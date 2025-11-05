Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Ảnh du lịch 'sặc mùi tiền' của vợ chồng Đoàn Di Băng

  • Thứ tư, 5/11/2025 18:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ thường khiến cộng đồng mạng chú ý bởi cuộc sống sang chảnh và những chuyến du lịch xa xỉ, lưu trú tại khách sạn, resort đắt đỏ.

Doan Di Bang Du lich anh 1Doan Di Bang Du lich anh 2

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, Đoàn Di Băng lựa chọn nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Khu nghỉ này có giá 15-72 triệu đồng mỗi đêm, riêng biệt thự ba phòng ngủ có giá lên đến 240 triệu đồng/đêm.
Doan Di Bang Du lich anh 3Doan Di Bang Du lich anh 4Doan Di Bang Du lich anh 5

"Tuổi thơ của vợ ngắn lắm, chồng tranh thủ dắt vợ đi chơi nha chồng" - Đoàn Di Băng viết trên trang cá nhân khi chia sẻ về chuyến du lịch Phú Quốc cùng gia đình cuối tháng 12/2024.

Doan Di Bang Du lich anh 6Doan Di Bang Du lich anh 7

Trong chuyến đi này, Đoàn Di Băng và chồng lựa chọn lưu trú tại một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất đảo ngọc, với giá phòng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi đêm. Tại đây, cô cùng gia đình chèo kayak, tắm biển, tận hưởng kỳ nghỉ yên bình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Doan Di Bang Du lich anh 8Doan Di Bang Du lich anh 9

Ngày 3/12/2024, Đoàn Di Băng ghé Thái Công Café và gặp gỡ nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Cô chia sẻ: "Thái Công đi đám giỗ bên Cồn không quên mang bịch chùm nho về cho Di Băng ăn lấy thảo. Di Băng qua lấy chùm nho, thấy cái ly giống màu cái túi quá nên xin luôn". Tại đây, thưởng thức trà vải, bánh pate chaud cùng nhiều món tráng miệng khác.
Doan Di Bang Du lich anh 10Doan Di Bang Du lich anh 11Doan Di Bang Du lich anh 12

Gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng với tần suất du lịch dày đặc. Ngày 19/10/2024, cả nhà có mặt tại NovaWorld Phan Thiết, nơi họ tận hưởng không khí lễ hội, đi đu quay ngắm phố biển về đêm từ trên cao.
Doan Di Bang Du lich anh 13Doan Di Bang Du lich anh 14

Trong chuyến du lịch Đà Lạt tháng 7/2024, Đoàn Di Băng cùng gia đình ghé thăm sở thú ZooDoo, dạo chơi quanh hồ Tuyền Lâm. Họ lưu trú tại Mơ Stay - Dream in Nature, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với không gian gần gũi với thiên nhiên, giá phòng 4-8 triệu đồng/đêm.
Doan Di Bang Du lich anh 15Doan Di Bang Du lich anh 16

Không chỉ đi xa, Đoàn Di Băng còn thường xuyên staycation ngay trong thành phố để tận hưởng khoảnh khắc thư giãn. Cô từng nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng ven sông sở hữu view hoàng hôn lãng man, từng lọt top "Khách sạn boutique tốt nhất" do độc giả tạp chí du lịch DestinAsian bình chọn.
Doan Di Bang Du lich anh 17Doan Di Bang Du lich anh 18Doan Di Bang Du lich anh 19

Giữa tháng 3/2024, Đoàn Di Băng cùng gia đình có kỳ nghỉ ngắn tại khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng với bãi biển riêng và không gian xanh mát tại Hồ Tràm. Tại đây, cô đạp xe khám phá resort, tận hưởng không khí trong lành và ngắm hoàng hôn buông xuống trên biển.
Doan Di Bang Du lich anh 20Doan Di Bang Du lich anh 21Doan Di Bang Du lich anh 22

Ngày 27/1/2024, Đoàn Di Băng có mặt tại Rod Laver Arena (Melbourne, Victoria, Australia) để theo dõi giải quần vợt Australian Open - một trong bốn giải Grand Slam danh giá nhất thế giới. Cô hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Không uổng tiền".

Doan Di Bang Du lich anh 23Doan Di Bang Du lich anh 24

Trước đó, khi vừa đặt chân đến Melbourne, việc đầu tiên vợ chồng Đoàn Di Băng làm đó là đi xem đua ngựa. Kết quả cô đã thua 300 AUD tiền cược.
Doan Di Bang Du lich anh 25Doan Di Bang Du lich anh 26

Giáng sinh 2023 và năm mới 2024, Đoàn Di Băng cùng gia đình lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến để đón mùa lễ hội. Trong các chuyến đi, cô cùng gia đình ưu tiên chọn hạng ghế thương gia trên máy bay cùng các dịch vụ cao cấp. Bên dưới những bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ để lại bình luận trầm trồ về sự sang trọng, hạnh phúc của gia đình cô.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - cùng hai người khác là Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái này diễn ra sau 5 tháng kể từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, đặt trụ sở trong Khu công nghiệp Giang Điền.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Sở thích du lịch xa xỉ của rich kid Tiên Nguyễn

Từ Italy đến Thụy Sĩ, Nhật Bản, Tiên Nguyễn, con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn, đều gây chú ý với độ sang trọng. Thậm chí những chuyến du lịch trong nước cũng "sặc mùi tiền".

12:33 29/10/2025

Những chuyến du lịch 'sặc mùi tiền' của Ronaldo và vợ sắp cưới

Ronaldo và Georgina Rodriguez thường xuyên có những chuyến du lịch xa hoa với chi phí lên tới hàng trăm nghìn USD.

16:57 12/8/2025

Cach travel blogger 'song ao' hinh anh

Cách travel blogger 'sống ảo'

06:39 27/9/2024 06:39 27/9/2024

0

Tranh thủ check-in từ sớm, dùng AI xoá "rác" nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực... là cách các travel blogger chụp ảnh đẹp tại các điểm du lịch đông đúc.

IShowSpeed thanh 'ga de trung vang' cho nganh du lich hinh anh

IShowSpeed thành 'gà đẻ trứng vàng' cho ngành du lịch

11:27 17/4/2025 11:27 17/4/2025

0

Việc chính quyền Hong Kong tiếc nuối khi không thể hỗ trợ nam streamer 20 tuổi người Mỹ trong phiên livestream hồi tháng 3 cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của Speed trong việc quảng bá du lịch.

Hoàng Linh

Đoàn Di Băng Du lịch Đoàn Di Băng xa xỉ Đoàn Di Băng Resort hạng sang Du lịch nước ngoài Du lịch trong nước Ảnh du lịch

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý