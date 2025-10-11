BMW vượt Lexus, lấy lại ngôi vương xe sang tại Mỹ

BMW đã chính thức vượt Lexus trong cuộc đua doanh số xe sang tại thị trường Mỹ quý III/2025, lấy lại vị trí dẫn đầu với khoảng cách 5.277 xe.

Trong quý III/2025, thương hiệu xe sang Đức BMW ghi nhận doanh số 96.886 xe, so với 91.609 xe của đối thủ đến từ Nhật Bản. Đây là bước ngoặt quan trọng sau khi Lexus tạm thời vượt mặt BMW trong quý II.

Lợi thế từ sớm tung ra xe đời 2026

Theo dữ liệu từ Edmunds, một phần lý do BMW bứt tốc nằm ở chiến lược tung sớm các mẫu xe đời 2026, vốn chiếm tới 51% lượng giao hàng trong quý. Trong khi đó, các mẫu 2026 của Lexus chỉ chiếm 4,8%. Ông Ivan Drury, Giám đốc phân tích của Edmunds, nhận xét: "Như truyện Rùa và Thỏ, BMW và Lexus đang đi trên hai con đường khác nhau để thành công".

Dù BMW bán ra nhiều xe hơn, Lexus lại có tốc độ quay vòng hàng tồn nhanh nhất trong phân khúc. Trung bình, mỗi xe Lexus chỉ mất 22 ngày để bán, nhờ danh mục sản phẩm tập trung và lượng xe điện hạn chế. Trong khi đó, các đại lý BMW phải mất trung bình 46 ngày, chủ yếu do lượng xe điện tồn kho cao hơn.

PHEV thúc đẩy doanh số cho BMW

Doanh số quý III/2025 của BMW tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái - thời điểm hãng bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi lớn liên quan đến phanh. Nhu cầu mạnh với các mẫu plug-in hybrid và crossover là động lực chính: doanh số xe PHEV tăng 37%, bù đắp mức giảm 16% của xe điện.

Thay vì chú trọng vào xe thuần điện, BMW đã đẩy mạnh phân khúc PHEV tại thị trường này, vốn đang có mặt trên các dòng xe như 5 Series, X5, 7 Series, M5 và XM.

Ông Shaun Bugbee, Phó chủ tịch điều hành của BMW of North America, cho biết việc EV bán chậm một phần do hãng chủ động giảm sản xuất trong tháng 5 và 6 khi thị trường bất định về thuế quan và tín dụng thuế liên bang. Khi chương trình trợ giá sắp hết hạn, doanh số xe thuần điện của BMW đã bật tăng hơn 30% trong tháng 9. Lượng xe điện tồn kho của BMW hiện chỉ còn 28 ngày, giảm mạnh từ mức 65 ngày hồi giữa năm nay.

Lexus tăng trưởng nhờ TX và GX

Lexus đạt doanh số 91.609 xe trong quý III/2025, tăng 13% so với năm ngoái. Hai mẫu SUV chủ lực, GX và TX, đóng vai trò then chốt. Cụ thể, doanh số Lexus GX tăng 35% lên 28.244 xe, trong khi TX tăng 86% lên 39.546 xe sau khi khắc phục sự cố túi khí vào năm ngoái.

Ông Shawn Domeracki, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng của Lexus tại Mỹ, cho biết khoảng 70% khách hàng của Lexus TX là người mới tiếp cận thương hiệu hoặc nâng cấp từ các hãng xe phổ thông. Lexus kỳ vọng lập kỷ lục doanh số khoảng 355.000 xe trong năm nay.

Mercedes-Benz trượt xuống vị trí thứ ba

Trong khi hai đối thủ đầu bảng tăng tốc, Mercedes-Benz ghi nhận doanh số quý III/2025 khoảng 73.500 xe, giảm 13% so với cùng kỳ 2024. Hãng lý giải mức sụt giảm này do doanh số năm trước cao bất thường khi nguồn cung được dồn về nửa cuối năm.

Dù vậy, doanh số lũy kế 9 tháng của Mercedes-Benz vẫn tăng 6% lên khoảng 223.800 xe, đủ để vượt tổng doanh số cùng kỳ năm ngoái. Hãng cũng đang điều chỉnh lại kỳ vọng EV sau khi chính phủ Mỹ cắt trợ cấp thuế liên bang. Ông Bart Herring, Giám đốc bán hàng tại Mỹ của Mercedes-Benz, chia sẻ: "Quý IV sẽ không phản ánh chính xác nhu cầu EV thực tế. Chúng tôi thấy một lượng lớn khách hàng quay lại để tìm kiếm một mẫu xe điện khác".

Toàn thị trường xe sang Mỹ tăng trưởng 4,5%

Theo Automotive News Research & Data Center, thị trường xe sang tại Mỹ đạt tổng cộng 518.353 xe trong quý III/2025, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Audi giữ mức ổn định với 46.758 xe. Cadillac đạt 46.525 xe, tăng 25% và lập kỷ lục quý III nhờ mở rộng dòng xe điện.

Volvo giảm 8,8% xuống còn 26.021 xe, nhưng doanh số xe điện tăng 71% nhờ EX30 và EX90. Genesis tăng 6,7% lên 21.469 xe. Infiniti giảm 9,6% còn 13.151 xe, đánh dấu quý thứ 7 liên tiếp đi xuống. Porsche cũng sụt 4,9% còn 18.403 xe - quý thứ hai liên tiếp giảm doanh số.

Cuộc đua xe sang bước vào giai đoạn nước rút

Với lợi thế tung sớm xe đời mới và cải thiện quản lý hàng tồn kho, BMW đang có vị thế vững vàng trước Lexus khi bước vào quý cuối năm. Lexus cũng sở hữu danh mục SUV hấp dẫn và tốc độ bán hàng nhanh nhất phân khúc, hứa hẹn cuộc đua song mã gay cấn.

Mercedes-Benz tiếp tục củng cố nguồn cung ổn định, còn các thương hiệu khác như Cadillac và Volvo nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi sang xe điện, làm thị trường xe sang Mỹ trở nên sôi động hơn bao giờ hết.