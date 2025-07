An Khang và Servier hợp tác nâng tầm chăm sóc sức khỏe tim mạch

Chung tay cải thiện chất lượng chăm sóc y tế và nâng cao nhận thức về các bệnh lý tim mạch - chuyển hóa, Nhà thuốc An Khang vừa ký kết hợp tác chiến lược với Servier Việt Nam.

Sáng 11/7, chuỗi Nhà thuốc An Khang chính thức thỏa thuận hợp tác cùng Tập đoàn Dược phẩm Servier, với mong muốn nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe tim mạch chuyển hóa cho các bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường… đang ngày càng phổ biến do thói quen ăn uống kém lành mạnh và lối sống ít vận động, nhất là ở nhóm người cao tuổi tại Việt Nam.

Sự kiện ký kết được thực hiện với mong muốn đẩy mạnh phương pháp tiếp cận đa chiều, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe dựa trên 3 trụ cột, gồm: Nâng cao nhận thức của bệnh nhân, cung cấp thuốc chính hãng và ứng dụng công nghệ số trong quản lý các bệnh mạn tính.

Nhà thuốc An Khang và Servier mong những nỗ lực chung của 2 bên sẽ mang lại kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức toàn dân.

Theo đó, An Khang và Servier hướng đến lan tỏa kiến thức chính thống và chuẩn mực đến gần bệnh nhân Việt Nam hơn thông qua trang website Ngày đầu tiên, được bảo trợ bởi Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam. Việc này nhằm cung cấp các kiến thức dễ hiểu, chính xác, được cập nhật thường xuyên giúp bệnh nhân cũng như gia đình hiểu rõ và kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe người bệnh.

Đồng thời, với hệ thống hơn 300 nhà thuốc và cam kết phân phối sản phẩm chính hãng, minh bạch nguồn gốc, An Khang tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với các sản phẩm điều trị chất lượng từ Servier - vốn đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều nghiên cứu lâm sàng, được khuyến cáo bởi các hiệp hội uy tín trên thế giới và trong nước.

Thông qua sự hợp tác, đội ngũ dược sĩ An Khang sẽ được cập nhật kiến thức y khoa mới nhất, nâng cao chuyên môn và tăng trải nghiệm chăm sóc toàn diện cho khách hàng.

Điểm nhấn của lần hợp tác này là việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ người bệnh. Trong đó, tiêu biểu là ứng dụng Elfie được bảo trợ bởi Hội Tim mạch Việt Nam. Ứng dụng này hoạt động như một "trợ lý sức khỏe" cá nhân ngay trên điện thoại, giúp người bệnh lưu trữ chỉ số huyết áp, đường huyết, nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, cũng như theo dõi vận động và chế độ dinh dưỡng.

Để thúc đẩy chất lượng tư vấn, An Khang và Servier sẽ phối hợp tổ chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao tay nghề dược sĩ. Đội ngũ dược sĩ tận tâm của An Khang sẽ được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia hàng đầu từ Servier, giúp cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn, đảm bảo mang đến chất lượng tư vấn tốt nhất cho người bệnh. Qua đó, tỷ lệ kiểm soát bệnh lý vốn còn thấp tại Việt Nam được cải thiện, khẳng định vai trò là một nhà thuốc không chỉ cung cấp dược phẩm mà còn đồng hành người bệnh trong suốt hành trình điều trị.

Chia sẻ về tâm huyết đằng sau sự hợp tác, lãnh đạo chuỗi nhà thuốc An Khang nhấn mạnh: "An Khang không chỉ bán thuốc. Chúng tôi mong muốn trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình Việt. Việc hợp tác với một đối tác uy tín toàn cầu như Servier giúp đội ngũ dược sĩ An Khang liên tục được cập nhật kiến thức mới, đồng thời mang đến những công cụ và giải pháp hỗ trợ tiên tiến, để khách hàng của chúng tôi được chăm sóc một cách toàn diện và hiệu quả".

Đại diện Servier Việt Nam cho biết: “Việc phối hợp với hệ thống bán lẻ dược phẩm lớn, uy tín sẽ mở rộng tiếp cận cho chương trình, mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân, nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lý tim mạch chuyển hóa, từ đó giúp cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân”.

Bên lề ký kết, An Khang cũng triển khai các tiện ích và hỗ trợ đặc biệt nhằm khuyến khích việc chủ động kiểm soát sức khỏe. Khách hàng mua máy đo đường huyết tại An Khang sẽ được tặng kèm một hộp đường ăn kiêng. Ngoài ra, đội ngũ dược sĩ An Khang luôn sẵn sàng hướng dẫn bà con sử dụng máy đo đường huyết miễn phí ngay tại nhà thuốc, đảm bảo việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà diễn ra chính xác và hiệu quả.

Không chỉ bán thuốc, Nhà thuốc An Khang còn là điểm đến tư vấn, chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của người dân Việt Nam.

Trước thực trạng tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại Việt Nam ngày càng gia tăng, sự chung tay giữa hệ thống nhà thuốc luôn hướng đến sự tử tế như An Khang và tập đoàn dược phẩm hàng đầu như Servier được kỳ vọng lan tỏa các tác động tích cực, giúp người bệnh kiểm soát sức khỏe tốt hơn, an tâm tuân thủ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.