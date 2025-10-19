Mercedes-Benz S-Class và GLS thế hệ mới sẽ như thế nào?

|
Ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, Mercedes-Benz Vision Iconic là mẫu concept thể hiện định hướng thiết kế của thương hiệu trong giai đoạn điện hóa, vốn phối hợp giữa các chi tiết truyền thống và công nghệ hiện đại.
Mới đây, nhà thiết kế đồ họa "Sugar Design" đã cho ra mắt những bản dựng kỹ thuật số của 2 dòng xe đầu bảng S-Class và GLS theo phong cách đặc trưng của Vision Iconic.
Có thể nhận thấy những điểm quen thuộc của mẫu concept trên như lưới tản nhiệt phát sáng, vốn lấy cảm hứng từ những dòng xe cổ điển như Mercedes-Benz 600 Pullman.
Thân xe mang tính khí động học với ít đường gân dập nổi, kết thúc bằng phần khoang hành lý bo tròn với dải đèn hậu LED mỏng, tương tự mẫu xe huyền thoại 300 SL.
Theo kế hoạch, Mercedes-Benz sẽ khai tử mẫu EQS, thay vào đó sẽ ra mắt một chiếc S-Class EQ có thiết kế tương đồng với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.
Mercedes-Benz GLS mang phong cách Vision Iconic lại nổi bật với cụm đèn trước tối giản mang đồ họa ngôi sao 3 cánh, lưới tản nhiệt phát sáng và cản trước khí động học.
Điểm đặc biệt trên 2 phiên bản là logo Mercedes-Benz cỡ nhỏ trên nắp capo đều xuất hiện. Tuy mang tính nhận diện cao, tùy chọn này dần bị nhiều hãng xe loại bỏ do không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn khắt khe hiện nay.
Mẫu SUV cỡ lớn cũng sử dụng bộ mâm khí động học đặc trưng trên Vision Iconic, kết hợp cùng cụm đèn hậu LED mỏng và logo Mercedes-Benz phát sáng ở cửa khoang hành lý.
Hiện tại, Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 7 đã ra mắt từ năm 2020 và chưa có bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLS thế hệ thứ 3 đã có bản facelift vào năm 2023. Do đó, có khả năng 2 mẫu xe đầu bảng này sở hữu phong cách của Vision Iconic nếu ngôn ngữ thiết kế này được nhiều khách hàng đón nhận.
