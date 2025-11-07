Ai có thể được hỗ trợ 1 triệu/ tháng để chuyển nghề?

Các lao động từng làm việc tại nước ngoài có nguyện vọng chuyển nghề khi về nước sẽ được hỗ trợ một khoản tiền mỗi tháng.

Người lao động nước ngoài được hỗ trợ một triệu đồng/tháng khi chuyển nghề. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Vào giữa tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 34/2025/QĐ-TTg quy định việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhằm tăng cường chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đáng chú ý, quyết định này nêu rằng người lao động có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề hoặc nâng cao trình độ kỹ năng nghề sẽ được hỗ trợ chi phí học tập.

Mức hỗ trợ được ấn định là một triệu đồng mỗi tháng, tối đa trong 6 tháng cho một người trong một khóa học.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người lao động hoặc người được ủy quyền, hoặc người đại diện theo pháp luật có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến quỹ theo hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ cần kèm theo giấy đề nghị hỗ trợ và các tài liệu chứng minh gồm:

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề;

- Phiếu thu hoặc biên lai học phí của cơ sở đào tạo;

- Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện hợp pháp.

Trường hợp hồ sơ được gửi thông qua doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đơn vị đó có trách nhiệm lập danh sách người đề nghị hỗ trợ và gửi kèm hồ sơ của từng lao động đến quỹ để được xem xét, giải quyết.

Theo quyết định 34/2025/QĐ-TTg, quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được áp dụng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa lao động ra nước ngoài, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý, đóng góp và sử dụng quỹ.

Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đồng hành cùng người lao động trong các vấn đề liên quan pháp lý, sức khoẻ, cuộc sống...