Honda Civic Type R có thêm phiên bản xe đua rally

Honda Racing Corporation (HRC) vừa chính thức giới thiệu phiên bản xe đua rally Honda Civic Type R HRC Rally XP, vốn sẽ có mặt tại chặng đua F1 United States Grand Prix vào cuối tuần này tại Texas, Mỹ.

Mẫu xe thể thao này được phát triển từ phiên bản thương mại Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 mang mã FL5. Chi tiết về các nâng cấp không được Honda nêu rõ.

Về ngoại hình, Honda Civic Type R HRC Rally XP không có nhiều sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe được nâng cấp cản trước với 2 hốc gió mới.

Ngoài ra, nắp capo cũng được bổ sung các khe gió phụ trợ, giúp chiếc xe có khả năng làm mát tốt hơn. Đi kèm là bộ mâm phong cách rally của Speedline và lốp Hoosier.

Chiếc xe mang bộ tem đua HRC cỡ lớn, đi kèm logo của giải đua rally ARA. Kính cửa sổ được dán tên của tay đua Liam Lawson, vốn sẽ cầm lái chiếc xe vào sự kiện ra mắt.

Xe vẫn được trang bị cánh gió tiêu chuẩn của dòng Civic Type R. Hệ thống ống xả cũng được nâng cấp so với nguyên bản, giúp tối ưu khả năng vận hành của chiếc xe.

Thông tin về hệ thống vận hành không được công bố. Tại thị trường Mỹ, Honda Civic Type R được trang bị động cơ VTEC tăng áp 2.0L "K20C1", công suất 320 mã lực.

Về nguyên bản, xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp cùng 4 chế độ lái Comfort, Sport, Individual và +R. Honda Civic Type R có thể đạt tốc độ tối đa 272 km/h.

Honda Civic Type R HRC Rally XP sẽ chính thức tham dự ARA National Championship vào mùa giải năm sau cùng với đội đua Honda of America Racing Team (HART), vốn sẽ thay thế cho chiếc Civic đời 2017 và Acura Integra đời 2023 trong phân hạng L2WD.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.