Mercedes-Maybach S 680 độc bản kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore

Chiếc xe được phát triển trên nền tảng mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, đi kèm nhiều tùy chọn thửa riêng đến từ bộ phận cá nhân hóa Manufaktur.

Điểm nổi bật của chiếc xe là màu sơn bạc High-Tech Silver ở phần thân trên, đi kèm màu sơn Manufaktur Exclusive Carneol Red, gợi nhớ đến màu quốc kỳ của Singapore.

Đặc biệt, chìa khóa của chiếc Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 cũng được sơn phối màu tương tự, mang đến tính cá nhân hóa cao nhất cho mẫu sedan này.

Nổi bật trên khu vực bảng điều khiển trung tâm là huy hiệu "Beyond 60 1 of 1", được trang trí trên đồ họa monogram của Mercedes-Maybach.

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 9 cấp 9G-TRONIC, giúp chiếc sedan nặng 2.365 kg này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Cụm đèn trước sử dụng công nghệ Digital Light với khả năng chiếu xa Ultra Range lên đến 650 m. Logo Beyond 60 của phiên bản đặc biệt này có thể được bắt gặp tại nhiều vị trí như cột C, bệ bước phát sáng, tựa tay trung tâm...

Xe cũng được trang bị các trang bị tiện nghi đẳng cấp như hệ thống âm thanh Burmester High-end 4D gồm 31 loa, công suất 1.350 W, hệ thống giải trí MBUX High-End với 2 màn hình cảm ứng 11.6 inch cho hàng ghế sau...

Tuy nhiên, điểm đáng thất vọng trên chiếc xe độc bản này cấu hình tiêu chuẩn 5 ghế. Đối với phiên bản Mercedes-Maybach S 680 phân phối tại Việt Nam, xe được trang bị mặc định cấu hình 4 ghế với khoang sau thương gia cùng bàn gấp.

Trước đó, BMW cũng trình làng chiếc BMW i7 Singapore Icons độc bản kỷ niệm Quốc khánh Singapore. Chiếc xe đã nhanh chóng có chủ nhân với mức giá không được tiết lộ.

