Ảnh chú chó được cứu khỏi đám cháy ở Philippines viral khắp cõi mạng

Mạng xã hội lan truyền bức ảnh của Philippine Star, ghi lại cảnh cư dân chuyền tay chú chó qua cửa sổ trong lúc đám cháy lan rộng ở Mandaluyong, Philippines, gây xúc động.

Cư dân chuyền tay nhau đưa chú chó nhỏ thoát khỏi đám cháy ở Barangay Addition Hills, TP Mandaluyong.

Trưa 5/7, một vụ hỏa hoạn cấp độ 4 bùng phát tại khu dân cư đông đúc Barangay Addition Hills ở TP Mandaluyong (Philippines). Theo chính quyền địa phương, đám cháy bắt đầu lúc 11h24 và chỉ được khống chế vào khoảng 14h30 cùng ngày. Khoảng 900 gia đình, tương đương 4.500 người, phải sơ tán trong tình trạng hoảng loạn.

Bên cạnh thiệt hại về tài sản, ít nhất 7 người bị thương, trong đó có một nam thanh niên 19 tuổi bị chấn thương đầu và một phụ nữ 60 tuổi ngất xỉu khi chạy khỏi đám cháy.

Những người còn lại đang được bố trí tạm trú tại các trung tâm sơ tán, nơi chính quyền địa phương cung cấp nước uống, thực phẩm và hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Giữa hỗn loạn và khói lửa, nhiếp ảnh gia Michael Varcas của Philippine Star đã ghi lại khoảnh khắc xúc động về một nhóm cư dân hợp sức đưa chú chó qua khung cửa sổ để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Bức ảnh lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “They can’t ask for help, so we step up” (Tạm dịch: Chúng không thể cầu cứu, chúng ta không thể làm ngơ).

Cộng đồng mạng bày tỏ xúc động trước bức ảnh người dân cứu chú chó giữa đám cháy, xem đây là biểu tượng của lòng trắc ẩn.

Trong thảm cảnh hàng nghìn người mất nhà, nhiều người nhận xét khoảnh khắc kể trên là biểu tượng của lòng trắc ẩn, tình yêu thương. Cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động trước hành động của những người dân tốt bụng.

Một người dùng bình luận: “Anh hùng không chỉ là những người cứu mạng con người. Cảm ơn lòng tốt của các bạn”. Một người khác viết: “Cảm ơn trời vì vẫn còn những người nhân hậu như thế! Không ai đáng bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ viral ở Philippines, tấm hình còn được lan tỏa trên mạng xã hội nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra. Trong khi đó, nhiều lời kêu gọi quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân đã được lan truyền trên mạng xã hội và các tổ chức cứu trợ tại Philippines.