Mercedes-Maybach S 680 độc bản kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore

  • Thứ bảy, 18/10/2025 11:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuy có mức giá hơn 1,4 triệu USD, chiếc Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 độc bản vẫn để lại một điểm đáng tiếc trong danh mục trang bị.

Mercedes-Benz Singapore vừa trình làng mẫu xe hàng thửa Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 nhằm kỷ niệm 60 năm Quốc khánh đảo quốc này.
Chiếc xe được phát triển trên nền tảng mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, đi kèm nhiều tùy chọn thửa riêng đến từ bộ phận cá nhân hóa Manufaktur.
Điểm nổi bật của chiếc xe là màu sơn bạc High-Tech Silver ở phần thân trên, đi kèm màu sơn Manufaktur Exclusive Carneol Red, gợi nhớ đến màu quốc kỳ của Singapore.
Đặc biệt, chìa khóa của chiếc Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 cũng được sơn phối màu tương tự, mang đến tính cá nhân hóa cao nhất cho mẫu sedan này.
Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 sở hữu nội thất bọc da Nappa Exclusive màu trắng Manufaktur Crystal White và đỏ Manufaktur Exclusive Bengal Red.
Những biểu tượng của Singapore được khắc laser chi tiết trên bề mặt ốp gỗ sơn mài nội thất Piano Black, vốn được nghệ sĩ Andre Wee chấp bút.
Nổi bật trên khu vực bảng điều khiển trung tâm là huy hiệu "Beyond 60 1 of 1", được trang trí trên đồ họa monogram của Mercedes-Maybach.
Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 vẫn được trang bị động cơ V12 Biturbo dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 9 cấp 9G-TRONIC, giúp chiếc sedan nặng 2.365 kg này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
Cụm đèn trước sử dụng công nghệ Digital Light với khả năng chiếu xa Ultra Range lên đến 650 m. Logo Beyond 60 của phiên bản đặc biệt này có thể được bắt gặp tại nhiều vị trí như cột C, bệ bước phát sáng, tựa tay trung tâm...
Xe cũng được trang bị các trang bị tiện nghi đẳng cấp như hệ thống âm thanh Burmester High-end 4D gồm 31 loa, công suất 1.350 W, hệ thống giải trí MBUX High-End với 2 màn hình cảm ứng 11.6 inch cho hàng ghế sau...
Tuy nhiên, điểm đáng thất vọng trên chiếc xe độc bản này cấu hình tiêu chuẩn 5 ghế. Đối với phiên bản Mercedes-Maybach S 680 phân phối tại Việt Nam, xe được trang bị mặc định cấu hình 4 ghế với khoang sau thương gia cùng bàn gấp.
Tại Singapore, Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 được công bố với mức giá 1.821.965 SGD (hơn 1,4 triệu USD), vốn đã bao gồm mức phí COE.
Trước đó, BMW cũng trình làng chiếc BMW i7 Singapore Icons độc bản kỷ niệm Quốc khánh Singapore. Chiếc xe đã nhanh chóng có chủ nhân với mức giá không được tiết lộ.

Việt Hà

Ảnh: Sean Loo

