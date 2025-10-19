'Đột nhập' bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 90 triệu USD

|
Nhà đấu giá RM Sotheby's vừa tổ chức thành công buổi đấu giá The Tailored for Speed Collection tại khách sạn Dolder Grand ở Zurich, Thụy Sĩ.
Bộ sưu tập này gồm 42 chiếc siêu xe thuộc nhiều phiên bản giới hạn khác nhau, bao gồm 33 chiếc Ferrari và nhiều thương hiệu khác như Bugatti, Pagani, Lamborghini...
Sở hữu số tiền đấu giá cao nhất là siêu phẩm Ferrari Daytona SP3 đời 2024. Mẫu xe thuộc phân khúc Icona Series của Ferrari được sản xuất giới hạn 600 chiếc, và được mua với giá 5.348.750 Franc Thụy Sĩ (khoảng 6,8 triệu USD).
Ferrari LaFerrari Aperta là phiên bản mui trần của dòng xe đầu bảng LaFerrari, vốn chỉ sản xuất giới hạn 210 chiếc. Con số mà chủ nhân mới bỏ ra cho siêu xe này là 5.292.500 Franc Thụy Sĩ (khoảng 6,7 triệu USD).
Chiếc Ferrari 333 SP đời 1998 này từng giành chiến thắng tại chặng đua Barcelona và Monza của giải Sports Racing World Cup năm 1999. Chỉ có 40 chiếc được sản xuất, và chiếc xe mang số thứ tự 22 này đã được bán với giá 6,6 triệu USD.
Bugatti Chiron Super Sport là bản nâng cấp của dòng hypercar Bugatti Chiron, vốn chỉ sản xuất giới hạn 80 chiếc. Sở hữu ngoại thất làm từ sợi carbon màu xanh và xám, siêu xe này chỉ qua 1 đời chủ cùng mức giá bán lại 5,1 triệu USD.
Chiếc Ferrari LaFerrari này mang màu sơn hiếm gặp xám Grigio Ferro Metallic thông qua chương trình cá nhân hóa Atelier của thương hiệu. Mức giá mà chiếc xe vừa được bán hơn 4,2 triệu USD.
Pagani Utopia là thiết kế mới nhất của thương hiệu đến từ San Cesario sul Panaro, Italy. Siêu xe này mang màu sơn đỏ Rosso Dubai kết hợp với các chi tiết sợi carbon màu đỏ ở phần thân trên, được mua với giá 4,1 triệu USD.
Ferrari F40 là mẫu xe biểu tượng của hãng siêu xe đến từ Italy. Được bàn giao đến chủ nhân đầu tiên vào năm 1990, odo của chiếc xe chỉ ở mức 11.882 km, giúp chiếc F40 này có giá hơn 3,7 triệu USD.
Pagani Huayra R là phiên bản dành riêng cho đường đua của Huayra, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc. Chủ nhân cũ của chiếc xe đã nâng cấp thêm 352.000 USD tùy chọn, giúp mẫu siêu xe này có giá trị mua lại hơn 3 triệu USD.
Lamborghini Sián FKP 37 là mẫu siêu xe sở hữu công nghệ hybrid đầu tiên của thương hiệu, vốn chỉ sản xuất giới hạn 63 chiếc. Với odo chỉ 480 km, chiếc xe này được chủ nhân mới lựa chọn với số tiền hơn 2,6 triệu USD.
Ferrari 812 Competizione A là bản hiệu năng cao của chiếc 812 GTS, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 599 chiếc. Siêu xe mang màu sơn xanh Blu Pozzi này có odo chỉ 106 km và được bán với số tiền gần 2,4 triệu USD.
Tuy không ra mắt chính thức một phiên bản mui trần, Ferrari 599 vẫn sở hữu biến thể roadster được sản xuất giới hạn 80 chiếc SA Aperta. Chiếc xe vừa tìm được chủ sở hữu mới với số tiền hơn 2,2 triệu USD.
Ferrari 812 Competizione được nâng cấp mạnh mẽ cả về thiết kế và hiệu năng so với 812 Superfast. Mẫu siêu xe giới hạn 999 chiếc này vừa được đấu giá thành công với số tiền hơn 1,6 triệu USD.
Mẫu xe đua Ferrari 488 GTE Evo mang số đeo 80 này từng tham dự 3 lần chặng đua 24 Hours of Le Mans và về thứ 3 trong phân hạng vào năm 2021. Chiếc xe được mua lại với số tiền gần 1,3 triệu USD.
Được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp nhất của Ferrari, F12berlinetta 70th Anniversary còn là phiên bản đánh dấu 70 năm thành lập của thương hiệu. Chiếc xe vừa tìm được chủ nhân mới với số tiền hơn 491.000 USD.
Không quá hào nhoáng như các mẫu xe đàn em, Ferrari Testarossa 'Monodado' vẫn được nhiều người chơi ưa chuộng vì thiết kế biểu tượng của thương hiệu và bộ mâm khóa trung tâm "Monodado". Xe được bán với giá gần 190.000 USD.
Đây là một trong những kỳ đấu giá thành công nhất của RM Sotheby's khi toàn bộ 42 chiếc xe đều đã có chủ. Tổng giá trị của dàn xe này lên đến 69.672.125 Franc Thụy Sĩ, tức gần 88,3 triệu USD.
