Ai thắng trong cuộc đấu giữa con trai Messi và Ronaldo?

Tin giả về con trai Messi và Ronaldo lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem. Đằng sau đó là Stake - công ty cá cược trực tuyến, lợi dụng danh tiếng hai huyền thoại.

Con trai Messi và Ronaldo trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận của fan bóng đá thời gian gần đây.

Mạng xã hội lan truyền ảnh đồ họa so sánh Messi và Ronaldo. Tuy nhiên lần này không phải là về Cristiano và Lionel - bộ đôi huyền thoại đã định hình cả một thế hệ bóng đá - thay vào đó là về con trai của họ: Cristiano Jr và Thiago.

Bài đăng bắt mắt trên X xuất hiện vào ngày 7/2, từ một tài khoản tự giới thiệu là "Skye Sports Premier League (fan)". Chú thích có nội dung: "Ronaldo Jr và Thiago Messi vừa ghi được hơn 10 bàn thắng trong trận đấu gần nhất của họ".

Hình ảnh đồ họa về Ronaldo (14 tuổi) nói anh đã ghi 10 bàn thắng trong chiến thắng 10-9 cho đội trẻ của Al Nassr trước Al Ittihad, trong khi ở đồ họa tương ứng là Thiago Messi (12 tuổi) đã ghi 11 bàn thắng trong chiến thắng 12-0 của Inter Miami tại Cúp MLS dành cho lứa tuổi dưới 13 trước Atlanta United.

Sau đó, nhiều phương tiện truyền thông lớn như Daily Mail, OneFootball, CNN Chile và tờ báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo cũng đưa tin về câu chuyện này. Trên Facebook, một trong những phóng viên bóng đá được theo dõi nhiều nhất thế giới, Fabrizio Romano, đã đăng một hình ảnh đồ họa tuyên bố Messi đã ghi được 11 bàn thắng, với chú thích "Thiago Messi cooked".

Romano có 22 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Facebook và nhận được 245.000 lượt thích trên bài đăng của mình. Các tài khoản lớn khác cũng đăng tương tự, bao gồm TNT Sports.

Tuy nhiên, không có tài khoản nào đăng hình ảnh, clip từ trận đấu hay bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì toàn bộ thông tin về số bàn thắng kể trên đều là tin giả.

"Vùng đất hoang tối tăm nhất của Internet"

Không hề có giải đấu Cúp bóng đá U13 MLS. Ở cấp độ đó, các nhóm trẻ tuổi MLS chơi ở MLS Next, nơi các trận đấu kéo dài 35 phút mỗi hiệp, nghĩa là Thiago cũng không thể ghi bàn ở phút thứ 76, 87 và 89 của trận đấu, như đồ họa đã gợi ý.

Người phát ngôn của Atlanta United và Inter Miami xác nhận với The Athletic rằng trận đấu không hề diễn ra. Tuy nhiên, Inter Miami cho biết Thiago Messi thực sự đang thi đấu trong học viện của câu lạc bộ. Một quan chức của Atlanta còn hài hước cho biết rằng ông ta đã nhận được hình ảnh này ít nhất 10 lần chỉ trong năm ngày qua.

Tin giả về thành tích của con trai Messi và Ronaldo khiến mạng xã hội bùng nổ.

Một người phát ngôn của Al Ittihad tại Saudi Arabia cho biết rằng tuyên bố lan truyền liên quan đến con trai Ronaldo là không đúng sự thật. Một phát ngôn viên của Cristiano Ronaldo cũng đã xác nhận rằng những tuyên bố lan truyền trên mạng xã hội là sai lệch.

Câu chuyện này dường như xuất phát từ chiến dịch quảng cáo đã đi chệch hướng của một công ty cờ bạc Australia có tên Stake, khiến những người nổi tiếng, đài truyền hình, một câu lạc bộ bóng đá Ngoại hạng Anh, UFC, một đội đua Công thức 1, bị cuốn vào tầm ngắm.

Lời giải thích ban đầu rõ ràng nhất là những tuyên bố về con cái của Ronaldo và Messi chỉ đơn giản là ranh giới mới nhất trong cuộc cạnh tranh nổi tiếng nhất của cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Trong cuốn sách Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, Jonathan Clegg và Joshua Robinson viết rằng việc đứng về phía Messi hoặc Ronaldo không chỉ đơn thuần là một tuyên bố về sở thích, mà còn gần giống với một phần trong đức tin tôn giáo.

"Trong vùng đất hoang tối tăm nhất của Internet - các subreddit ít người biết đến, các diễn đàn thể hình dành cho nam giới - cuộc chiến diễn ra trên chiến trường của những dòng tweet giận dữ, những lời chỉ trích cay độc và những số liệu thống kê có nguồn gốc không rõ ràng được sử dụng như một vũ khí thô sơ", tác giả viết.

Trong bối cảnh này, những thành tựu, dù là thật hay tưởng tượng, của con cái họ đã trở thành công cụ trong cuộc cãi vã vặt vãnh. William Dance, nhà nghiên cứu tại Đại học Lancaster (Anh) chuyên về thông tin sai lệch trên không gian trực tuyến, nói với The Athletic: "Thông tin sai lệch phát triển mạnh khi có cảm xúc bùng nổ. Trong bóng đá, thông tin thường là sự phấn khích... đặc biệt là về những người nổi tiếng như Messi và Ronaldo... Mọi người dễ bị thông tin sai lệch dẫn dắt hơn vì họ gác lại sự hoài nghi của mình xung quanh những con số này".

Nhà nghiên cứu nói thêm các thuật toán trên mạng xã hội tích cực quảng bá nội dung này, bất kể nó có đúng hay không.

Kẻ đứng sau dàn dựng

The Athletic khi phân tích các bài đăng sai lệch về số bàn thắng của hai cầu thủ trẻ đã phát hiện ra rằng câu chuyện này không chỉ dừng lại ở sự ganh đua đơn thuần. Đó là vì logo của Stake.com, công ty cá cược và sòng bạc trực tuyến của Australia, thường được viết nguệch ngoạc trên đồ họa của các bài đăng thảo luận về con trai của Ronaldo và Messi.

Không cầu thủ nào có mối quan hệ thương mại với Stake, nhưng công ty này là nhà tài trợ áo đấu của câu lạc bộ Premier League Everton, cũng như là nhà tài trợ của UFC và nhà tài trợ danh hiệu của đội đua xe Công thức 1 Thụy Sĩ Sauber.

Tin tức này đã xuất hiện trên báo chí trong tuần qua sau khi công ty tuyên bố sẽ từ bỏ giấy phép tại Vương quốc Anh. Sự việc này diễn ra sau khi Ủy ban cờ bạc bắt đầu điều tra một quảng cáo có sự góp mặt của nữ diễn viên khiêu dâm Bonnie Blue. Blue, tên thật là Tia Billinger, đã trở nên nổi tiếng vào tháng 1 khi cô cố gắng phá kỷ lục thế giới về quan hệ tình dục với nhiều đàn ông nhất trong khoảng thời gian 12 giờ.

Hình ảnh, thông tin về các ngôi sao bóng đá bị công ty cá cược lợi dụng.

Stake không trích dẫn cuộc điều tra khi tuyên bố rời khỏi Anh, thay vào đó gọi quyết định rời đi là "chiến lược" và tuyên bố muốn tập trung vào các thị trường tăng trưởng ở Italy, Brazil.

Vậy, tất cả những điều này có liên quan gì đến con trai của Messi và Ronaldo? Logo của Stake đóng dấu trong các dòng tweet cũng xuất hiện trong các tuyên bố không đúng sự thật của @OwnGooal về 7, 10, 12 và 15 bàn thắng của Ronaldo Jr. Những tuyên bố này đã được xem hàng triệu lần trên X.

Jack Jones - luật sư tư vấn trong ngành quảng cáo, thể thao, trò chơi và phương tiện truyền thông kỹ thuật số về các vấn đề thương mại và sở hữu trí tuệ - cảnh báo rằng những cá nhân bị sử dụng hình ảnh trái phép có thể "xem xét hành động pháp lý vì xử lý dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, liên kết sai sự thật và mạo danh bất hợp pháp".

Stake có thể đã lợi dụng hình ảnh của Ronaldo và Messi vì những ngôi sao này luôn thu hút sự tương tác khổng lồ trên mạng xã hội. Ví dụ, kênh YouTube của Ronaldo đã ghi nhận 45 triệu lượt xem khi anh tham gia "Câu đố về các cặp đôi" với bạn đời của mình, Georgina Rodriguez, cách đây 5 tháng và 21 triệu lượt xem khi Rodriguez đánh giá trang phục của nam cầu thủ.

Do đó, bất kỳ tài liệu nào - đúng hay không - về Ronaldo, Messi và gia đình của họ đều có khả năng thúc đẩy sự tương tác, từ đó làm tăng lợi nhuận cho những người sáng tạo nội dung này.