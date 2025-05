Angela Phương Trinh không phải người duy nhất ăn chay mà vẫn lực lưỡng

Những người theo chế độ ăn chay như Angela Phương Trinh hay TikToker Sư Tử Ăn Chay chứng minh khả năng xây dựng hình thể lực lưỡng mà không cần sử dụng thực phẩm động vật.

Angela Phương Trinh xây dựng vóc dáng lực lưỡng trong thời gian gần đây. Ảnh: FB/Angela Phương Trinh.

Vóc dáng vạm vỡ của Angela Phương Trinh gần đây gây chú ý trên mạng xã hội. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô duy trì chế độ ăn chay trong suốt quá trình tập thể hình.

“Tiếp sức bằng thực vật, xây dựng từ sự đam mê. Ai nói người ăn chay không thể có cơ bắp?”, mỹ nhân sinh năm 1995 viết.

Không chỉ Angela Phương Trinh, TikToker Sư Tử Ăn Chay, người sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi, cũng theo đuổi chế độ ăn chay, đồng thời xây dựng hình thể lực lưỡng. Anh thường xuyên thực hiện video về nội dung này, thu hút số lượng người xem lớn.

Sự kết hợp giữa ăn chay và luyện tập thể hình trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm, khiến nhiều người hoài nghi về mức độ khả thi. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu, chuyên gia trên thế giới đã chứng minh tính hiệu quả của sự kết hợp này.

Nhiều vận động viên thể thao cũng duy trì chế độ ăn chay trong thời gian luyện tập, thi đấu, góp phần xây dựng hình thể khỏe khoắn.

Angela Phương Trinh và Sư Tử Ăn Chay xây dựng hình thể vạm vỡ khi duy trì chế độ ăn chay. Ảnh: FBNV.

Vận động viên ăn chay khi rèn luyện thể lực

Vận động viên thể hình Leon Gabbidon là một trong những ví dụ điển hình. Anh thành công xây dựng vóc dáng ấn tượng mà không cần tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

Leon Gabbidon tuân thủ chế độ ăn uống thuần chay, đa dạng hóa nguồn protein thực vật và duy trì lịch trình luyện tập nghiêm ngặt. Theo anh, đây là chìa khóa thành công của quá trình này.

Tương tự, vận động viên strongwoman (cuộc thi sức mạnh dành cho nữ giới) Gigi Balsamico cũng giành nhiều giải nhất ở các cuộc đua trong khi duy trì chế độ ăn chay suốt hơn một thập kỷ. Cô chia sẻ: “Tôi không ăn thịt trong hơn 10 năm và có thể nâng khoảng 317,5 kg trên lưng”.

Bên cạnh đó, nhiều vận động viên thể thao chuyên nghiệp cũng đảm bảo giành thành tích ấn tượng khi chuyển sang chế độ ăn thuần chay.

Serena và Venus Williams (quần vợt), Alex Morgan (bóng đá) và Tia Blanco (lướt sóng) chia sẻ về sự cải thiện trong khả năng phục hồi và hiệu suất thi đấu khi ăn chay. Các vận động viên tham dự thế vận hội Olympic 2024 này góp phần chứng minh mức độ hiệu quả của phương pháp ăn uống và luyện tập trên.

Gigi Balsamico ăn chay trong hơn một thập kỷ, đồng thời xây dựng hình thể vạm vỡ, tham gia các cuộc thi sức mạnh. Ảnh: @plantbuilt.

Nghiên cứu về việc phát triển cơ bắp của người ăn chay

Một nghiên cứu đăng trên The Journal of Nutrition năm 2023 cho thấy chế độ ăn thuần chay giàu mycoprotein (nguồn protein từ nấm, như quorn) hỗ trợ tăng cơ bắp hiệu quả tương đương với thực đơn chứa protein từ động vật. Điều này đặc biệt đúng trong quá trình luyện tập cải thiện sức mạnh.

Cả 2 nhóm tham gia nghiên cứu, bao gồm nhóm ăn thuần chay và nhóm ăn thịt, đều đạt được mức tăng cơ và sức mạnh tương tự sau 10 tuần luyện tập.

Một nghiên cứu khác từ Đại học Illinois (Chicago, Illinois, Mỹ), được đăng trên Medicine and Science in Sports and Exercise năm nay, cũng chỉ ra rằng những người theo chế độ thuần chay và ăn thịt đều có mức tăng protein cơ bắp tương đương sau 9 ngày luyện tập sức mạnh toàn thân. Kế hoạch dinh dưỡng phù hợp đem lại kết quả này.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa ăn chay và xây dựng hình thể cũng có một số lưu ý nhất định. Mặc dù chế độ ăn uống chay có khả năng cung cấp đầy đủ protein, hỗ trợ phát triển cơ bắp, người thực hiện vẫn cần chú ý đến việc bổ sung các axit amin thiết yếu.

Một nghiên cứu đăng trên PLOS One cảnh báo rằng người ăn chay có thể thiếu hụt các axit amin quan trọng như lysine và leucine. Để khắc phục, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung nguồn protein hoàn chỉnh từ thực vật như đậu nành, quinoa, đồng thời kết hợp đa dạng các loại đậu, hạt và ngũ cốc.