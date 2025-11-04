Á hậu Thảo Nhi Lê rơi nước mắt khi ngồi ăn với bố mẹ qua video call

Những giọt nước mắt xúc động, nụ cười ấm áp tình thân của Thảo Nhi Lê và bố mẹ thông qua màn hình video call đem đến Tập 2 Ăn-Match Podcast đầy cảm xúc.

Show: Ăn-Match Podcast

Khách mời: Thảo Nhi Lê và bố mẹ

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê có dịp cùng bố mẹ ở Đức dùng bữa qua màn hình video call. Khi mẹ cô ăn bánh bao cho bữa sáng trước giờ đi làm, Thảo Nhi lại thưởng thức món Đức trong bữa trưa của mình.

Trong cuộc gọi, bố mẹ bày tỏ sự lo lắng khi Thảo Nhi sống xa nhà, trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Quyết định “di cư ngược” của con gái ban đầu chịu sự phản đối lớn từ phía gia đình. Bố mẹ sợ Thảo Nhi vốn lớn lên, học tập ở Đức, khó thích nghi với môi trường sống tại Việt Nam.

Để trấn an gia đình, cô cho biết cuộc sống sôi động tại TP.HCM phù hợp với tính cách của mình hơn. Ngoài ra, Việt Nam cũng tạo điều kiện cho cô phát triển công việc kinh doanh và influencer (người có sức ảnh hưởng trên MXH).

Khi bố mẹ giục Thảo Nhi sinh con, cô lại chia sẻ vẫn còn phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, kinh tế, chưa sẵn sàng để lập gia đình. Trước mặt bố mẹ, Á hậu cũng chia sẻ đã được bạn trai cầu hôn hồi năm ngoái, song chưa đồng ý.

Cuối cuộc trò chuyện, Thảo Nhi Lê giãi bày với bố mẹ về dự định tham gia diễn xuất, mong muốn đóng phim hài trong tương lai. Bố mẹ tại Đức cũng dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe, giảm bớt áp lực công việc, tránh tình trạng ngày nào cũng khóc vì căng thẳng.

Dù sở hữu những hướng đi ngược chiều, có khoảng cách vị trí địa lý, mang những quan điểm đối lập về cuộc sống, bố mẹ và con gái vẫn luôn gắn kết với nhau bằng tình yêu thương, sự quan tâm chân thành.

