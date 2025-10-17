Siêu xe Ferrari F80 xuất hiện tại Singapore

Nhân dịp chặng đua Singapore Grand Prix 2025, Ferrari đã mang đến quốc gia Đông Nam Á này siêu phẩm F80, vốn đã từng ra mắt tại sự kiện Universo Ferrari 2024 tại Thái Lan .

Đúng với tên gọi, đây là mẫu hypercar kỷ niệm 80 năm thành lập của thương hiệu này, kể từ khi ra mắt chiếc siêu xe đầu tiên Ferrari 125 S vào năm 1947.

Siêu phẩm này được giới thiệu với màu sơn đỏ Rosso Supercar, đi kèm tùy chọn mâm siêu nhẹ bằng sợi carbon. Như thường lệ, khách hàng có thể lên cấu hình nhiều chi tiết để chiếc Ferrari F80 mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ferrari F80 sở hữu cấu hình nội thất "1+" ghế phụ được cố định vào khoang nội thất, giúp tối ưu khối lượng cũng như khả năng quan sát cho người lái.

Ferrari F80 sử dụng động cơ đốt trong V6 dung tích 3.0L, mạnh 900 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Kết hợp với 3 động cơ điện, mẫu hypercar này có công suất tối đa 1.200 mã lực, và cũng là mẫu Ferrari mạnh nhất từ trước đến nay.

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT. Tuy nhiên, xe không có chế độ vận hành thuần điện như các mẫu xe hybrid khác.

Ferrari F80 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,15 giây và có thể đạt vận tốc 350 km/h. Với thiết kế khí động học đặc biệt, chiếc xe có thể tạo ra một lực ép lên đến 1.050 kg, trong khi trọng lượng khô chỉ ở mức 1.525 kg.

Ferrari F80 chỉ được sản xuất giới hạn 799 chiếc với mức giá khởi điểm 3,6 triệu Euro (khoảng 3,9 triệu USD ), cạnh tranh trực tiếp với hypercar McLaren W1 . Khách hàng tiềm năng của siêu xe này phải được hãng chỉ định mới có suất đặt hàng .

