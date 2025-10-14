Chuyện gì đang xảy ra với Jaguar?

Thương hiệu 103 năm tuổi từng là biểu tượng của sự sang trọng Anh Quốc đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại, khi kế hoạch tái sinh trở thành "cơn đau đầu" kéo dài.

Gần một năm trước, Jaguar công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với kỳ vọng mở ra một chương hoàn toàn mới trong lịch sử hãng xe sang Anh quốc. Nhưng cho đến nay, "kỷ nguyên mới" này lại gắn liền với nhiều khủng hoảng hơn là hy vọng.

Video quảng cáo cho kỷ nguyên mới "Copy Nothing" của Jaguar nhận được hàng chục nghìn bình luận tiêu cực, khiến hãng xe này phải khóa đi tính năng "dislike" trên Youtube.

Từng là đối thủ trực tiếp của các thương hiệu như Mercedes-Benz và BMW, Jaguar đã gặp vấn đề từ lâu trước khi chiến dịch quảng bá mới được tung ra: sự thay đổi lãnh đạo liên tục, doanh số sụt giảm vì dải sản phẩm lỗi thời, cùng sức ép cạnh tranh từ các hãng xe Đức và những cái tên mới nổi như Tesla. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi hai "cơn bão" mới ập đến: tranh cãi về doanh số và sự giận dữ từ giới chính trị Mỹ - mà tiêu biểu là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Năm ngoái, Jaguar tung ra một quảng cáo mang phong cách avant-garde với khẩu hiệu "Live Vivid", sử dụng người mẫu phi giới tính và không hề có hình ảnh xe hay bản thiết kế nào. Điều này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt trên Truth Social, gọi đây là chiến lược "ngu ngốc" và "woke quá mức". "Sau khi xem quảng cáo nhục nhã đó, ai còn muốn mua Jaguar nữa?", ông Trump kết luận.

Thay vì tiếp cận những người đam mê tại các sự kiện về xe, Jaguar lại chọn Miami Art Week hay Paris Fashion Week làm nơi ra mắt concept Type 00. Thông tin về thời điểm giới thiệu bản thương mại của chiếc xe này vẫn không được công bố.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở quảng cáo mà ở việc Jaguar đã dừng toàn bộ hoạt động sản xuất từ năm 2024. Trong khi các hãng xe truyền thống khác chọn cách chuyển đổi dần sang xe điện, Jaguar lại "rút phích" hoàn toàn để tái thiết như một thương hiệu xe điện 100%. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, doanh số Jaguar tại châu Âu tháng 4/2025 giảm tới 97,5% so với cùng kỳ năm trước - một kết quả dễ hiểu nhưng đủ để thổi bùng cơn giận dữ trong dư luận.

Ngay sau chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi, Jaguar trình làng mẫu xe ý tưởng Type 00 tại Miami Art Week và Paris Fashion Week, các sự kiện nghệ thuật và thời trang chứ không phải triển lãm xe truyền thống.

Mẫu concept này không được lên kế hoạch sản xuất thương mại nhưng thể hiện hướng thiết kế tương lai của Jaguar. Tuy nhiên, hãng từ chối trả lời khi nào sẽ khởi động lại dây chuyền sản xuất.

Trước khi nhậm chức CEO của JLR vào tháng 11 năm nay, ông P.B. Balaji cũng có màn "đấu khẩu" với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho biết nhận được nhiều "phản hồi tích cực" từ khách hàng và đây là chiến lược của hãng.

Thêm vào đó, nội bộ hãng cũng có nhiều thay đổi lớn. CEO Adrian Mardell tuyên bố rời vị trí sau 35 năm gắn bó với thương hiệu. Ông từng có một nhiệm kỳ thành công khi giúp cắt giảm hàng tỷ USD nợ và ghi nhận 9 quý liên tiếp có lãi nhờ doanh số SUV mạnh mẽ. Ông P.B. Balaji, Giám đốc tài chính hiện tại của Tata Motors, đã được bổ nhiệm làm CEO mới của Jaguar Land Rover bắt đầu từ tháng 11/2025.

Gần đây, Jaguar Land Rover tiếp tục đối mặt khủng hoảng khi bị tấn công mạng nghiêm trọng vào ngày 31/8, buộc hãng phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất và lắp ráp trên toàn cầu, từ Anh đến Slovakia, Trung Quốc và Ấn Độ. Sự cố gây thiệt hại ước tính hơn 1,36 tỷ USD , khiến hơn 40.000 xe bị mắc kẹt trong hệ thống, chuỗi cung ứng đình trệ và nhiều nhà cung cấp rơi vào khó khăn.

Chính phủ Anh đã phải huy động cơ quan tình báo mạng hỗ trợ khắc phục, nhưng vụ việc này tiếp tục làm chậm kế hoạch tái cấu trúc và chuyển hướng sang xe điện của cả hai thương hiệu.

Để lấy lại hào quang xưa, Jaguar sẽ cần nhiều hơn một chiến dịch quảng bá - đó là sản phẩm thực sự và thuyết phục được người tiêu dùng, vốn đầy thách thức khi nhu cầu xe điện không còn "nóng sốt" như thời gian trước đây.

Jaguar đang ở ngã ba đường: tái sinh hoặc tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Hướng đi mới sẽ là một cuộc "lột xác" hoàn toàn sang xe điện, nhưng để lấy lại hào quang xưa, thương hiệu này sẽ cần nhiều hơn một chiến dịch quảng bá - đó là sản phẩm thực sự và thuyết phục được người tiêu dùng.

Tuy nhiên, chuyện này hoàn toàn không dễ dàng khi những tín đồ Jaguar cho biết sẽ từ bỏ thương hiệu khi thương hiệu đã từ bỏ đi nguồn cội. Trong khi đó, nhu cầu về xe điện trên toàn cầu có dấu hiệu chững lại, khiến cả những ông lớn như Porsche hay Volkswagen phải "quay xe" với những kế hoạch điện hóa màu hồng.