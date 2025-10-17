Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Ferrari F80 xuất hiện tại Singapore

  • Thứ sáu, 17/10/2025 09:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Là mẫu hypercar đầu bảng, Ferrari F80 vừa chính thức trình làng tại Singapore, vốn là một trong những thị trường tiềm năng trong phân khúc siêu xe toàn cầu.

sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 1

Nhân dịp chặng đua Singapore Grand Prix 2025, Ferrari đã mang đến quốc gia Đông Nam Á này siêu phẩm F80, vốn đã từng ra mắt tại sự kiện Universo Ferrari 2024 tại Thái Lan.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 2

Đúng với tên gọi, đây là mẫu hypercar kỷ niệm 80 năm thành lập của thương hiệu này, kể từ khi ra mắt chiếc siêu xe đầu tiên Ferrari 125 S vào năm 1947.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 3

Về ngoại hình, Ferrari F80 mang ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu, vốn lấy cảm hứng từ mẫu xe giành 3 chiến thắng tại 24 Hours of Le Mans Ferrari 499P.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 4

Siêu phẩm này được giới thiệu với màu sơn đỏ Rosso Supercar, đi kèm tùy chọn mâm siêu nhẹ bằng sợi carbon. Như thường lệ, khách hàng có thể lên cấu hình nhiều chi tiết để chiếc Ferrari F80 mang đậm dấu ấn cá nhân.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 5

Ferrari F80 sở hữu cấu hình nội thất "1+" ghế phụ được cố định vào khoang nội thất, giúp tối ưu khối lượng cũng như khả năng quan sát cho người lái.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 6

Ferrari F80 sử dụng động cơ đốt trong V6 dung tích 3.0L, mạnh 900 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Kết hợp với 3 động cơ điện, mẫu hypercar này có công suất tối đa 1.200 mã lực, và cũng là mẫu Ferrari mạnh nhất từ trước đến nay.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 7

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT. Tuy nhiên, xe không có chế độ vận hành thuần điện như các mẫu xe hybrid khác.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 8

Ferrari F80 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,15 giây và có thể đạt vận tốc 350 km/h. Với thiết kế khí động học đặc biệt, chiếc xe có thể tạo ra một lực ép lên đến 1.050 kg, trong khi trọng lượng khô chỉ ở mức 1.525 kg.
sieu xe, hypercar, ferrari, ferrari f80, f80, singapore, singapore gp, singapore grand prix, universo ferrari anh 9

Ferrari F80 chỉ được sản xuất giới hạn 799 chiếc với mức giá khởi điểm 3,6 triệu Euro (khoảng 3,9 triệu USD), cạnh tranh trực tiếp với hypercar McLaren W1. Khách hàng tiềm năng của siêu xe này phải được hãng chỉ định mới có suất đặt hàng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe Ferrari 849 Testarossa bất ngờ xuất hiện trên đường phố

Siêu xe hybrid Ferrari 849 Testarossa đã được bắt gặp tại Barcelona (Tây Ban Nha), chỉ vài tuần sau khi ra mắt toàn cầu.

06:31 29/9/2025

Cận cảnh siêu xe Pagani Utopia của nữ đại gia Singapore

Tuy không phải là chiếc đầu tiên được bàn giao tại Singapore, chiếc Pagani Utopia của một nữ đại gia đang gây sốt cộng đồng mạng khi tham dự hành trình Gumball 3000.

08:00 26/9/2025

Siêu xe Ferrari 12Cilindri giá từ 1,5 triệu USD tại Singapore

Siêu xe Ferrari 12Cilindri đã ra mắt tại Singapore vào năm ngoái, tuy nhiên mức giá của mẫu xe đầu bảng này mới được công bố.

16:35 21/9/2025

Canh sat My su dung sieu xe McLaren 720S hinh anh

Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe McLaren 720S

14:00 15/10/2025 14:00 15/10/2025

0

Chiếc siêu xe McLaren 720S này là món quà của một đại lý dành cho lực lượng cảnh sát Casselberry (Florida) và chỉ sử dụng để trưng bày.

Việt Hà

Ảnh: Zotiq Visuals

siêu xe hypercar ferrari ferrari f80 f80 singapore singapore gp singapore grand prix universo ferrari Ferrari F1 siêu xe hypercar ferrari ferrari f80 f80 singapore singapore gp singapore grand prix universo ferrari

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý