Ferrari sẽ ra mắt 20 mẫu siêu xe mới trong 5 năm tới

Chiến lược sản phẩm mới của Ferrari nhắm vào sự đa dạng nhưng không từ bỏ tính độc quyền đã làm nên tên tuổi của thương hiệu.

Hãng xe thể thao biểu tượng Ferrari đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Từ năm 2026 đến 2030, trung bình 4 mẫu xe mới sẽ ra mắt mỗi năm, nâng tổng số lên 20 mẫu xe chỉ trong vòng 5 năm.

Ferrari là thương hiệu hiếm hoi đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tăng 9% trong nửa đầu năm 2025, và đồng thời đạt biên độ lợi nhuận cao nhất thế giới với tỷ lệ 23,4% với lợi nhuận ròng trung bình trên mỗi xe là 138.764 USD .

Đây là con số đáng chú ý đối với một thương hiệu siêu xe chỉ bán ra 13.752 chiếc trong năm 2024, vốn là kỷ lục doanh số của hãng tính đến nay. Dù chưa công bố chi tiết từng mẫu xe, Ferrari đã xác nhận một cột mốc quan trọng: chiếc xe điện đầu tiên mang tên Ferrari Elettrica.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng hãng sẽ tung ra bản nâng cấp của Ferrari 296, bản PHEV của mẫu SUV Ferrari Purosangue cùng các phiên bản mui trần của dòng Amalfi và F80. Giám đốc điều hành Benedetto Vigna khẳng định, ưu tiên của Ferrari vẫn là "nhiều mẫu xe nhưng mỗi mẫu có số lượng giới hạn" thay vì tăng sản lượng một vài dòng xe chủ lực.

Siêu xe thuần điện Ferrari Elettrica sử dụng 4 động cơ điện với tổng công suất hơn 1.000 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm được kỳ vọng giúp mở rộng tệp khách hàng mà không làm mất đi sự hiếm có và đẳng cấp vốn có. Đến thời điểm này, sức hút của thương hiệu ngựa chồm vẫn chưa hề giảm. Ông Vigna tiết lộ toàn bộ sản lượng năm 2026 đã có người đặt trước, nghĩa là những khách hàng mới sẽ phải chờ tới 2027 để nhận xe.

Ferrari hiện có khoảng 90.000 khách hàng hiện hữu, tức đã mua xe trong vòng 5 năm gần nhất - tăng 20% so với năm 2022. Trong cùng giai đoạn, có hơn 32.000 người lần đầu tiên sở hữu Ferrari, trong khi lượng xe do giới sưu tầm nắm giữ cũng tăng 20%. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút và tăng trưởng ổn định của thương hiệu.

Đến năm 2030, Ferrari kỳ vọng cơ cấu sản phẩm sẽ gồm 40% đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong, 40% từ xe hybrid và chỉ 20% từ xe EV. Đồng thời, hãng sẽ tiếp tục gắn bó với các loại động cơ đốt trong làm nên tên tuổi thương hiệu.

Giống nhiều hãng xe khác, Ferrari cũng nhận ra tốc độ phổ cập xe điện không nhanh như dự kiến. Mục tiêu đề ra vào năm 2022 là 40% đội hình xe sẽ chạy điện vào cuối thập kỷ, nhưng nay con số này chỉ còn 20%. Đến năm 2030, Ferrari kỳ vọng cơ cấu sản phẩm sẽ gồm 40% đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong, 40% từ xe hybrid và chỉ 20% từ xe EV.

Hãng cũng tái khẳng định cam kết với động cơ V12 huyền thoại. Một mẫu xe thuộc dòng Icona Series, có thể là SP4, nhiều khả năng sẽ dùng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, tương tự như trên Purosangue và 12Cilindri. Với số lượng giới hạn, những mẫu xe này gần như chắc chắn sẽ cháy hàng ngay khi mở bán.

Mẫu xe tiếp theo thuộc dải sản phẩm Icona Series có thể được dựa trên siêu xe Ferrari F40. Đặc biệt, chiếc xe có thể được trang bị nhiều tính năng mà khác hàng của thương hiệu yêu thích như động cơ V12 hút khí tự nhiên hay hộp số sàn.

Ông Enrico Galliera, Giám đốc Marketing và Thương mại, từng tuyên bố: "Ai muốn chuyển sang số sàn thì hãy mua xe cổ". Ferrari đã không dùng hộp số tay kể từ chiếc Ferrari California đời 2012. Tuy nhiên, ông Gianmaria Fulgenzi, Giám đốc Phát triển Sản phẩm, hé lộ rằng một số khách hàng siêu giàu đang yêu cầu hãng mang hộp số tay trở lại trên một mẫu Icona Series đặc biệt.