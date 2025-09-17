Ăn chơi Bangkok như người bản địa

Những góc thú vị nhất của Bangkok trải dài từ những con hẻm rực sáng đèn neon, quán bar punk đến những hòn đảo ven kênh, khu Song Wat với đồ cổ độc đáo và mì Talat Phlu trứ danh.

Ga đường sắt Hua Lamphong do nhà thiết kế người Italy sáng tạo. Ảnh: Alexander Mak.

Để cảm nhận nét đối lập của thủ đô Bangkok (Thái Lan), nhà thiết kế Saran Yen Panya gợi ý bắt đầu hành trình từ ga Hua Lamphong. Đây là công trình do người Italy thiết kế từ năm 1916, hiện vẫn là điểm cuối của tuyến đường sắt phía Đông và có một bảo tàng đường sắt, theo SCMP.

"Từ ga đi bộ về phía sông Chao Phraya, đừng dùng Google Maps", Saran nói.

Chinatown và Song Wat

Con đường này dẫn tới Chinatown, từng là nơi định cư của cộng đồng Triều Châu, nay trở thành thiên đường ẩm thực rực sáng ánh đèn neon.

Trục chính đường Yaowarat luôn đông đúc, nhưng theo Saran, hương vị đích thực lại nằm trong những con ngõ hẹp quanh các ngôi chùa trang trí hình rồng, nơi các quán ăn Thái - Hoa hoạt động cố định.

"Hãy tìm những bà cô khó tính nhất đang nấu ăn. Dịch vụ càng tệ, món ăn càng ngon", ông nói.

Một người bán hàng rong ở khu phố Chinatown. Ảnh: Alexander Mak.

Đi sâu hơn, du khách sẽ đến Song Wat, cũng là nơi Saran làm việc. Theo nhà thiết kế nội thất Phansa Buaphaichit, bạn của Saran, "nhiều bạn trẻ Bangkok đang chuyển tới Song Wat, mỗi lần tôi quay lại đều thấy khác".

Bước qua các quán cà phê nghệ sĩ, khách sạn boutique đến nhà kho cải tạo Long Dang Dang, du khách có thể tìm thấy quầy bán đĩa than cũ và quần áo vintage.

Sự thay đổi này nhờ "Made in Song Wat", một nhóm kinh doanh thúc đẩy gìn giữ di sản và sáng tạo.

Các gian hàng thủ công mỹ nghệ tại Long Dang Dang, Song Wat. Ảnh: Alexander Mak.

Nửa còn lại của Bangkok

"Bangkok là thành phố bị chia đôi. Tôi lớn lên ở Thonburi, bên kia sông. Ở đó mọi thứ trông chân thật hơn", ca sĩ Savapatra Euakittaropakorn nói.

Nổi tiếng nhất với chùa Wat Arun thế kỷ XVII, Thonburi từng là thành phố riêng biệt đến năm 1971, nay là nơi sinh sống của cộng đồng Hoa kiều và thương nhân Hồi giáo miền Nam.

Khác Song Wat, Thonburi chưa bị "gentrification" (đô thị hóa) hoàn toàn, vẫn giữ nét đặc trưng của những khu phố dọc kênh rạch.

Giá cả nơi đây rẻ hơn, với các quán như Tong Leng (mì trứng thủ công, thịt heo quay giòn, chả cá) hay Jae Oie (mì xào Thái - Hoa với rau mimosa nước) thu hút đông thực khách.

"Một trong những khu vực có ẩm thực Thái truyền thống nhất là quanh Talat Phlu. Từ đây có thể dễ dàng đi bằng tàu điện BTS", Savapatra chia sẻ về khu chợ nằm cạnh kênh Bangkok Yai.

Chùa Wat Arun nằm bên sông Chao Phraya ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: @lesterlimchongchoon.

Khi màn đêm buông xuống

Savapatra, từng tham gia các ban nhạc garage từ năm 2007, hiện là khách quen tại Doi Dum Punk - quán bar pop-up ở góc Ari Soi 5, cách khu phố cổ 20 phút đi tuktuk.

Với tường đầy graffiti, đèn đỏ bao phủ, Doi Dum Punk ban đầu mở để gây quỹ cho bộ phim châm biếm cùng tên, nay trở thành điểm tụ tập sôi động, nơi dân văn phòng gặp gỡ bên ly whisky trong tiếng nhạc Dead Kennedys.

Chinatown Yacht Club ở Bangkok. Ảnh: Chinatown Yacht Club/Facebook.

Theo Laurie Osborne, người Anh sống ở Bangkok gần 20 năm và hiện là trưởng bộ phận nội dung Time Out Bangkok, thành phố vốn nổi tiếng với những quán bar độc đáo.

Teens of Thailand, quán bar gin tại khu Chinatown. Ảnh: Alexander Mak.

"Đó chính là Thainess, nghĩa là tiếp thu mọi thứ trên thế giới rồi biến thành phiên bản Thái", ông nói, gợi ý Chinatown Yacht Club, một quán bar sân thượng ở Soi Nana (Chinatown), nổi bật với cocktail ngon và hotdog kiểu New York.

Đây là khu phố cổ, khác với Soi Nana ở Sukhumvit. Teens of Thailand là quán gin nổi tiếng, còn Brown Sugar là tụ điểm nhạc jazz lâu đời.

Một số địa điểm jazz khác là Smalls (Soi Suan Phlu) và Abandoned Mansion, mang phong cách phim gangster thập niên 1930. Nếu muốn sôi động hơn, Osborne gợi ý Speakerbox ở Liberty Plaza - nơi dành cho indie rock và giới trẻ thích nhạc alternative.

Tuy nhiên, trải nghiệm mà Osborne thường đưa bạn bè tới lại là Tawandang German Brewery - chuỗi nhà hàng bia kết hợp sân khấu giải trí Thái. Ở đây, bàn bia luôn đầy, phục vụ chuyên nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn nhạc, hài kịch, múa, thậm chí cả nhào lộn trên không.

"Hít thở"

"Người ta gọi Bang Kachao là lá phổi xanh của Bangkok. Từ trên máy bay nhìn xuống đã thấy rõ", Osborne nói.

Nằm ở tỉnh Samut Prakan, Bang Kachao là hòn đảo được tạo nên bởi kênh và khúc uốn sông Chao Phraya. Từ các bến Chong Nonsi, Bang Na hay Klong Toe, du khách chỉ mất 5 phút đi thuyền là tới nơi.

Kênh rạch ở Bang Kachao mang đến khoảng lặng giữa sự đô thị hóa dày đặc của Bangkok. Ảnh: Thomas Bird.

Điều đầu tiên dễ thấy là những cửa hàng cho thuê xe đạp, cùng chai nước mát để bắt đầu khám phá. Tại đây có vườn bách thảo, chợ nổi và nhiều nhà hàng.

Osborne gợi ý Baan Baan Bang Kra Jao và Bang Kachao Restaurant - quán ăn nhỏ nằm trong ngõ quanh co, nổi tiếng với bà chủ vui tính nấu ăn ngon và giá hợp lý.

Khung cảnh Bang Kachao yên bình với con đường làng vắng vẻ, lối mòn nhỏ bên kênh và những ngôi nhà sàn. Đây là nơi lý tưởng để đạp xe, lạc bước và tạm rời xa sự náo nhiệt của Bangkok.