này luôn cao hơn các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong hay hybrid, nếu không có mức ưu đãi từ chính phủ.

Ivan Drury, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Edmunds, nhận định: "Thông điệp chung khi ưu đãi thuế EV bị gỡ bỏ là rất rõ ràng. Nhưng cách mỗi hãng đối phó lại hoàn toàn khác nhau. Không ai kỳ vọng tăng trưởng vào lúc này. Họ chỉ muốn giữ doanh số ở mức bền vững, và họ đang thử nhiều chiến lược khác nhau để làm điều đó".

Rút lui sớm để "cắt lỗ"

Không phải hãng nào cũng chọn cách giảm giá hoặc tăng ưu đãi. Một số thương hiệu đã quyết định cắt lỗ bằng cách khai tử những mẫu EV bán chậm. Acura xác nhận sẽ dừng sản xuất mẫu SUV chạy điện Acura ZDX, trong khi Stellantis cũng đã tạm ngừng kế hoạch ra mắt mẫu bán tải điện Ram 1500 REV.

Động thái này phản ánh một thực tế: quá trình chuyển đổi sang xe điện không hề bằng phẳng. Những "thử nghiệm" sản phẩm không đạt kỳ vọng buộc các hãng phải tính toán lại chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sản xuất và giá pin vẫn ở mức cao.

Thay vì "hô hào" bằng những khẩu hiệu sáo rỗng, các hãng xe buộc phải đối mặt với thực tế rằng bài toán xe điện chủ yếu xoay quanh khả năng tài chính của khách hàng. Khi bước vào cuộc chơi sòng phẳng với các dòng xe truyền thống, EV đang dần bộc lộ nhiều bất lợi về giá bán, chi phí sở hữu và tiện ích sử dụng.

Việc mất ưu đãi thuế liên bang đã làm thay đổi nhanh chóng cục diện thị trường EV tại Mỹ. Các hãng xe đang trong cuộc chạy đua quyết liệt để giữ doanh số, từ khuyến mãi khổng lồ đến tái cấu trúc danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng các biện pháp này sẽ đủ để ngăn một đợt lao dốc lớn trong những tháng tới.