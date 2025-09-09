Ảnh du lịch hài hước của 'anh Tạ' và gia đình

Thoát khỏi vai diễn trên màn ảnh, Nguyễn Phương Nam trở về làm một người chồng, người cha hài hước. Cả nhà 3 thành viên lấy tên "Gia đình Nguyên Ốc", thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm cùng nhau trên mạng xã hội.

Trong đó, bộ ảnh du lịch Hàn Quốc hồi tháng 3 của cả gia đình gây chú ý nhờ những biểu cảm đáng yêu. Diện trang phục Hanbok, họ dạo bước ở khu làng cổ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

"Tiểu đội trưởng Tạ" sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Trong những ngày rảnh rỗi, nam diễn viên thường đưa gia đình đi du lịch các tỉnh thành gần thủ đô. Trong ảnh, anh cùng bé Ốc ghi lại khoảnh khắc tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Trong chuyến du lịch Thái Lan hồi tháng 2, "anh Tạ" cùng vợ và con gái diện trang phục truyền thống của Thái Lan và chụp ảnh tại chùa Wat Arun. Đây là lần đầu tiên cả gia đình xuất ngoại.

Cũng trong chuyến du lịch Thái Lan, gia đình Nguyên Ốc đã ghé thăm Iconsiam (Bangkok). Đây là điểm đến du lịch, mua sắm nổi bật, nằm bên bờ sông Chao Phraya.

Tháng 10/2024, Nguyễn Phương Nam cùng gia đình có chuyến khám phá Tam Cốc và nghỉ dưỡng tại đầm Vân Long (Ninh Bình) - khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ. Nơi đây được mệnh danh là "vịnh không sóng" với núi đá vôi hùng vĩ, mặt nước phẳng lặng trong xanh và thảm thực vật phong phú. Trong chuyến đi, nam diễn viên còn gây chú ý bởi khoảnh khắc dịu dàng khi tết tóc cho con gái.

"Đầu tuần đi làm, cuối tuần tắm cho con", nam diễn viên dí dỏm chia sẻ về chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vào cuối tháng 7/2024. Lần này, không chỉ có vợ chồng anh và bé Ốc mà còn có sự góp mặt của đại gia đình.

Nam diễn viên còn thường xuyên "nịnh" vợ bằng những dòng trạng thái khen lấy khen để như "Nếu cuộc đời ai xinh hơn Yến Trịnh, chắc chỉ có thể con gái của chúng ta" trong loạt ảnh dạo phố lồng đèn.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, nam diễn viên cùng dành thời gian đi dã ngoại, đạp xe cùng gia đình. Hai vợ chồng Phương Nam diện đồ đôi, cùng tone màu với trang phục của con gái nhỏ.

Vào tháng 2/2024, gia đình Nguyên Ốc đã có chuyến khám phá Kỳ Co - Eo Gió, tắm biển ở Quy Nhơn, Gia Lai (trước thuộc Bình Định).

Dù bận rộn với lịch diễn tập dày đặc, diễn viên Phương Nam vẫn dành thời gian đưa gia đình đi du lịch khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có khi, chuyến đi chỉ đơn giản là ra ngoại ô Hà Nội cắm trại, nướng thịt và tận hưởng khoảnh khắc sum vầy.

