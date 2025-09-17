Xếp hàng một tiếng mới mua được bánh Trung thu 'hot' nhất TP.HCM

Khoảng 17h, trước tiệm bánh Phương Diêm Thuận trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên), hàng trăm người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu, nhộn nhịp cả góc đường. Đây là cảnh tượng không mấy xa lạ vào dịp Trung thu, bởi tiệm bánh này nổi tiếng từ năm 1985. Lượng khách đông lại càng đông qua mỗi mùa trăng.

Tủ kính, thùng hàng chắn trước cửa để ngăn khách tràn vào trong. Theo ghi nhận, một số thực khách đã quay lại mua 2-3 lần trong tháng này, chấp nhận chờ 45 phút đến hơn một tiếng. Nhiều người cũng đến gom bánh số lượng lớn để bán lại trên mạng xã hội với giá cộng thêm 5-10%.

Nhân viên liên tục nhận phiếu mua bánh của thực khách và nhắc nhở không chen chúc, bình tĩnh chờ đến lượt. Bên trong tiệm, hơn 20 nhân viên nhận đơn, tính tiền và đóng hộp không ngơi tay. Ngoài việc đến mua trực tiếp, thực khách mua số lượng nhiều có thể đặt trước vài ngày, sau đó đến lấy để tránh chờ lâu.

Tấn Phát (sống tại phường Chợ Lớn) đứng chờ giữa đám đông khoảng một tiếng để mua bánh biếu người thân, đối tác. Đây là lần thứ 2 anh ghé mua bánh. Phát bày tỏ: "Sức hút của thương hiệu này đến từ hương vị lâu đời, nhiều loại nhân để lựa chọn. Nổi bật là nhân dứa, ăn không quá ngọt, có vị chua dịu lạ miệng. Dù đông nhưng bánh hợp khẩu vị nên tôi sẽ mua tiếp nếu có dịp".

Bảng giá bánh Trung thu được phát ra bên ngoài, sau khi chọn được vị ưng ý, thực khách điền vào giấy và chuyển vào cho nhân viên tiếp nhận đơn hàng. Thực đơn gồm 18 nhân bánh nướng với loại một và 2 trứng, cùng một số loại bánh dẻo. Trong đó, vị khóm và dừa hạt dưa đang được "săn đón" nhất. Mức giá 79.000-187.000 đồng/chiếc, tăng so với năm trước. Năm nay, tiệm mở bán nhiều set quà Trung thu với bao bì mới, giá dao động 331.000-933.000 đồng/set.

Nhà cách tiệm bánh 16 km, Đức Thắng (sống tại phường Tân Thuận) vẫn lái xe đến mua. Gia đình anh 4 năm qua đều ăn bánh Trung thu của thương hiệu này, năm nay cũng vậy. Sau 45 phút xếp hàng vã mồ hôi, Thắng mới nhận được bánh. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh nói: "Năm trước tôi đi buổi sáng, chờ 1,5 tiếng, năm nay đi buổi tối vẫn đông. Bà ngoại tôi thích bánh này nhất, vị truyền thống và không đại trà. Kết cấu mềm, không khô, ít ngọt. Cả nhà tôi ăn bánh nhân khóm và dừa hạt dưa không ngán. Đó là lý do tôi thấy việc xếp hàng xứng đáng, vì ai cũng muốn ăn ngon".

Nghe danh tiệm bánh đã lâu, nhưng Thiên Thanh (sống tại phường Bình Tiên) lần đầu đến mua. Tổng hóa đơn 2,8 triệu đồng cho 5 hộp bánh loại 2 trứng gồm khóm, dừa hạt dưa, hạt sen hạnh nhân, thập cẩm tôm, gà quay. "Tôi tình cờ được mời ăn thử, thấy hợp vị nên mua cho gia đình và tặng người quen. Vài ngày trước, tôi có ghé nhưng hết bánh. Bánh nhân ngọt tại đây bán chạy hơn nên tôi mua ít nhân mặn. Giá bánh hơi cao so với thị trường, nhưng chất lượng uy tín là được", cô cho biết.

Do lượng khách ra vào liên tục, tiệm tận dụng vỉa hè phía đối diện để làm nơi đỗ xe, thuê nhân viên bảo vệ canh giữ và ổn định trật tự, không để tình trạng xe và người tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

