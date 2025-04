Áo dài, 'áo yêu nước' phủ kín đường phố TP.HCM dịp 30/4

Trước thềm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiều tín đồ thời trang xuống phố với trang phục truyền thống, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trong bầu không khí hào hùng những ngày cận kề 30/4, áo dài, khăn rằn, nón lá và mũ tai bèo xuất hiện khắp các ngả đường, góc phố TP.HCM.

Tại khu vực trung tâm thành phố, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến bến Bạch Đằng, nhiều người trẻ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và lá cờ tổ quốc bay phấp phới trên tay. Tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc được thể hiện rõ qua trang phục và phụ kiện của các tín đồ thời trang.

Áo dài vẫn là trang phục được ưa chuộng nhất. Tà áo dài trắng tinh khôi xuất hiện phổ biến, tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Thảo Ly (TP.HCM) cho biết không muốn diện áo dài cách tân, ưu tiên thiết kế chiết eo, dài tay truyền thống trong dịp này. Cô cũng buông xõa mái tóc dài “đen nhánh”, đeo khăn rằn và cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay khi xuất hiện tại bến Bạch Đằng.

Bên cạnh những tà áo dài trắng tinh khôi, áo dài đỏ hay xanh dương cũng được yêu thích. Trong khi sắc đỏ đại diện cho màu cờ tổ quốc, xanh dương lại biểu tượng cho bầu trời hoà bình, độc lập và tự do.

Hoài Như (An Giang) cho biết sắc xanh trên áo dài của cô là một phần của lá cờ giải phóng, đặc biệt phù hợp với dịp đại lễ sắp tới. Để hưởng ứng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cô sơn móng tay màu trắng và xanh dương. Nếu xanh là màu của nền trời hoà bình, trắng lại tượng trưng cho những cánh chim bồ câu yên vui, hạnh phúc bay cao, bay xa.

Ngoài áo dài trơn, trang phục truyền thống in bản đồ đất nước, tên các địa danh cũng xuất hiện trên phố phường. Chi tiết này thể hiện sự sáng tạo của các tín đồ thời trang khi hưởng ứng đại lễ 30/4 năm nay.

Trong trang phục đặc biệt này, Kiều My (TP.HCM) cho biết muốn lưu giữ khoảnh khắc mang tính lịch sử này của dân tộc. Cô sẽ tiếp tục diện tà áo dài đi xem diễu binh, diễu hành trong dịp lễ tới đây.

Cùng với áo dài, những mẫu áo phông in hình, chữ thể hiện tinh thần yêu nước cũng xuất hiện. Những dòng chữ như “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Tôi yêu Việt Nam” hay “Người Việt Nam” được in trước ngực trái, trên lưng áo, khẳng định niềm tự hào dân tộc.

Với áo phông đơn giản, các tín đồ thời trang có nhiều cách phối đồ. Trong khi một số kết hợp cùng quần lửng cá tính, những người khác lại chọn chân váy thướt tha, tuỳ vào phóng cách cá nhân.

Ngoài ra, trang phục bà ba cũng xuất hiện thấp thoáng trên đường phố, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ miền Nam. Với tà áo bà ba chất liệu gấm, người mặc kết hợp cùng nón lá, đeo thêm phụ kiện đồng màu tạo điểm nhấn.

Cuối cùng, các món phụ kiện mang đậm màu sắc văn hoá dân tộc, gợi nhắc về cuộc kháng chiến lịch sử cũng được người trẻ sử dụng, tái hiện những năm tháng hào hùng của đất nước.

Mũ tai bèo, khăn rằn của những người chiến sĩ miền Nam kiên trung bảo vệ độc lập, tự do được thế hệ trẻ đội, khoác lên người, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Bên cạnh những chiếc nón lá màu trắng truyền thống, các mẫu nón sơn cờ đỏ sao vàng góp phần đa dạng hoá bức tranh thời trang đường phố trong dịp này.

