Mẹ mong 35 tuổi mua nhà, con xin lỗi vì ham chơi

Ăn-Match Podcast Tập 1 xoay quanh mong muốn tự do của Mike Bùi và ước nguyện con trai ổn định nhà cửa trước tuổi 35 của mẹ anh. Hai thế hệ, hai lối sống, một gia đình.

Show: Ăn-Match Podcast

Khách mời: Mike Bùi (Bùi Thanh Đại) và cô Thủy (mẹ Mike)

—

Sau nhiều năm thuê căn hộ ở riêng dù sống chung thành phố với ba mẹ, Mike Bùi (Bùi Thanh Đại) có cơ hội ngồi xuống, ăn bữa cơm chay do mẹ tự tay chuẩn bị. Mẹ dành cả thanh xuân để xây nhà, con dành cả tuổi trẻ để chuyển đi - khoảng cách đôi khi chỉ gói gọn trong hai thái cực ấy. Trong cuộc trò chuyện, cô Thủy thể hiện sự lo lắng khi thấy con trai sống xa nhà, bị bệnh nhưng giấu.

Ngoài ra, mẹ Mike cũng thể hiện mong muốn con sớm ổn định, mua nhà và lập gia đình trước tuổi 35. Trong khi đó, chàng trai 28 tuổi lại thừa nhận vẫn còn ham chơi, chưa chuẩn bị tâm lý và tài chính cho tương lai ổn định.

Bên cạnh đó, Mike Bùi cũng lo lắng khi thấy mẹ có tuổi nhưng vẫn đứng bếp, bán đồ ăn chay, hy vọng mẹ sớm nghỉ ngơi, chăm chỉ đi du lịch hơn. Anh cũng kể lại trải nghiệm sợ hãi khi mẹ bị bệnh, phải thực hiện cuộc phẫu thuật hồi năm ngoái.

Cuối cuộc trò chuyện, Mike Bùi gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mẹ. Cô Thủy lại bày tỏ mong muốn con sớm biết lo toan cho bản thân, hướng đến chăm sóc gia đình sau này.

—

Ăn-Match Podcast do Znews sản xuất, với sự đồng hành của Kinera, là nơi thế hệ mới ngồi lại, thoải mái chia sẻ những quan điểm khác biệt qua mỗi bữa ăn. Đôi khi, chỉ cần cùng nhau ăn món quen thuộc, ta mới thật sự “match” - không phải bằng lời nói, mà bằng cảm giác thân quen của sự lắng nghe và thấu hiểu.