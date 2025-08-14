BMW sẽ chế tạo SUV đối đầu với Mercedes-Benz G-Class

BMW đang phát triển một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class, dự kiến ra mắt trong năm 2029.

Trang tin Automotive News đã chính thức xác nhận thông tin được đồn đoán từ năm 2024: BMW đang phát triển một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới với mã nội bộ G74.

BMW đã âm thầm nghiên cứu và phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới cho phân khúc xe địa hình hạng sang, vốn vẫn được thống trị bởi Mercedes-Benz G-Class từ trước tới nay.

Đây sẽ là bước chân đầu tiên của BMW vào phân khúc SUV off-road hạng sang, nơi Mercedes-Benz G-Class đang thống trị. Không đơn thuần là một phiên bản hầm hố hơn của X5 thế hệ mới (G65), G74 là một mẫu xe được phát triển với sứ mệnh và nền tảng kỹ thuật riêng biệt.

Theo kế hoạch, mẫu SUV này sẽ được sản xuất tại nhà máy Spartanburg, Nam Carolina (Mỹ). Trong giai đoạn 2022 – 2023, các kỹ sư BMW đã âm thầm nghiên cứu sản phẩm đối thủ, bao gồm cả Rivian R1T – mẫu xe nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía hãng.

Ban đầu, BMW G74 được định hình là một mẫu SUV phong cách off-road với cấu hình thuần điện. Các kỹ sư của BMW đã phát triển dòng xe này sau khi tham khảo mẫu bán tải thuần điện Rivian R1T.

Những thử nghiệm này đã định hình phát triển cho một mẫu xe BMW mang phong cách phiêu lưu, có khả năng off-road, cạnh tranh trực tiếp với các SUV và bán tải hạng sang chuyên phục vụ lối sống dã ngoại.

Ban đầu, mẫu SUV này được định hình là xe thuần điện dựa trên nền tảng Neue Klasse NA5 iX3, đồng nghĩa sẽ phải sản xuất tại Debrecen (Hungary) hoặc San Luis Potosi (Mexico). BMW đã tạo ra một mô hình tỷ lệ 1:1, dù chưa rõ có từng chế tạo nguyên mẫu chạy được hay không.

BMW đang trong quá trình hoàn thiện chiếc X5 thế hệ mới (G65). Tuy nhiên, mẫu xe địa hình hoàn toàn mới của thương hiệu không đơn giản chỉ là một chiếc BMW X5 được gắn thêm nhiều "đồ chơi" off-road mà còn sở hữu nền tảng công nghệ riêng.

Tuy nhiên, khi nhu cầu xe điện bắt đầu chững lại, ban lãnh đạo BMW đã quyết định thay đổi hướng đi: chuyển sang nền tảng CLAR với tên mã G74. Quyết định này mở đường cho việc trang bị nhiều hệ truyền động hơn, bao gồm cả cơ cấu hybrid PHEV và thuần điện (BEV).

Với nền tảng mới, mẫu SUV địa hình này sẽ chia sẻ công nghệ truyền động với mẫu SUV cỡ trung X5 (G65) sắp ra mắt. Phiên bản hybrid PHEV có công suất từ 500 đến 550 mã lực. Trong khi đó, biến thể thuần điện dự kiến đạt sức mạnh tương đương iX5 M70 với hơn 610 mã lực, sử dụng pin và động cơ thế hệ thứ 6 mới nhất của BMW, hướng tới tầm hoạt động ít nhất 700 km theo chuẩn WLTP.

Tập khách hàng mà BMW G74 hướng đến là những người đam mê xê dịch, và muốn sở hữu một mẫu xe hạng sang để thể hiện đẳng cấp. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chờ đến năm 2029 mới có thể chiêm ngưỡng chiếc SUV này.

Đây sẽ là một mẫu SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh mở rộng và cả ghế ngồi ở khoang hành lý, vốn lấy cảm hứng từ các đối thủ trong cùng phân khúc. Nội thất sẽ áp dụng phong cách thiết kế và công nghệ mới theo triết lý Neue Klasse trên X5 (G65) vào năm tới.

Theo các nguồn tin nội bộ, mẫu SUV địa hình mới này sẽ ra mắt vào năm 2029. Khoảng thời gian này cho phép BMW hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh chiến lược trước biến động thị trường, đồng thời tích hợp những tiến bộ mới nhất về công nghệ hybrid và EV. BMW G74 là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên của BMW trong việc tham gia thị trường SUV off-road – một bước đi được kỳ vọng sẽ thách thức vị thế của Mercedes-Benz G-Class trong phân khúc hạng sang đầy tiềm năng.

Mercedes-AMG G 63 là mẫu xe địa hình hạng sang khá phổ biến tại Việt Nam, vốn được phân phối từ các đại lý tư nhân lẫn chính hãng nhờ vào thiết kế biểu tượng, tầm quan sát rộng rãi cùng khối động cơ V8 mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz G-Class, đặc biệt là mẫu AMG G 63 (W463), là một trong những thiết kế được giới chơi xe săn đón nồng nhiệt, vượt xa các đối thủ như Land Rover Defender, Lexus GX hay Jeep Wrangler. Hiện tại, Mercedes-AMG G 63 đang được phân phối chính hãng với giá từ 11,75 tỷ đồng , trong khi phiên bản thuần điện G 580 EQ có giá khởi điểm 8,68 tỷ đồng .