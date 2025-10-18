Toyota tiếp tục là hãng xe có giá trị nhất thế giới

Thương hiệu ôtô đến từ Nhật Bản Toyota đã vượt qua các đối thủ hạng sang để trở thành hãng xe giá trị nhất trong năm 2025.

Trong bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất toàn cầu năm 2025 do Interbrand công bố, thương hiệu ôtô có giá trị lớn nhất không phải là các hãng xe sang như Mercedes-Benz hay BMW, mà là một cái tên phổ thông và quen thuộc hơn nhiều: Toyota.

Toyota liên tục là thương hiệu xe đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị doanh nghiệp của Interbrand. So với năm 2024, giá trị của thương hiệu tăng 2%, đạt mức 74,2 tỷ USD và vẫn giữ nguyên vị trí hạng 6 toàn cầu.

Các thương hiệu công nghệ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 100 thương hiệu toàn cầu giá trị nhất. Dẫn đầu là Apple với giá trị 470,9 tỷ USD , tiếp theo là Microsoft ( 388,5 tỷ USD ) và Amazon ( 319,9 tỷ USD ).

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 3 yếu tố: phân tích tài chính, vai trò của thương hiệu trong quyết định mua hàng, và sức mạnh thương hiệu - tức khả năng tạo ra lòng trung thành, đảm bảo nhu cầu bền vững và lợi nhuận trong tương lai.

Xếp ngay sau Toyota là Mercedes-Benz. So với năm 2024, giá trị của thương hiệu này đã giảm 15% xuống còn 50,1 tỷ USD , rớt từ hạng 8 xuống hạng 10 trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu đối mặt nhiều biến động, Interbrand nhận định ngành này vẫn thể hiện "sức chống chịu đáng kể". Toyota được định giá 74,2 tỷ USD - tăng 2% so với năm ngoái - và xếp hạng 6 trong danh sách toàn cầu, cao nhất trong các hãng xe.

Theo sau là Mercedes-Benz ở vị trí thứ 10 với 50,1 tỷ USD (giảm 15%) và BMW ở vị trí 14 với 46,8 tỷ USD (giảm 10%). Tesla chứng kiến mức sụt giảm tới 35% giá trị thương hiệu, xuống còn 29,5 tỷ USD , do chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện. Trong khi đó, BYD lần đầu tiên góp mặt trong Top 100 ở vị trí 90 với giá trị 8,1 tỷ USD .

Bảng xếp hạng 2025 còn ghi nhận sự xuất hiện của hãng xe đến từ Trung Quốc BYD tại vị trí 90 với giá trị đạt mức 8,1 tỷ USD .

Ông Manfredi Ricca, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của Interbrand, nhận định: "BYD là hãng gây xáo trộn lớn nhất thị trường ôtô kể từ Tesla. Sản phẩm của họ đạt đẳng cấp thế giới và đã tiến những bước dài tại thị trường châu Âu sau khi mở rộng từ châu Á".

Ngoài Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Tesla và BYD, bảng xếp hạng còn có sự góp mặt của nhiều thương hiệu ôtô và công nghệ liên quan như Honda, Hyundai, Sony, Audi, Ferrari, Volkswagen, Porsche, Uber, Xiaomi, Nissan, Kia, Huawei và Range Rover.

Ferrari đạt thứ hạng 54 với giá trị 15,4 tỷ USD , tăng mạnh 17,8% so với năm 2024. Năm ngoái, thương hiệu siêu xe đến từ Italy đạt vị trí 62 với giá trị 13,1 tỷ USD .

Toyota giữ vững vị thế dẫn đầu cho thấy sức mạnh của một thương hiệu đại chúng với độ tin cậy cao và chiến lược toàn cầu ổn định. Trong khi đó, sự xuất hiện của BYD phản ánh sự chuyển dịch nhanh chóng của ngành ôtô trong kỷ nguyên xe điện, mở ra cuộc đua mới giữa các ông lớn truyền thống và những kẻ thách thức mới nổi.