Ai giàu nhất trong gia tộc Trump?

Ngoài Donald Trump, các thành viên khác cũng góp phần củng cố sức ảnh hưởng của gia tộc Trump trong giới tài chính với tổng giá trị tài sản lên đến 8,8 tỷ USD.

Theo ước tính mới nhất từ Forbes, tài sản của Donald Trump hiện ở mức 7 tỷ USD, giảm đáng kể so với trước đây. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ mà còn là trụ cột của một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ.

Theo ước tính mới nhất từ Forbes vào tháng 1, tài sản của ông hiện đạt khoảng 7 tỷ USD . Mặc dù không còn góp mặt trong danh sách Forbes 400, ông Trump vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn về kinh tế và chính trị, nhờ các bất động sản chiến lược, dự án truyền thông cùng danh tiếng toàn cầu – những nền tảng quan trọng để ông tái xây dựng khối tài sản của mình.

Gia đình Trump, gồm 3 thế hệ, nổi bật với sự hiện diện của 3 người vợ: Ivana Trump (mẹ của Donald Jr., Ivanka và Eric), Marla Maples (mẹ của Tiffany) và Melania Trump (mẹ của Barron). Tổng giá trị tài sản của gia đình này được ước tính dao động từ 6,8 đến 8,8 tỷ USD .

Eric Trump cùng vợ Lara Trump và hai con tham dự mít tinh ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Dù Donald Trump sở hữu khối tài sản vượt trội so với các thành viên khác, con cái cùng các con dâu, con rể của ông cũng đã tự xây dựng sự nghiệp riêng, sở hữu khối tài sản đáng kể, đóng góp vào tầm ảnh hưởng chung của gia đình.

Đứng ở cuối bảng xếp hạng tài sản trong gia đình là Barron Trump, con trai út của Donald Trump và Melania. Chàng trai 19 tuổi vừa tốt nghiệp Học viện Oxbridge, nhưng tài sản cá nhân vẫn chưa được công bố.

Theo cuốn sách The Art of Her Deal (2020) của Mary Jordan, bà Melania đã đảm bảo rằng Barron sẽ nhận được phần tài sản lớn hơn từ Donald Trump, nhờ vào việc thương thảo lại hợp đồng hôn nhân, thông tin từ SCMP.

Xếp trên Barron là Tiffany Trump (32 tuổi), người từng tham gia tích cực vào chiến dịch tranh cử năm 2016 của cha mình. Với tài sản riêng khoảng 10 triệu USD , cùng khối tài sản kết hợp với chồng, Michael Boulos, gia đình nhỏ này sở hữu tổng cộng khoảng 30 triệu USD .

Tiếp đến là Melania Trump (55 tuổi), đệ nhất phu nhân thứ 45 sắp tới của Mỹ, sở hữu tài sản từ 50 đến 70 triệu USD nhờ vào sự nghiệp làm diễn giả, kinh doanh trang sức và các tài sản kỹ thuật số.

Mỗi thành viên trong gia tộc Trump đều có tài sản và sự nghiệp riêng, tạo nên sức ảnh hưởng lớn cho gia đình giàu có bậc nhất nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Donald Jr. (48 tuổi) và Eric Trump (42 tuổi), hai con trai lớn của Donald Trump, có những con số tài sản gây tranh cãi. Một số nguồn tin cho rằng mỗi người sở hữu khoảng 50 triệu USD , trong khi một số khác cho rằng con số có thể lên tới 350 triệu USD nhờ các hoạt động kinh doanh bất động sản và thương mại riêng.

Nổi bật hơn cả là Ivanka Trump (44 tuổi), con gái lớn của Donald Trump. Dù tài sản riêng của Ivanka được ước tính tương đương với hai anh trai, khoảng 50 triệu USD , nhưng khi kết hợp với tài sản của chồng là Jared Kushner, con số này tăng vọt, ước tính từ 800 đến 950 triệu USD .

Gia tộc Trump đang sánh ngang với những dòng họ chính trị và kinh doanh quyền lực nhất nước Mỹ.

Dù đối mặt với vô số rào cản pháp lý và dư luận, gia đình Trump vẫn duy trì vị thế đáng nể trong giới chính trị và tài chính toàn cầu

Với các khoản đầu tư đa dạng và chiến lược kinh doanh riêng biệt, khối tài sản của gia tộc này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.