Ảnh du lịch 'sặc mùi tiền' của vợ chồng Đoàn Di Băng

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 , Đoàn Di Băng lựa chọn nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Khu nghỉ này có giá 15-72 triệu đồng mỗi đêm, riêng biệt thự ba phòng ngủ có giá lên đến 240 triệu đồng/đêm.

"Tuổi thơ của vợ ngắn lắm, chồng tranh thủ dắt vợ đi chơi nha chồng" - Đoàn Di Băng viết trên trang cá nhân khi chia sẻ về chuyến du lịch Phú Quốc cùng gia đình cuối tháng 12/2024.

Trong chuyến đi này, Đoàn Di Băng và chồng lựa chọn lưu trú tại một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất đảo ngọc, với giá phòng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi đêm. Tại đây, cô cùng gia đình chèo kayak, tắm biển, tận hưởng kỳ nghỉ yên bình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ngày 3/12/2024, Đoàn Di Băng ghé Thái Công Café và gặp gỡ nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Cô chia sẻ: "Thái Công đi đám giỗ bên Cồn không quên mang bịch chùm nho về cho Di Băng ăn lấy thảo. Di Băng qua lấy chùm nho, thấy cái ly giống màu cái túi quá nên xin luôn". Tại đây, thưởng thức trà vải, bánh pate chaud cùng nhiều món tráng miệng khác.

Gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng với tần suất du lịch dày đặc. Ngày 19/10/2024, cả nhà có mặt tại NovaWorld Phan Thiết, nơi họ tận hưởng không khí lễ hội, đi đu quay ngắm phố biển về đêm từ trên cao.

Trong chuyến du lịch Đà Lạt tháng 7/2024, Đoàn Di Băng cùng gia đình ghé thăm sở thú ZooDoo, dạo chơi quanh hồ Tuyền Lâm. Họ lưu trú tại Mơ Stay - Dream in Nature, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với không gian gần gũi với thiên nhiên, giá phòng 4-8 triệu đồng/đêm.

Không chỉ đi xa, Đoàn Di Băng còn thường xuyên staycation ngay trong thành phố để tận hưởng khoảnh khắc thư giãn. Cô từng nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng ven sông sở hữu view hoàng hôn lãng man, từng lọt top "Khách sạn boutique tốt nhất" do độc giả tạp chí du lịch DestinAsian bình chọn.

Giữa tháng 3/2024, Đoàn Di Băng cùng gia đình có kỳ nghỉ ngắn tại khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng với bãi biển riêng và không gian xanh mát tại Hồ Tràm. Tại đây, cô đạp xe khám phá resort, tận hưởng không khí trong lành và ngắm hoàng hôn buông xuống trên biển.

Ngày 27/1/2024, Đoàn Di Băng có mặt tại Rod Laver Arena (Melbourne, Victoria, Australia) để theo dõi giải quần vợt Australian Open - một trong bốn giải Grand Slam danh giá nhất thế giới. Cô hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Không uổng tiền".

Trước đó, khi vừa đặt chân đến Melbourne, việc đầu tiên vợ chồng Đoàn Di Băng làm đó là đi xem đua ngựa. Kết quả cô đã thua 300 AUD tiền cược.

Giáng sinh 2023 và năm mới 2024, Đoàn Di Băng cùng gia đình lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến để đón mùa lễ hội. Trong các chuyến đi, cô cùng gia đình ưu tiên chọn hạng ghế thương gia trên máy bay cùng các dịch vụ cao cấp. Bên dưới những bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ để lại bình luận trầm trồ về sự sang trọng, hạnh phúc của gia đình cô.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - cùng hai người khác là Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái này diễn ra sau 5 tháng kể từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, đặt trụ sở trong Khu công nghiệp Giang Điền.