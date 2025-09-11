Chuyện sau video giã bánh mochi hút 230 triệu lượt xem toàn thế giới

Chia sẻ với Tri Thức - Znews từ Nhật Bản, chủ cửa hàng cho biết tiệm mở từ tháng 5, mỗi ngày có hàng nghìn người dân, du khách đến xem giã bánh và mua bánh.

Video giã bánh mochi đạt hơn 230 triệu lượt xem Cặp đôi Nhật Bản giã bánh mochi theo nhịp trong cối lớn "gây bão' toàn cầu.

Cuối tháng 8, những đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi Nhật Bản giã bánh mochi đăng tải trên tài khoản @mochimochi.kyoto tạo nên "cơn sốt" toàn cầu, thu hút hơn 230 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn chia sẻ trên mạng xã hội TikTok và Instagram.

Mỗi video chỉ dài 45 giây đến một phút. Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cầm chiếc chày lớn giã mạnh vào khối bột nằm trong cối với tiếng hô "Yoshi" (tạm dịch: Được rồi, làm thôi!), bên cạnh là cô gái mặc kimono truyền thống, nhanh tay nhào bột, làm ướt sau mỗi lần giã, miệng liên tục đếm nhịp "hey, hey, hey". Cuối video, cả 2 dừng tay khi khối bột đã dẻo mịn.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng yếu tố gây chú ý của những video này là sự phối hợp nhịp nhàng của cặp đôi. "Hai người giã và nhào bột không ngừng giây nào nhưng bàn tay của cô gái vẫn an toàn, xem rất thú vị. Chỉ cần giã thêm vài chục mẻ mochi, người đàn ông sẽ không cần phải tập gym", một người viết.

Tại Việt Nam, hàng trăm nghìn tài khoản TikTok nhanh chóng "bắt trend" mochi dưới góc độ hài hước. Họ mô phỏng lại cảnh người giã chày, người nhào bột bằng những vật dụng quen thuộc trong nhà và cũng nhận về hàng triệu lượt xem.

Được biết, cặp đôi trong video là nhân viên thuộc cửa hàng Mochi Mochi (もちもち) ở quận Higashiyama, Kyoto (Nhật Bản). Cửa hàng này chuyên bán bánh mochi giã thủ công theo phương pháp truyền thống thường thấy trong lễ hội Mochitsuki.

Cửa hàng đông đúc sau khi trở thành hiện tượng ẩm thực trên mạng xã hội. Giờ mở cửa từ 12h đến 19h mỗi ngày. Ảnh: Jessica, Piere Yu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ cửa hàng trên cho biết Mochi Mochi vừa khai trương vào tháng 5, xuất phát từ sự yêu thích dành cho loại bánh truyền thống. Hiện cửa hàng chủ yếu bán bánh mochi với giá 1.000 yên/chiếc (khoảng 180.000 đồng) và đá bào rưới sữa với topping dâu tươi, mochi.

"Để thực khách tận mắt thấy và tin tưởng vào quy trình thủ công, tôi nảy ra ý tưởng bày một chiếc cối lớn ở trước cửa, thuê nhiều nhân viên thay phiên giã bánh. Đây cũng là một hình thức giúp hút khách, khi ở Nhật Bản có quá nhiều cửa hàng mochi. Tôi rất vui khi những video đăng tải trên mạng xã hội đạt lượt xem 'khủng'", chủ cửa hàng nói.

Mỗi ngày, có hàng nghìn người dân lẫn du khách ghé đến xem giã bánh, mua bánh và nán lại giao lưu với nhân viên, bất kể trưa hay tối. Đông đến mức cảnh sát khu vực phải đến giữ trật tự cho con đường.

Tuy nhiên, do bánh tươi nên cửa hàng không thể làm trước số lượng nhiều, chỉ tăng nhanh tốc độ để rút ngắn thời gian đứng chờ. Bánh mochi được giã cùng bột trà xanh Uji hảo hạng, nhân đậu trắng vị matcha thơm lừng. Bên ngoài phủ lớp bột nếp xào, kèm một quả dâu tây Nhật Bản chín mọng. Theo người chủ, bánh hoàn toàn thuần chay, không có gluten và đường tinh luyện, bất kỳ ai cũng có thể an tâm thưởng thức.

Bánh mochi tại đây được đánh giá thơm ngon, thơm đậm matcha nhưng mức giá lại khá cao. Ảnh: AJ.

Không phải món bánh ngọt dính răng, trong văn hóa Nhật Bản, mochi là bánh gạo thiêng, gói ghém lịch sử và tín ngưỡng. Từ xưa, người dân cho rằng ăn bánh mochi trong năm mới để cầu mong những điều tốt đẹp, sự may mắn và sức khỏe. Hình dạng tròn căng của bánh cũng tượng trưng cho sự đủ đầy.

Vào dịp Tết nguyên đán, lễ hội Mochitsuki được tổ chức để tôn vinh bánh mochi với những màn giã bánh thót tim. Loại bánh này làm từ gạo nếp Nhật ngâm qua đêm và hấp trong một chiếc hộp bằng gỗ gọi là seiro. Sau khi gạo nếp chín sẽ được giã nhuyễn trong cối gỗ lớn bởi 2 người trong trang phục truyền thống (một người giã, một người nhào và làm ướt) cho thành một khối dẻo mịn đến mức nhai cũng thấy thử thách.

Hiện nay, bánh mochi đa dạng về hình thức và mùi vị. Kết cấu dẻo dai đã khiến loại bánh này trở nên khác biệt so với những món đồ ngọt hiện đại khác.