Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Honda Civic Type R có thêm phiên bản xe đua rally

  • Chủ nhật, 19/10/2025 07:30 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Honda Civic Type R HRC Rally XP là phiên bản đua của dòng xe hatchback hiệu năng cao Civic Type R FL5, được bổ sung thêm nhiều trang bị phục vụ cho các giải rally.

xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 1

Honda Racing Corporation (HRC) vừa chính thức giới thiệu phiên bản xe đua rally Honda Civic Type R HRC Rally XP, vốn sẽ có mặt tại chặng đua F1 United States Grand Prix vào cuối tuần này tại Texas, Mỹ.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 2

Mẫu xe thể thao này được phát triển từ phiên bản thương mại Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 mang mã FL5. Chi tiết về các nâng cấp không được Honda nêu rõ.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 3

Về ngoại hình, Honda Civic Type R HRC Rally XP không có nhiều sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe được nâng cấp cản trước với 2 hốc gió mới.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 4

Ngoài ra, nắp capo cũng được bổ sung các khe gió phụ trợ, giúp chiếc xe có khả năng làm mát tốt hơn. Đi kèm là bộ mâm phong cách rally của Speedline và lốp Hoosier.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 5

Chiếc xe mang bộ tem đua HRC cỡ lớn, đi kèm logo của giải đua rally ARA. Kính cửa sổ được dán tên của tay đua Liam Lawson, vốn sẽ cầm lái chiếc xe vào sự kiện ra mắt.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 6xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 7

Xe vẫn được trang bị cánh gió tiêu chuẩn của dòng Civic Type R. Hệ thống ống xả cũng được nâng cấp so với nguyên bản, giúp tối ưu khả năng vận hành của chiếc xe.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 8

Nội thất của Honda Civic Type R HRC Rally XP được hoán cải với khung chống lật, vô lăng đua OMP, bảng đồng hồ taplo tích hợp đèn báo sang số, phanh tay cỡ lớn...
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 9

Thông tin về hệ thống vận hành không được công bố. Tại thị trường Mỹ, Honda Civic Type R được trang bị động cơ VTEC tăng áp 2.0L "K20C1", công suất 320 mã lực.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 10

Về nguyên bản, xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp cùng 4 chế độ lái Comfort, Sport, Individual và +R. Honda Civic Type R có thể đạt tốc độ tối đa 272 km/h.
xe dua, rally, xe dua rally, dua xe, dua xe rally, honda, civic, honda civic, civic type r, honda civic type r anh 11

Honda Civic Type R HRC Rally XP sẽ chính thức tham dự ARA National Championship vào mùa giải năm sau cùng với đội đua Honda of America Racing Team (HART), vốn sẽ thay thế cho chiếc Civic đời 2017 và Acura Integra đời 2023 trong phân hạng L2WD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Ford Ranger Raptor lại về nhất tại giải đua Finke Desert Race 2024

Mẫu bán tải hiệu năng cao Ford Ranger Raptor vừa giành chiến thắng tại hạng mục Xe thương mại 4WD tại giải đua rally Finke Desert Race 2024.

10:22 13/6/2024

Honda Civic Type R Ultimate Edition giới hạn 40 chiếc tại châu Âu

Honda Civic Type R Ultimate Edition là phiên bản cuối cùng trước khi mẫu xe hiệu năng cao này dừng phân phối tại châu Âu.

14:21 6/6/2025

Mitsubishi Pajero Sport Black Series ra mắt phiên bản RALLIART

Mitsubishi Pajero Sport Black Series RALLIART sở hữu ngoại hình của những mẫu xe tham gia các cuộc đua Dakar Rally hay WRC.

14:12 10/12/2024

Sieu xe Ferrari F80 xuat hien tai Singapore hinh anh

Siêu xe Ferrari F80 xuất hiện tại Singapore

09:32 17/10/2025 09:32 17/10/2025

0

Là mẫu hypercar đầu bảng, Ferrari F80 vừa chính thức trình làng tại Singapore, vốn là một trong những thị trường tiềm năng trong phân khúc siêu xe toàn cầu.

Mercedes-Benz Vision Iconic - Mau xe sieu sang cua tuong lai hinh anh

Mercedes-Benz Vision Iconic - Mẫu xe siêu sang của tương lai

08:00 16/10/2025 08:00 16/10/2025

0

Mẫu concept Mercedes-Benz Vision Iconic hội tụ thiết kế đột phá, công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến và trí tuệ nhân tạo mô phỏng não người, mở ra hướng đi mới cho xe sang không phát thải.

Việt Hà

Ảnh: Honda Racing Corporation

xe đua rally xe đua rally đua xe đua xe rally honda civic honda civic civic type r honda civic type r Honda F1 xe đua rally xe đua rally đua xe đua xe rally honda civic honda civic civic type r honda civic type r

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý