Xoài Non trước khi tăng cân

Trong một sự kiện ra mắt phim mới đây, Xoài Non xuất hiện với diện mạo khác lạ. Cụ thể, qua nhiều góc chụp, cô để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Điều này được thể hiện qua khuôn mặt và vóc dáng. Hình thể mới của Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh sự thay đổi này. Trước khi lộ diện với hình ảnh mới lạ, Xoài Non được biết đến với vóc dáng mảnh mai, thon gọn và đường cong cơ thể quyến rũ.