Sau khi giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, cổ phiếu Ferrari lao dốc

Ngay sau khi công bố những thông tin chính thức về mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử hãng, với tên gọi nội bộ là Elettrica, cổ phiếu của Ferrari đã trải qua một trong những ngày giao dịch tồi tệ nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cú rơi này không xuất phát từ phản ứng với chiếc xe mà đến từ những con số tài chính khiến giới đầu tư thất vọng.

Cổ phiếu Ferrari giảm mạnh 16,1% sau sự kiện Capital Markets Day và chốt phiên giảm 15,4% trên sàn Milan, mức giảm kỷ lục trong lịch sử giao dịch của hãng. Tại sàn New York, cổ phiếu cũng lao dốc 15%, vượt qua mức giảm lớn nhất trước đây là 12,4% hồi tháng 2/2016.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo tài chính mới nhất. Ferrari dự kiến doanh thu ròng năm nay đạt ít nhất 7,1 tỷ Euro ( 8,2 tỷ USD ), chỉ nhích nhẹ so với dự báo trước đó là hơn 7 tỷ euro. Hãng kỳ vọng doanh thu ròng tăng lên khoảng 9 tỷ Euro ( 10,4 tỷ USD ) vào năm 2030, với chỉ số EBITDA đạt ít nhất 3,6 tỷ Euro ( 4,1 tỷ USD ).

Bên cạnh những thông tin tài chính, Ferrari cũng công bố điều chỉnh kế hoạch điện hóa. Năm 2022, hãng từng tuyên bố 40% số xe bán ra vào năm 2030 sẽ là xe thuần điện. Tuy nhiên, trước đà chững lại của thị trường EV toàn cầu, hãng đã hạ mục tiêu xuống còn 20%.

Theo kế hoạch mới, vào năm 2030, 40% doanh số sẽ đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong, 40% từ xe hybrid và chỉ 20% từ xe EV - tức giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu. Ferrari lý giải điều này là do "cách tiếp cận tập trung vào khách hàng, cùng bối cảnh thị trường hiện tại và xu hướng sắp tới".

Trong giai đoạn 2026 - 2030, hơn 85% doanh số của Ferrari sẽ đến từ các dòng sản phẩm Range (bao gồm 849 Testarossa...), 10% đến từ dòng Special Series (như SF90 XX Stradale...) và dưới 5% đến từ Supercar (F80) và Icona Series.

Tại sự kiện, Ferrari đã hé lộ nền tảng kỹ thuật của Elettrica – mẫu EV mở ra kỷ nguyên mới cho hãng. Xe sẽ sử dụng bộ pin dung lượng lớn 122 kWh với mật độ năng lượng 195 Wh/kg ở cấp độ pack và 305 Wh/kg ở cấp độ cell. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC với công suất 350 kW.

Ferrari Elettrica hứa hẹn đạt công suất hơn 1.000 mã lực, phạm vi hoạt động hơn 530 km mỗi lần sạc. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 310 km/h. Đây là những con số đủ sức cạnh tranh trong phân khúc siêu xe điện.

Ferrari Elettrica sẽ là mẫu xe chủ đạo của thương hiệu trong thời gian tới. Tuy nhiên, hãng chỉ đặt kỳ vọng doanh số của các sản phẩm thuần điện ở mức 20%, thay vì 40% như trước đó.

Tuy nhiên, phản ứng từ giới đầu tư cho thấy sự thận trọng. Việc hạ kỳ vọng doanh thu và cắt giảm kế hoạch EV có thể khiến Ferrari phải chứng minh rằng chiến lược này không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn, ngay cả khi Elettrica được chờ đợi sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử hãng.