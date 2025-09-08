Đam mê ẩm thực của phu nhân tân Thủ tướng Thái Lan

Bà "Jaa" Thananon Niramits nhận được nhiều sự chú ý khi ông Anutin Charnvirakul chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan vào ngày 5/9. Năm 2008, bà Jaa mở quán Jaja Coffee tại tỉnh Ranong (Thái Lan), tên quán được đặt theo tên gọi thân mật của bà. Không gian thiết kế tối giản, nhưng vẫn nịnh mắt. Thực đơn chuyên các món trà Thái, soda trái cây, sinh tố, nước ép và cà phê, ngoài ra còn có một số món ăn chay. Đây là một thương hiệu được người dân địa phương ưa chuộng và lui tới làm việc. Mối duyên giữa ông Anutin Charnvirakul và bà Jaa cũng bắt đầu từ khi ông dùng bữa tại quán cà phê của bà.

Sau thành công tại quê nhà, vị phu nhân của tân Thủ tướng Thái Lan tiếp tục mở quán cà phê Jaarista tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào tháng 3 năm nay. Thực đơn chủ đề "nhiệt đới miền Nam" pha chế từ nhiều loại hoa quả đặc sản Ranong. Theo bà Jaa giới thiệu, món đặc trưng là chanh ngâm mật ong, matcha dâu, nước ép măng cụt và soda dâu. Quán mới có không gian rộng rãi, kết hợp phong cách Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Mỗi ngày, chào đón thực khách là hương thơm lừng của các loại bánh ngọt nướng thủ công.

Ngoài kinh doanh trong lĩnh vực F&B, bà Jaa còn thường xuyên review các món đặc sản lâu đời của Thái Lan trên trang cá nhân, đặc biệt là món ăn đường phố. Trong một lần đến trường đại học Thammasat (quận Khlong Luang), vị phu nhân rất thích thú khi được ăn thử mì xúc xích tại quán ăn được xem là "huyền thoại" với người dân trong quận.

Cùng ông Anutin Charnvirakul đến triển lãm dệt may Thái Lan tại tỉnh Buriram, bà Thananon Niramits hào hứng thử mông vịt quay - món ăn được xem là "chưa ăn thì chưa đến Buriram". Ẩm thực kiểu isaan (đồ nướng phổ biến ở miền Đông Bắc của Thái Lan) cũng được bà ưu tiên, bà và chồng thường xuyên thưởng thức cổ lợn nướng tại một nhà hàng trứ danh ở Dusit, Bangkok (Thái Lan).

Trog chuyến đi đến thành phố Songkhla (Thái Lan), bà Jaa ghé đến một quán kem công thức gia truyền trên đường phố. Quán kem này đã gắn bó hơn 70 năm với người dân của thành phố này. Mô hình phục vụ tại đây không nơi nào có, kem đựng trong một lọ sành nhỏ, bên trên phủ đầy cacao hoặc hoa quả. Khi ăn phải đi từ vị ngọt của lớp topping đến lớp kem béo lạnh bên dưới. "Nếu đến Songkhla, đừng quên trải nghiệm hương vị kem truyền thống và tận hưởng không khí của khu phố cổ xưa", bà viết.

Ẩm thực quê nhà cũng được bà Thananon Niramits nhiệt tình giới thiệu. Trong một video, bà đi phiên chợ sáng truyền thống của người Ranong, mua ngay thịt xiên nướng và ăn tại chỗ. Vị phu nhân miêu tả: "Một phiên chợ với toàn đồ ăn đường phố ngon không thể tả, có cả hải sản, rau củ địa phương. Tất cả những người bán hàng đều tốt bụng. Nếu bạn không ghé phiên chợ này khi đến Ranong, bạn đã bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất".

Bà Jaa thường bày tỏ sự yêu mến dành cho văn hóa, con người Nhật Bản và có thể du lịch tại đây 2-3 lần/năm. Khi đến trung tâm mua sắm ở Tokyo, bà sẵn sàng xếp hàng để mua bánh cá truyền thống. Quầy bánh cá chỉ đơn giản là chiếc tủ kính, người thợ thoăn thoắt đổ bột vào khuôn, cho thêm phô mai và chờ bánh chín vàng. Ngay từ miếng đầu tiên, bà đã mỉm cười và dành lời khen cho hương vị thơm ngon của bánh.

Chia sẻ trên trang cá nhân, vị phu nhân cho biết Tonkatsu Wako Shibuya Mark City (Tokyo) là nhà hàng bà luôn ghé để thưởng thức thịt heo chiên xù khi đến Nhật Bản. Nhà hàng này có mô hình riêng tư kiểu omakase, nổi tiếng với combo thịt heo chiên xù, cơm và súp miso. Trong một video, bà miêu tả miếng thịt heo ướp đậm vị, giòn tan, quyện trong bát cơm nóng, không có cảm giác ngấy khi ăn kèm bắp cải sợi. Hiện tại, bà Thananon Niramits vẫn đăng tải nhiều video review ẩm thực mỗi tuần trên trang cá nhân.

