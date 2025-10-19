Mercedes-Benz S-Class và GLS thế hệ mới sẽ như thế nào?

Hiện tại, Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 7 đã ra mắt từ năm 2020 và chưa có bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLS thế hệ thứ 3 đã có bản facelift vào năm 2023. Do đó, có khả năng 2 mẫu xe đầu bảng này sở hữu phong cách của Vision Iconic nếu ngôn ngữ thiết kế này được nhiều khách hàng đón nhận.